中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine hạ cấp khai hỏa Patriot: Từ “bắn loạt” xuống “bắn đơn” trước tên lửa Nga

Thứ Sáu, 06:08, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một chỉ huy Ukraine tiết lộ các kíp vận hành hệ thống phòng không Patriot của nước này đang điều chỉnh cách tác chiến, giảm số lượng tên lửa đánh chặn trong mỗi lần đối phó với tên lửa Nga.

Điều chỉnh từ “bắn loạt” xuống “bắn đơn” trước tên lửa Nga

Trong video do Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây của Ukraine công bố cuối tuần qua, chỉ huy đơn vị Patriot, ông Oleksandr, cho biết theo học thuyết phòng không tiêu chuẩn, mỗi mục tiêu như tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo thường cần từ hai đến bốn tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, do nguồn dự trữ hạn chế, đơn vị của ông hiện chỉ phóng một tên lửa cho mỗi mục tiêu.

Hệ thống tên lửa patriot. Ảnh: AP

Theo Oleksandr, lực lượng Ukraine đang cố gắng tiết kiệm tối đa số tên lửa đánh chặn, trong khi nhu cầu thực tế vẫn rất lớn để đối phó hiệu quả với các đợt tấn công từ Nga. Hiện chưa rõ cách tiếp cận “một tên lửa mỗi mục tiêu” được áp dụng như thế nào trong các đơn vị Patriot khác.

Thông thường, việc phóng nhiều tên lửa đánh chặn cho một mục tiêu không bị coi là lãng phí, mà là cách né tránh rủi ro và tăng xác suất bắn hạ. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn cung hạn chế, Ukraine buộc phải ưu tiên tiết kiệm đạn dược – một thực tế có thể xảy ra ngay cả với Mỹ và các đồng minh trong kịch bản xung đột cường độ cao.

Ông Yehor Cherniev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, cho biết nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot, buộc phải sử dụng một cách tiết kiệm nhất.

Để giảm bớt nguy cơ cạn kiệt kho đạn dược, Ukraine phải tối ưu hóa vận hành hệ thống phòng không. Ông Cherniev lưu ý, điều này đồng nghĩa với việc sử dụng Patriot theo cách “thủ công”, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các chế độ tự động.

Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất hiện là một trong những năng lực phòng không tiên tiến nhất của Ukraine. Các nước NATO đã cung cấp cho Kiev cả tên lửa PAC-2 và PAC-3. Mỗi quả PAC-3 có giá ước tính gần 4 triệu USD.

Trong bối cảnh các tên lửa và máy bay không người lái của Nga xuyên thủng lưới phòng không, gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng của Ukraine, Kiev nhiều lần kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ tên lửa đánh chặn, song nguồn cung loại vũ khí này đang bị cạnh tranh gay gắt trên toàn cầu.

Đáng chú ý, trong một số đợt tấn công, Nga có thể sử dụng hàng trăm tên lửa và UAV cùng lúc, tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng không vốn đã bị suy yếu của Ukraine.

Bài học cho Mỹ và đồng minh

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo Đức sẽ cung cấp kinh phí để Kiev mua “vài trăm” tên lửa đánh chặn Patriot, trong khuôn khổ gói viện trợ mới trị giá 4 tỷ euro (tương đương 4,7 tỷ USD).

Việc Ukraine buộc phải sử dụng ít tên lửa đánh chặn hơn để đối phó các đợt tấn công của Nga cũng được xem là bài học tiềm năng cho Mỹ và các đồng minh NATO, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng duy trì kho dự trữ trong một cuộc xung đột cường độ cao với đối thủ ngang tầm.

Ông Cherniev cho rằng các nước NATO hiện chưa cần thay đổi học thuyết tác chiến do vẫn có đủ dự trữ và ít khi phải đối mặt với các đợt tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình hình có thể thay đổi nếu xảy ra một cuộc xung đột toàn diện.

Tại Trung Đông, lực lượng Mỹ và đồng minh đã từng đánh chặn hàng nghìn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran trong hơn năm tuần giao tranh, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn nếu xung đột kéo dài hoặc lan rộng.

Ông Cherniev nhấn mạnh các lực lượng NATO có thể sẽ phải cân nhắc áp dụng chiến lược tiết kiệm đạn dược tương tự Ukraine trong tương lai, đồng thời cho rằng việc học hỏi kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine là điều cần thiết để điều chỉnh quy trình tác chiến kịp thời.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Ukraine Nga chiến dịch quân sự đặc biệt hệ thống phòng không Patriot tên lửa đánh chặn chiến thuật của Ukraine xung đột Nga Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga
Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng Ukraine đã làm chậm đáng kể đà tiến công của Nga, đồng thời đạt được những bước tiến mới trên chiến trường – điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ thúc đẩy ý tưởng lập liên minh quân sự mới do Ukraine dẫn dắt

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ đang xúc tiến kế hoạch thành lập một liên minh quân sự mới với vai trò trung tâm của Ukraine, thay thế cho phương án đưa Kiev gia nhập NATO.

Tổng thống Zelensky lo Mỹ thiếu cân bằng trong tiến trình đàm phán Nga - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chưa có lịch cụ thể cho chuyến thăm Kiev của các đặc phái viên Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc họ tới Ukraine là “cần thiết và công bằng” sau nhiều lần đến Moscow.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 14/4/2026.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích