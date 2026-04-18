Siêu tàu sân bay Mỹ trở lại Trung Đông

Thứ Bảy, 05:29, 18/04/2026
VOV.VN - Nguồn tin khu vực cho biết tàu sân bay lớn nhất của Mỹ USS Gerald R. Ford đã trở lại Trung Đông, trong bối cảnh Mỹ và Iran thực thi lệnh ngừng bắn 2 tuần, còn Hải quân Mỹ triển khai chiến dịch phong tỏa hàng hải quy mô lớn nhằm vào các cảng của Iran.

Theo các nguồn tin, siêu tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford hiện đang có mặt tại biển Đỏ, hơn một tháng sau khi phải rời khỏi khu vực này vì vụ cháy kéo dài 30 giờ trong phòng giặt trên tàu. Chiến hạm này cùng 2 tàu khu trục USS Mahan và USS Winston S. Churchill, đã vượt qua kênh đào Suez vào biển Đỏ hồi trong tuần. Tuy nhiên, mốc thời gian cụ thể không được đề cập.

Với việc siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford trở lại biển Đỏ, Mỹ hiện đang có hai tàu sân triển khai tại khu vực Trung Đông, bên cạnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln hoạt động ở biển A rập. Ngoài ra, tàu sân bay USS George H. W. Bush, cũng được cho là đang trên đường đến khu vực. Chiến hạm này hiện đang di chuyển ngoài khơi Nam Phi.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Địa Trung Hải ngày 22/3. (Ảnh: US Navy)

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Mỹ điều động thêm tàu sân bay tới Trung Đông, là rất đáng chú ý, xét trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đối mặt nhiều thách thức, đồng thời thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa hai bên chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc.

Nhiều đánh giá cho rằng, đây có thể là biện pháp gây áp lực gia tăng của Washington, hòng buộc Tehran phải nhượng bộ và chấp nhận tiến tới thỏa thuận theo yêu cầu của Mỹ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng liên quân Mỹ-Israel sẽ tấn công trở lại vào Iran trong trường hợp đàm phán tiếp tục bế tắc và hai bên không thể tìm được tiếng nói chung trên bàn thương lượng. 

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiết lộ lý do Mỹ-Iran đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần

VOV.VN - Trong cuộc họp báo hôm 8/4 tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì họ "hiểu rằng một thỏa thuận tốt hơn nhiều so với số phận đang chờ đợi họ".

VOV.VN - Trong cuộc họp báo hôm 8/4 tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì họ "hiểu rằng một thỏa thuận tốt hơn nhiều so với số phận đang chờ đợi họ".

Mỹ siết gọng kìm kinh tế và quân sự với Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai đồng thời chiến dịch quân sự và kinh tế nhằm gây sức ép tối đa lên Iran, trong bối cảnh đàm phán chưa đạt đột phá và nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu.

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai đồng thời chiến dịch quân sự và kinh tế nhằm gây sức ép tối đa lên Iran, trong bối cảnh đàm phán chưa đạt đột phá và nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu.

Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan

VOV.VN - Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/4 cho biết, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải Pakistan sau khi các cuộc đàm phán thất bại vào cuối tuần qua.

VOV.VN - Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/4 cho biết, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải Pakistan sau khi các cuộc đàm phán thất bại vào cuối tuần qua.

