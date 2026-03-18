Tàu Hải quân Việt Nam - Trung Quốc luyện tập đón Bộ trưởng Quốc phòng hai nước

Thứ Tư, 16:28, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hải quân Việt Nam và Trung Quốc tổng duyệt phương án đón Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, chuẩn bị cho Tuần tra liên hợp lần thứ 40 trên Vịnh Bắc Bộ.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sáng 18/3, tại cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc), đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam cùng sĩ quan, thủy thủ Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 012-Lý Thái Tổ tổ chức tổng duyệt nội dung đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đến chứng kiến Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam quán triệt nội dung buổi tổng duyệt.

Chỉ huy Biên đội tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đã phối hợp luyện tập nội dung đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước tham dự các hoạt động tại Lễ khởi hành.

Đoàn công tác và sĩ quan, thủy thủ luyện tập nội dung đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước lên tham quan Tàu 015

Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam và Biên đội Tàu 015, 012 cũng luyện tập các nội dung và tích cực làm công tác chuẩn bị để đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên biển diễn ra thành công.

Cán bộ, chiến sĩ Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 012-Lý Thái Tổ bảo quản trang bị kỹ thuật chuẩn bị tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên biển.

Theo kế hoạch, sáng mai (19/3), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để tham quan tàu Hải quân hai nước; nghe chỉ huy hai Biên đội báo cáo về công tác chuẩn bị và xin chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

 

 

 

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tàu 016-Quang Trung của Việt Nam đến Vịnh Jervis, sẵn sàng duyệt binh tại Sydney

