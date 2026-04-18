Siêu tàu sân bay Mỹ trở lại Trung Đông

Theo các nguồn tin, siêu tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford hiện đang có mặt tại biển Đỏ, hơn một tháng sau khi phải rời khỏi khu vực này vì vụ cháy kéo dài 30 giờ trong phòng giặt trên tàu. Chiến hạm này cùng 2 tàu khu trục USS Mahan và USS Winston S. Churchill, đã vượt qua kênh đào Suez vào biển Đỏ hồi trong tuần. Tuy nhiên, mốc thời gian cụ thể không được đề cập.

Với việc siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford trở lại biển Đỏ, Mỹ hiện đang có hai tàu sân triển khai tại khu vực Trung Đông, bên cạnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln hoạt động ở biển A rập. Ngoài ra, tàu sân bay USS George H. W. Bush, cũng được cho là đang trên đường đến khu vực. Chiến hạm này hiện đang di chuyển ngoài khơi Nam Phi.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Địa Trung Hải ngày 22/3. (Ảnh: US Navy)

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Mỹ điều động thêm tàu sân bay tới Trung Đông, là rất đáng chú ý, xét trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đối mặt nhiều thách thức, đồng thời thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa hai bên chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc.

Nhiều đánh giá cho rằng, đây có thể là biện pháp gây áp lực gia tăng của Washington, hòng buộc Tehran phải nhượng bộ và chấp nhận tiến tới thỏa thuận theo yêu cầu của Mỹ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng liên quân Mỹ-Israel sẽ tấn công trở lại vào Iran trong trường hợp đàm phán tiếp tục bế tắc và hai bên không thể tìm được tiếng nói chung trên bàn thương lượng.