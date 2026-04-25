Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Đổng Quân đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Removich Belousov ngày 24/4 trong chuyến thăm theo lời mời của phía Nga.

Tàu Nga và Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Hai bên đã trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ song phương, tình hình quốc tế và khu vực, cũng như các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng, dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, quan hệ Trung-Nga luôn duy trì sự phát triển lành mạnh ở mức độ cao. Cuộc hội đàm trực tuyến giữa nguyên thủ hai nước hồi tháng 2/2026 đã vạch ra một kế hoạch mới cho hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quân sự.

Hai bên nhất trí, quân đội hai nước cần tuân theo đồng thuận đạt được giữa các nguyên thủ, không ngừng tăng cường liên lạc chiến lược, liên tục làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, cùng nhau bảo vệ công lý thế giới và trật tự quốc tế, tạo động lực mới cho sự phát triển chất lượng cao của quan hệ song phương.

Trước đó, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đổng Quân đã được mời thăm Nga và Kyrgyzstan từ 23-28/4, cũng như tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân sẽ có bài phát biểu tại hội nghị và gặp gỡ trưởng đoàn các nước, trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, cũng như hợp tác quốc phòng và an ninh.

