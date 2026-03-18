Tàu 016-Quang Trung của Việt Nam đến Vịnh Jervis, sẵn sàng duyệt binh tại Sydney

Xuất phát từ Quân cảng Cam Ranh chiều 23/2, Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) đã cập cảng Căn cứ Hải quân Coonawarra ở thành phố Darwin, Lãnh thổ Bắc Australia ngày 5/3 để làm công tác hậu cần, kỹ thuật tiếp tục cho hải trình đến thành phố Sydney, bang New South Wales tham gia Kakadu 2026.

Tàu 016-Quang Trung cơ động vào vị trí neo trong vịnh Jervis.

Trước đó, sáng 18/3, Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam trên Tàu 016-Quang Trung đã chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm trong hành trình từ Việt Nam tới Australia và triển khai các nhiệm vụ của Tàu 016-Quang Trung và đoàn công tác tại Australia.

Thủy thủ Tàu 016-Quang Trung treo quả cầu neo sau khi tàu đã neo an toàn.

Theo đó, Tàu 016 đã hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đã đề ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Kíp tàu tổ chức duy trì trực canh, đi ca chặt chẽ, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi trên biển. Hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, nền nếp chế độ trong ngày được duy trì và điều chỉnh theo các múi giờ phù hợp với từng địa điểm.

Một kíp chỉ huy trên buồng hành trình Tàu 016-Quang Trung.

Đại tá Nguyễn Minh Lành, Trưởng đoàn công tác yêu cầu kíp tàu và đoàn công tác phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Australia lần này.

Quán triệt nhiệm vụ thả neo.

Theo kế hoạch, ngày 19/3, Thiếu tá Đặng Văn Độ, Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung sẽ tham gia họp tại Căn cứ Hải quân Creswell để thống nhất kế hoạch cho hành trình kết hợp vận động đội hình, chụp ảnh trên không từ khu neo Vịnh Jervis tới Cảng Sydney (ngày 20/3) và Lễ duyệt binh tàu tại Cảng Sydney (ngày 21/3).