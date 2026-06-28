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Nga - Trung phối hợp tuần tra trên không, Nhật - Hàn quan ngại

Chủ Nhật, 09:44, 28/06/2026
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VOV.VN - Các đơn vị tác chiến trên không của Nhật Bản và Hàn Quốc vừa có những phi vụ đột xuất trước một đợt hoạt động quân sự chung quy mô lớn giữa Nga và Trung Quốc.

 

Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết, hôm qua (27/6), hơn 10 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã tiến hành các phi vụ tại khu vực trên không thuộc vùng biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và đi cả vào khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc. Các khí tài này bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Mặc dù không hề bị xâm phạm không phận, nhưng không quân Hàn Quốc đã điều nhiều máy bay chiến đấu đến khu vực để tránh các tình huống ngẫu phát.

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Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Bên cạnh đó, trong một thông cáo được đưa ra đêm 27/6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết, các máy bay ném bom của Nga và Trung Quốc đã có chuyến bay cự ly dài tại không phận biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và Thái Bình Dương. Các máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã phải cất cánh khẩn cấp để ứng phó ngay lập tức khi có tình huống bất ngờ. Tokyo cũng đã thông qua con đường ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với Bắc Kinh và Moscow.

Trước đó, cũng vào ngày 27/6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thông báo về việc lực lượng không quân nước này phối hợp với không quân Nga tiến hành một đợt tuần tra chung tại khu vực trên không biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và phía Tây Thái Bình Dương. Phía Trung Quốc nhấn mạnh “hoạt động này là nhằm thể hiện quyết tâm và năng lực phối hợp duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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