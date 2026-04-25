Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược

Thứ Bảy, 11:55, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga đã tiến hành hội đàm song phương ngày 24/4. Hai bên nhất trí, quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường liên lạc chiến lược và làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Đổng Quân đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Removich Belousov ngày 24/4 trong chuyến thăm theo lời mời của phía Nga.

quan doi trung quoc - nga tang cuong lien lac chien luoc hinh anh 1
Tàu Nga và Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Hai bên đã trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ song phương, tình hình quốc tế và khu vực, cũng như các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng, dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, quan hệ Trung-Nga luôn duy trì sự phát triển lành mạnh ở mức độ cao. Cuộc hội đàm trực tuyến giữa nguyên thủ hai nước hồi tháng 2/2026 đã vạch ra một kế hoạch mới cho hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quân sự.

Hai bên nhất trí, quân đội hai nước cần tuân theo đồng thuận đạt được giữa các nguyên thủ, không ngừng tăng cường liên lạc chiến lược, liên tục làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, cùng nhau bảo vệ công lý thế giới và trật tự quốc tế, tạo động lực mới cho sự phát triển chất lượng cao của quan hệ song phương.

Trước đó, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đổng Quân đã được mời thăm Nga và Kyrgyzstan từ 23-28/4, cũng như tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân sẽ có bài phát biểu tại hội nghị và gặp gỡ trưởng đoàn các nước, trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, cũng như hợp tác quốc phòng và an ninh.

talk qte My Iran 4-2026, Hormuz, tuong Le Van Cuong -vov.JPG

Tướng Lê Văn Cương: Ông Trump tính sai nước cờ, bế tắc khi người Iran đoàn kết

VOV.VN - Mỹ tuyên bố gia hạn đình chiến nhưng Iran bác bỏ đề xuất này, từ chối đàm phán lần 2. Tổng thống Trump siết chặt phong tỏa hải cảng Iran để đáp trả việc Iran đóng cửa Hormuz. Trung Đông nóng rực ngay cả khi Mỹ, Iran và Israel ngừng bắn. Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích sóng ngầm bên dưới những diễn biến này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc và Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh
Trung Quốc và Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 14/4 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga tại Bắc Kinh. Hai bên trao đổi về xung đột Mỹ - Iran và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước trong năm nay.

Trung Quốc và Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Trung Quốc và Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 14/4 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga tại Bắc Kinh. Hai bên trao đổi về xung đột Mỹ - Iran và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước trong năm nay.

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran
Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã gọi cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran là “hành động gây hấn vô cớ”, còn Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về chiến dịch này.

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã gọi cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran là “hành động gây hấn vô cớ”, còn Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về chiến dịch này.

Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung
Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung

VOV.VN - Trợ lý tổng thống Nga, Nikolay Patrushev, cho biết các cuộc tập trận hải quân giữa Nga, Trung Quốc và Iran lần này là nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và chống lại những gì ông mô tả là “sự bá quyền phương Tây trên biển”.

Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung

Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung

VOV.VN - Trợ lý tổng thống Nga, Nikolay Patrushev, cho biết các cuộc tập trận hải quân giữa Nga, Trung Quốc và Iran lần này là nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và chống lại những gì ông mô tả là “sự bá quyền phương Tây trên biển”.

