Radar, UAV, tác chiến điện tử Việt Nam có mặt tại SAHA 2026

Ngày 6/5, thông tin từ Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ (SAHA) 2026 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng dự các hoạt động của đoàn tại triển lãm có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

Được tổ chức 2 năm một lần từ năm 2018, SAHA là một trong những triển lãm quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ không gian.

UAV và các sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam được giới thiệu tại SAHA 2026. Ảnh: Kiều Trinh

Triển lãm năm nay quy tụ hơn 1.700 doanh nghiệp đến từ 120 quốc gia, gồm các tập đoàn quốc phòng lớn, các tổ chức chính phủ và quân sự (Bộ Quốc phòng, cơ quan an ninh các nước), trung tâm nghiên cứu và phát triển.

SAHA 2026 giới thiệu trên 300 sản phẩm, giải pháp công nghệ quốc phòng mới và trình diễn trực tiếp trong các lĩnh vực.

Việc tham dự Triển lãm SAHA tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc tăng cường hội nhập quốc tế về quốc phòng, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, tự chủ, hiện đại, lưỡng dụng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua tham dự triển lãm lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam và giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026.

Tại Triển lãm, đoàn Việt Nam đã tham quan các gian trưng bày của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới, tìm hiểu những thành tựu mới trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, công nghiệp hàng không vũ trụ, hệ thống vũ khí trang bị hiện đại và các giải pháp công nghệ lưỡng dụng, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan các gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Kiều Trinh

Đặc biệt, tại triển lãm lần này, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel - Viettel High Tech/Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã tham gia trưng bày, giới thiệu 73 sản phẩm công nghệ cao thuộc 8 lĩnh vực chủ chốt, bao gồm: radar, tác chiến điện tử, UAV, quang điện tử, thông tin quân sự, hệ thống chỉ huy - điều khiển, mô hình mô phỏng và mạng riêng 5G.

Danh mục này phản ánh định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ quốc phòng toàn diện, đồng thời thể hiện năng lực làm chủ các công nghệ lõi.

Sự hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ mang ý nghĩa chiến lược khi đây là thị trường có tiêu chuẩn công nghiệp quốc phòng cao và hệ sinh thái phát triển nhanh. Việc các sản phẩm trong các lĩnh vực như radar, viễn thông hay tác chiến điện tử đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật tại đây là cơ sở quan trọng để khẳng định chất lượng quốc tế của công nghệ Việt Nam.

SAHA 2026 là bước đi quan trọng để Viettel từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng toàn cầu, tạo nền tảng để các giải pháp "Make in Vietnam" mở rộng sang các thị trường quốc tế.