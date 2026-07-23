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Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó máy bay không người lái Shahed

Thứ Năm, 07:23, 23/07/2026
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VOV.VN - Ukraine ra mắt UAV JetKiller tích hợp AI chuyên đánh chặn máy bay không người lái kiểu Shahed, dự kiến sản xuất 50.000 chiếc mỗi tháng từ tháng 8/2026.

Công ty công nghệ quốc phòng Skyfall của Ukraine vừa giới thiệu mẫu máy bay không người lái (UAV) đánh chặn mới mang tên P1-SUN JetKiller, được thiết kế để đối phó với các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực mà Nga triển khai trong các cuộc tập kích tầm xa.

Theo thông cáo của Skyfall, JetKiller lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough ở Anh ngày 20/7. Đây là phiên bản mới nhất của dòng UAV đánh chặn P1-SUN, được phát triển nhằm tiêu diệt các UAV cảm tử kiểu Shahed.

ukraine trinh lang uav jetkiller chuyen doi pho may bay khong nguoi lai shahed hinh anh 1
Máy bay không người lái đánh chặn P1-SUN JetKiller, do công ty quốc phòng Skyfall của Ukraine sản xuất và được giới thiệu vào tháng 7/2026. Ảnh: Skyfall

JetKiller có tốc độ tối đa 370 km/h, tầm hoạt động 30 km, trần bay 9.000 m và thời gian hoạt động liên tục khoảng 15 phút. UAV này mang đầu đạn nặng 500 gram, đủ để tiêu diệt các mục tiêu trên không như UAV tấn công.

Một trong những điểm nổi bật của JetKiller là hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Skyfall cho biết hệ thống này có khả năng phát hiện, khóa bám mục tiêu nhanh hơn khả năng quan sát của con người, giúp UAV duy trì độ chính xác và tốc độ trong điều kiện tác chiến phức tạp.

JetKiller hiện đang được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế và đã đánh chặn thành công các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực. Công ty dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 8/2026 với mục tiêu đạt công suất khoảng 50.000 UAV đánh chặn mỗi tháng.

Trong những năm gần đây, UAV Shahed do Iran thiết kế và phiên bản Geran-2 do Nga sản xuất đã trở thành một trong những vũ khí chủ lực của Moscow trong các chiến dịch tập kích đường không nhờ khả năng mang đầu đạn lớn và chi phí sản xuất tương đối thấp.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, các UAV Geran thường được sơn màu đen để giảm khả năng bị phát hiện vào ban đêm, có tầm bay khoảng 2.500 km và đạt tốc độ tối đa khoảng 180 km/h, tương đương với phiên bản Shahed của Iran.

Nga cũng liên tục cải tiến dòng UAV này. Ukraine lần đầu tiên thông báo bắn hạ phiên bản Shahed sử dụng động cơ phản lực vào tháng 1/2024. Đến mùa hè năm 2025, Nga bắt đầu sử dụng số lượng lớn UAV Geran-2 động cơ phản lực trong các đợt tấn công nhằm vào thủ đô Kiev.

Skyfall được thành lập vào tháng 6/2022, chỉ vài tháng sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Ngoài JetKiller, công ty còn được biết đến với UAV hoạt động ban đêm Vampire cùng mẫu UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) Shrike.

Tháng 6/2026, Skyfall công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tập đoàn quốc phòng châu Âu Airbus Defense and Space nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trên không của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa từ Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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