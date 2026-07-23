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Nga tuyên bố đã tấn công các cảng và tàu thuyền của Ukraine

Thứ Năm, 05:00, 23/07/2026
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VOV.VN - Nga ngày 22/7 cho biết đã tấn công các thành phố Odessa và Chornomorsk của Ukraine, đánh trúng cơ sở hạ tầng cảng và các tàu thuyền mà Moscow cho rằng đang hỗ trợ quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào một tàu chở hàng khô đang dỡ hàng tại cảng Chornomorsk, cùng một kho hàng quân sự và các bồn chứa nhiên liệu, dầu và chất bôi trơn.

nga tuyen bo da tan cong cac cang va tau thuyen cua ukraine hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

Bộ này cũng cho biết, các cuộc tấn công đã đánh trúng các cơ sở bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa tại Odessa, cùng một tàu chở hàng khô và một tàu chở hàng rời đang vận chuyển hàng hóa tới Odessa cho quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng các UAV Nga cũng tấn công 3 kho chứa UAV của Ukraine.

Reuters không thể độc lập xác minh nội dung tuyên bố này.

Gần 4 năm rưỡi sau khi cuộc xng đột nổ ra, Nga và Ukraine đã tăng cường các hoạt động quân sự trên và xung quanh Biển Đen và Biển Azov. Hai bên đã tấn công hàng chục tàu thuyền, trong đó có các tàu chở dầu và tàu chở hàng.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
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