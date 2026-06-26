Quân y Trường Sa: Niềm tin của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió

Nhiều năm qua, đội ngũ quân y Trường Sa luôn có mặt kịp thời trong những thời khắc sinh tử, tận tâm cứu chữa ngư dân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Với ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa, sự hiện diện của các bệnh xá chính là chỗ dựa vững chắc giữa muôn trùng sóng gió, giúp họ yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Khoảng 20h ngày 14/6, khi đang khai thác hải sản gần đảo Đá Tây, anh Nguyễn Xuân Tùng bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang phía trên gối phải, khiến cẳng chân bị đứt lìa. Đến 16 giờ ngày 15/6, anh được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng sốc mất máu nặng. Ngay lập tức, các y, bác sĩ tổ chức cấp cứu, xác định bệnh nhân bị đứt lìa cẳng chân phải kèm gãy 1/3 dưới xương đùi phải. Chỉ huy đảo phát động hiến máu tình nguyện, chỉ sau 30 phút đã có 3 đơn vị máu được cán bộ, chiến sĩ hiến để cứu chữa bệnh nhân.

Cán bộ, chiến sĩ và Quân y đảo Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân từ cầu cảng

Chứng kiến nỗ lực của quân y và cán bộ, chiến sĩ trên đảo, anh Nguyễn Ngọc Phong, anh rể ngư dân Nguyễn Xuân Tùng xúc động: "Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn cán bộ, chiến sĩ cùng các y bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa đã tận tình cứu chữa cho anh Tùng. các chiến sĩ còn hiến máu để cứu bệnh nhân, chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng yên tâm lắm khi khai thác hải sản ở Trường Sa vì luôn có CBCS ở đây tận tình hỗ trợ".

Giữa trùng khơi mênh mông, nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính quân y không chỉ cứu chữa người bệnh mà còn trở thành điểm tựa của ngư dân và quân dân trên quần đảo Trường Sa. Không riêng Nguyễn Xuân Tùng, hàng trăm ngư dân khai thác hải sản ở ngư trường Trường Sa đã được các bệnh xá ở Trường Sa cứu chữa kịp thời trong những tình huống sinh tử. Ở nơi điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, khoảng cách xa đất liền, mỗi ca bệnh đều là một thử thách đối với những người lính quân y.

Tại đảo Trường Sa, Trung tâm Y tế nơi đây được Đảng, Nhà nước và Quân đội đầu tư đồng bộ, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ. Nhờ đó, công tác thăm khám, cấp cứu, chữa bệnh, điều trị cho người dân, ngư dân, cán bộ, chiến sỹ được cải thiện và nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều trường hợp bệnh sau khi được cấp cứu kịp thời tại đây khi chuyển về đất liền đã được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe có chuyển biến tích cực.

Bệnh nhân được cán bộ chiến sĩ, Quân y đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu

Thượng tá Lê Minh Ngọc, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Bệnh viện Quân y 354, tăng cường tại Bệnh xá đảo Trường Sa cho biết: "Đối với ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa, khi xảy ra tai nạn hoặc các tình huống cấp cứu, tùy theo tình trạng cụ thể, bệnh xá sẽ tổ chức cấp cứu ban đầu, hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến trên và quyết định phương án điều trị phù hợp. Những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn hoặc điều kiện trang thiết bị trên đảo sẽ được chuyển vào đất liền bằng trực thăng hoặc tàu chuyên dụng".

Theo Trung tá, Bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, mặc dù bệnh xá đã được trang bị khá đầy đủ nhưng cơ sở vật chất và trang thiết bị vẫn còn nhiều hạn chế so với đất liền. Tại đảo Song Tử Tây hiện được trang bị hệ thống cấp cứu, điều trị bệnh lý lặn giảm áp.

Quân y Đảo Sinh Tồn Đông lấy thuốc cho ngư dân vào khám bệnh

Thời gian qua, bệnh xá đảo cấp cứu nhiều trường hợp khá nặng như tức, đau ngực, khó thở, tổn thương tim, phổi do các bệnh lý nặng; đều là những bệnh lý khá đặc thù đối với ngư dân hoạt động trên biển. Nhiều ngư dân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hạ liệt hai chi dưới.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh cho biết: "Đây là những ca bệnh để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất bởi bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất cấp tính, nguy kịch. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu và điều trị tại bệnh xá, bệnh nhân hồi phục rất kỳ diệu. Chỉ sau khoảng 3 đến 4 ngày, từ tình trạng hạ liệt, bệnh nhân có thể đi lại được, sức khỏe cải thiện rõ rệt và xuất viện trong tình trạng tốt. Chúng tôi rất vui và tự hào khi có thể đóng góp chuyên môn, giúp ngư dân cải thiện sức khỏe để tiếp tục lao động sản xuất, vươn khơi bám biển".

Thượng tá Lê Minh Ngọc, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Bệnh xá đảo Trường Sa lấy máu tử cán bộ, chiến sĩ trên đảo tình nguyện hiến máu cho bệnh nhân cấp cứu

Nhiều năm qua, hệ thống quân y trên các đảo ở Trường Sa đã trở thành điểm tựa tin cậy của quân, dân và ngư dân hoạt động trên ngư trường truyền thống Trường Sa. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đội ngũ y, bác sĩ luôn làm chủ trang thiết bị y tế, sẵn sàng cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân. Không chỉ cứu chữa bệnh nhân, các thầy thuốc quân y còn thường xuyên xuống tàu cá khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn sơ cấp cứu và tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe cho ngư dân. Với bà con vươn khơi bám biển, các bệnh xá trên đảo chính là chỗ dựa vững chắc giữa trùng khơi.

Giữa muôn trùng sóng gió, những người lính quân y Trường Sa vẫn lặng thầm cống hiến. Mỗi ca cấp cứu thành công không chỉ giành lại sự sống cho người bệnh mà còn tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm bám biển, góp phần giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ khoác áo blouse trắng nơi đầu sóng ngọn gió đã tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, vun đắp tình quân dân gắn bó và khẳng định vai trò điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên ngư trường Trường Sa.