Quốc hội Italy ủng hộ kế hoạch tặng tàu sân bay cho Indonesia

Việc tặng tàu sân bay này được xem là một bước đi chiến lược của chính quyền Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nhằm thắt chặt quan hệ với đồng minh Đông Nam Á, đồng thời giải quyết bài toán kinh tế khi phải đối mặt với chi phí tháo dỡ tốn kém đối với một tài sản quân sự đã lỗi thời.

Tàu sân bay Garibaldi. Ảnh: Marina Difesa.

Tàu sân bay Garibaldi, trị giá khoảng 54 triệu euro, bắt đầu phục vụ từ năm 1985 và từng tham gia nhiều chiến dịch quan trọng tại Địa Trung Hải và châu Phi trước khi được đưa vào lực lượng dự bị vào năm 2024. Theo các tài liệu chính phủ, do sự xuống cấp về cấu trúc và hệ thống trên tàu không còn đáp ứng được các yêu cầu tác chiến hiện đại. Việc chuyển giao cho Indonesia sẽ giúp Italy tiết kiệm khoảng 5 triệu euro chi phí bảo trì chỉ riêng trong năm 2025, hay gần 19 triệu Euro nếu tiến hành tháo dỡ hoàn toàn.

Về phía Indonesia, các quan chức quốc phòng cho rằng việc tiếp nhận sự đóng góp này sẽ hiệu quả hơn về cả thời gian lẫn chi phí so với việc đóng mới. Con tàu dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động cứu trợ thiên tai và phân phối viện trợ tại quốc gia vạn đảo. Italy đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục chuyển giao vào tháng 12 tới như một phần trong chiến lược mở rộng hợp tác kinh tế rộng lớn hơn với Indonesia, bao gồm các thỏa thuận bán tàu ngầm và máy bay trị giá khoảng 1,5 tỷ euro.

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải những ý kiến trái chiều. Một số đảng đối lập tại Italy đã bỏ phiếu chống vì cho rằng thiếu thông tin minh bạch. Tại vùng Puglia, nơi con tàu đang neo đậu, hội đồng địa phương thậm chí còn kêu gọi chính phủ giữ lại để biến Garibaldi thành một bảo tàng hàng hải tại cảng Taranto thay vì tặng đi. Dẫu vậy, các chuyên gia quốc phòng nhận định, đây vẫn là một thương vụ hợp lý, mang lại lợi ích kép cả về chính trị lẫn kinh tế trong các hồ sơ hợp tác công nghiệp quốc phòng tương lai.