中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu 016-Quang Trung của Việt Nam đến Vịnh Jervis, sẵn sàng duyệt binh tại Sydney

Thứ Tư, 14:42, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưa 18/3 (giờ địa phương), Tàu 016-Quang Trung đã thả neo tại Vịnh Jervis (Australia) sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026.

Xuất phát từ Quân cảng Cam Ranh chiều 23/2, Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) đã cập cảng Căn cứ Hải quân Coonawarra ở thành phố Darwin, Lãnh thổ Bắc Australia ngày 5/3 để làm công tác hậu cần, kỹ thuật tiếp tục cho hải trình đến thành phố Sydney, bang New South Wales tham gia Kakadu 2026.

tau 016-quang trung cua viet nam den vinh jervis, san sang duyet binh tai sydney hinh anh 1
Tàu 016-Quang Trung cơ động vào vị trí neo trong vịnh Jervis.

Trước đó, sáng 18/3, Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam trên Tàu 016-Quang Trung đã chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm trong hành trình từ Việt Nam tới Australia và triển khai các nhiệm vụ của Tàu 016-Quang Trung và đoàn công tác tại Australia.

tau 016-quang trung cua viet nam den vinh jervis, san sang duyet binh tai sydney hinh anh 2
Thủy thủ Tàu 016-Quang Trung treo quả cầu neo sau khi tàu đã neo an toàn.

Theo đó, Tàu 016 đã hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đã đề ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Kíp tàu tổ chức duy trì trực canh, đi ca chặt chẽ, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi trên biển. Hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, nền nếp chế độ trong ngày được duy trì và điều chỉnh theo các múi giờ phù hợp với từng địa điểm.

tau 016-quang trung cua viet nam den vinh jervis, san sang duyet binh tai sydney hinh anh 3
Một kíp chỉ huy trên buồng hành trình Tàu 016-Quang Trung.

Đại tá Nguyễn Minh Lành, Trưởng đoàn công tác yêu cầu kíp tàu và đoàn công tác phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Australia lần này.

tau 016-quang trung cua viet nam den vinh jervis, san sang duyet binh tai sydney hinh anh 4
Quán triệt nhiệm vụ thả neo.

Theo kế hoạch, ngày 19/3, Thiếu tá Đặng Văn Độ, Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung sẽ tham gia họp tại Căn cứ Hải quân Creswell để thống nhất kế hoạch cho hành trình kết hợp vận động đội hình, chụp ảnh trên không từ khu neo Vịnh Jervis tới Cảng Sydney (ngày 20/3) và Lễ duyệt binh tàu tại Cảng Sydney (ngày 21/3).

hai_quan_viet_nam_-_trung_quoc_lan_dau_ban_dan_that_huan_luyen_chong_cuop_bien_5.jpg

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần đầu bắn đạn thật huấn luyện chống cướp biển

VOV.VN - Trong khuôn khổ tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc lần đầu tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: duyệt binh Sydney Tàu 016-Quang Trung Vịnh Jervis hải quân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vùng 2 Hải quân tự hào viết tiếp truyền thống, vững vàng nơi đầu sóng
Vùng 2 Hải quân tự hào viết tiếp truyền thống, vững vàng nơi đầu sóng

VOV.VN - Trải qua 17 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/3/2009-19/3/2025), Vùng 2 Hải quân đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Vùng 2 Hải quân tự hào viết tiếp truyền thống, vững vàng nơi đầu sóng

Vùng 2 Hải quân tự hào viết tiếp truyền thống, vững vàng nơi đầu sóng

VOV.VN - Trải qua 17 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/3/2009-19/3/2025), Vùng 2 Hải quân đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

100% cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia Ngày hội toàn dân
100% cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia Ngày hội toàn dân

VOV.VN - Đến 19h tối nay (15/3), 100% cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

100% cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia Ngày hội toàn dân

100% cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia Ngày hội toàn dân

VOV.VN - Đến 19h tối nay (15/3), 100% cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn
Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

VOV.VN - Sáng 11/3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển về cập cảng Ba Ngòi, Phường Cam Linh,tỉnh Khánh Hòa) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

VOV.VN - Sáng 11/3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển về cập cảng Ba Ngòi, Phường Cam Linh,tỉnh Khánh Hòa) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích