Quân khu 5 dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thời bình

Từ miền núi đến biển đảo, các đơn vị phát huy truyền thống, triển khai đồng bộ các mô hình kinh tế - quốc phòng, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững ổn định chính trị và tạo động lực phát triển bền vững.

Miền Trung - Tây Nguyên luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước. Việc giữ vững ổn định chính trị, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực này là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Quảng Sơn báo cáo về công tác quản lý - bảo vệ rừng với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, các đoàn kinh tế - quốc phòng và doanh nghiệp của Quân khu 5 đang nỗ lực thực hiện tốt chức năng “đội quân lao động sản xuất”. Hoạt động này gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại quốc phòng. Đây cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 79 ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, nơi nào kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên thì ở đó thế trận lòng dân được củng cố. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ ổn định chính trị - xã hội và chủ động trong bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Quân khu 5 xác định phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và xuyên suốt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị kinh tế - quốc phòng và doanh nghiệp đã phát huy vai trò nòng cốt. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương, triển khai đồng bộ nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với củng cố quốc phòng. Mỗi công trình, mỗi dự án không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn góp phần giữ đất, giữ dân, giữ biên cương.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5 (bên phải) kiểm tra mô hình nuôi duối mốc tại Đoàn KT-QP 207

Công tác quản lý đất đai và bảo vệ chủ quyền được triển khai quyết liệt. Đoàn kinh tế - quốc phòng 737 đã vận động Nhân dân bàn giao đất, xử lý 55 vụ lấn chiếm và bàn giao 5.300 ha đất về địa phương quản lý. Công ty TNHH MTV Cà phê 15 quản lý hàng nghìn ha rừng, phối hợp ngăn chặn hiệu quả khai thác lâm sản trái phép, góp phần giữ vững an ninh địa bàn.

Trên hướng biển, Đoàn kinh tế - quốc phòng 516 khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên, tạo nguồn thu gần 12 tỷ đồng từ dịch vụ cảng và lưu thông hơn 434.000 tấn hàng hóa. Hoạt động này góp phần hỗ trợ ngư dân bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo.

Trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, Công ty 206 xây dựng thành công 2 cụm bản tại Thông Kà Lỏng và Đắc Muôn (tỉnh Sê Kông, Lào), đồng thời hỗ trợ xây dựng trường học, kho vũ khí cho nước bạn, góp phần củng cố tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Từ doanh thu hàng năm, Công ty cà phê 15 đã trích quỹ phúc lợi xã hội tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân

Các mô hình hỗ trợ sản xuất tiếp tục lan tỏa hiệu quả. Giai đoạn 2023 - 2025, với hơn 240 tỷ đồng vốn đầu tư, các đơn vị triển khai 30 mô hình sản xuất, thu hút 1.856 hộ dân tham gia. Thu nhập bình quân mỗi hộ đạt từ 12-15 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 32% xuống còn 18%. Thông qua 66 lớp tập huấn, hơn 6.000 lượt người dân được hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật, chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa.

Các doanh nghiệp của Quân khu 5 duy trì tăng trưởng ổn định. Công ty Cà phê 15 đạt doanh thu hơn 420 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận hơn 38 tỷ đồng. Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Đồng thời, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế. Hoạt động sản xuất còn phân tán, liên kết chưa chặt chẽ. Chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu còn chậm. Năng lực quản lý của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phối hợp với địa phương có lúc chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến chất lượng một số mô hình giảm nghèo. Nguyên nhân do địa bàn rộng, nguồn lực hạn chế và còn thiếu sự đột phá trong chỉ đạo, điều hành.

Từ mô hình Bộ đội gắn với dân bản, Đoàn KT-QP 737 tặng hàng trăm con giống, giúp hàng trăm hộ dân vùng biên giới Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk vươn lên thoát nghèo

Thời gian tới, Quân khu 5 xác định tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ. Trong đó, ưu tiên phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh kinh tế số, doanh nghiệp xanh; đổi mới mô hình hỗ trợ Nhân dân. Các đoàn kinh tế - quốc phòng phải trở thành trung tâm phát triển kinh tế - xã hội tại vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường khả năng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Với bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” và tư duy đổi mới, các đơn vị kinh tế - quốc phòng Quân khu 5 sẽ tiếp tục phát huy vai trò trên mặt trận phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, góp phần xây dựng khu vực miền Trung - Tây Nguyên ổn định và phát triển bền vững.