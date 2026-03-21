Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung, quy mô 1.000 học viên

Thứ Bảy, 06:00, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân khu 5 chính thức công bố thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung - mô hình đào tạo đặc thù kết hợp văn hóa và quân sự, dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9/2026, hướng tới bồi dưỡng thế hệ trẻ toàn diện cho quân đội và đất nước.

 

Trường Thiếu sinh quân miền Trung đặt tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước đây). Trường dự kiến tổ chức 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng tin học, các phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung. Nhà trường được thiết kế bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt, huấn luyện cho khoảng 1.000 học viên.

thanh lap truong thieu sinh quan mien trung, quy mo 1.000 hoc vien hinh anh 1
Các đại biểu dự lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Trường Thiếu sinh quân miền Trung vừa tổ chức giảng dạy chương trình văn hóa Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), vừa kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật của quân nhân. 

Đối tượng đào tạo chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung là chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và đất nước. 

Trường Thiếu sinh quân miền Trung là loại hình trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng, hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung không chỉ đáp ứng yêu cầu đào tạo, truyền thụ kiến thức văn hóa theo chương trình trong hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà còn nuôi dưỡng những học sinh ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, quân sự, hình thành lý tưởng cách mạng, vun đắp tinh thần yêu nước, tinh thần kỷ luật, đạo đức, thể chất và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường phải nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để tháng 9 năm nay khai giảng khóa đầu tiên.

thanh lap truong thieu sinh quan mien trung, quy mo 1.000 hoc vien hinh anh 2
Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu giao nhiệm vụ

"Để Trường thực hiện hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhà trường cần phải thực hiện tốt: Giáo dục phải bảo đảm "học đi đôi với hành", "lý thuyết gắn liền với thực tiễn", "nhà trường gắn liền với xã hội"; xây dựng các nền tảng giáo dục thông minh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả.

Đồng thời, duy trì nghiêm công tác xây dựng nền nếp chính quy, điều lệnh điều lệ, các chế độ quy định; rèn luyện thể chất và tác phong quân nhân để trở thành những công dân ưu tú, phát triển toàn diện, vừa có tri thức văn hóa, vừa có bản lĩnh chính trị và trình độ quân sự", Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Quân khu 5 Trường Thiếu sinh quân miền Trung Bộ Quốc phòng Đà Nẵng Trung tướng Lê Ngọc Hải
