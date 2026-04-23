Iran tiếp tục chỉ trích Mỹ, tàu sân bay thứ ba của Washington đến Trung Đông

Trong tuyên bố chính thức tối 22/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ đang tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khi vẫn duy trì phong tỏa trái phép các cảng của Iran. Ông Pezeshkian khẳng định việc Mỹ áp đặt hạn chế và liên tục đưa ra đe dọa nhằm vào Iran, là trở ngại chính của tiến trình thương lượng giữa hai bên.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Trước đó, viết trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng chỉ rõ ngừng bắn chỉ có ý nghĩa khi Mỹ không còn vi phạm cam kết, tức chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran. Ông Qalibaf khẳng định Iran không thể mở lại eo biển Hormuz, khi ngừng bắn còn bị vi phạm một cách trắng trợn. Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, Mỹ và Israel không thể đạt được các mục tiêu thông qua hành động gây hấn hay bắt nạt. Con đường đúng đắn duy nhất là chấp nhận các quyền chính đáng của người Iran.

Cảnh báo và cáo buộc của các nhà lãnh đạo Iran đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran, nhằm tạo điều kiện cho đàm phán được triển khai. Tuy nhiên, trong vấn đề eo biển Hormuz, lãnh đạo Mỹ tiếp tục giữ quan điểm cứng rắn, không đồng ý dỡ bỏ hạn chế với các cảng của Iran.

Về tình hình thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua đã bắt 2 tàu container của châu Âu gần eo Hormuz với cáo buộc vi phạm quy định hàng hải. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, Iran bắt giữ tàu hàng nước ngoài trên các vùng biển khu vực, động thái gây quan ngại sâu sắc trong dư luận.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, coi đây là hành vi liều lĩnh không thể chấp nhận được. Theo số liệu của IMO, tính đến ngày 22/4, ít nhất 26 vụ tấn công tàu thuyền trong khu vực đã được xác nhận, khiến tổng cộng 10 người tử vong.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, truyền thông khu vực tối 22/4 cho biết tổ hợp tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) của Mỹ đã tiến vào khu vực biển Arab. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, Mỹ đang triển khai tới 3 tổ hợp tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông, gồm USS George H.W. Bush, USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford. Trong đó, hai tàu USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford đã trực tiếp tham gia chiến dịch tập kích của liên quân Mỹ-Israel vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2.