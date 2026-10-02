Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo FP-7 trong thực chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/10 xác nhận quân đội nước này đã lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 do công ty quốc phòng Fire Point chế tạo trong một hoạt động tác chiến.

“Tên lửa đạn đạo chiến thuật của Ukraine, FP-7, lần đầu được sử dụng trong thực chiến. Cảm ơn vì kết quả đạt được”, ông Zelensky cho biết, đồng thời nói rằng bước tiếp theo sẽ là đưa loại tên lửa này vào sản xuất. Nhà lãnh đạo Ukraine không công bố thêm thông tin về địa điểm hoặc mục tiêu của cuộc tấn công.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Khi được Kyiv Independent hỏi FP-7 đã đánh trúng mục tiêu nào, cố vấn truyền thông của Tổng thống Zelensky trả lời: “Chúng tôi không tiết lộ”.

Thông số và năng lực tác chiến của tên lửa đạn đạo FP-7

FP-7 là tên lửa đạn đạo chiến thuật phóng từ mặt đất do Fire Point phát triển. Loại tên lửa này được giới thiệu lần đầu vào năm 2025. Đến tháng 2/2026, Fire Point công bố hình ảnh một vụ phóng thử từ bệ phóng mặt đất. Trong video thử nghiệm, tên lửa được cho là có khả năng hiệu chỉnh hướng bay sau khi rời bệ phóng.

Theo thông số được Fire Point công bố, FP-7 có tầm bắn tối đa khoảng 200 km, tốc độ tối đa 1.500 m/s. Tên lửa có thể mang đầu đạn khoảng 150 kg.

Tháng 9 vừa qua, Giám đốc điều hành Fire Point Iryna Terekh cho biết FP-7 đã bước vào giai đoạn thử nghiệm quân sự sau khi hoàn thành các đợt thử nghiệm trên mặt đất, trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm bay. Giai đoạn này cũng nằm trong quá trình chuẩn hóa để tên lửa có thể được đưa vào trang bị.

Trước đó, tại một hội nghị quốc phòng ở Ba Lan ngày 10/9, bà Terekh cho biết FP-7 có thể được đưa vào sử dụng trong vòng vài tuần. Việc Tổng thống Zelensky xác nhận tên lửa đã tham chiến ngày 1/10 cho thấy quá trình thử nghiệm và đưa hệ thống vào sử dụng đã diễn ra tương đối nhanh.

Chiến lược sản xuất quy mô lớn của Ukraine

Theo Kyiv Independent, FP-7 được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của tên lửa đánh chặn 48N6 thời Liên Xô, loại từng được sử dụng trên các hệ thống phòng không S-300 và S-400, nhưng áp dụng linh kiện và phương pháp chế tạo hiện đại hơn.

Ông Denys Shtilerman, nhà thiết kế trưởng và đồng sáng lập Fire Point, từng cho biết mục tiêu của công ty là tạo ra một loại tên lửa có vai trò tương tự ATACMS của Mỹ nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể. Theo ông Shtilerman, việc sản xuất với số lượng lớn là yếu tố then chốt, bởi chỉ chế tạo vài tên lửa mỗi tháng sẽ khó tạo ra tác động đáng kể trên chiến trường.