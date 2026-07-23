Ukraine đồng ý xuất khẩu UAV sang Mỹ cho chương trình của Lầu Năm Góc

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Kiev và Washington đang đàm phán một thỏa thuận UAV quy mô rộng hơn dành cho các phương tiện không người lái của Ukraine. Thành công của những loại UAV này trong cuộc xung đột với Nga đã thúc đẩy nhu cầu cao từ các quốc gia khác muốn học hỏi kinh nghiệm của Ukraine và mua các mẫu UAV để thử nghiệm.

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Nguồn tin giấu tên cho biết 6 công ty Ukraine đã được cấp phép xuất khẩu khoảng 100 UAV mỗi công ty. Kiev và Washington chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Ukraine đã ký các thỏa thuận về UAV với một số quốc gia châu Âu và Trung Đông. Kiev cũng bắt đầu nới lỏng các hạn chế thời chiến đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí, mặc dù chính phủ vẫn kiểm soát chặt chẽ các loại vũ khí được đưa ra nước ngoài.

Drone Dominance là sáng kiến trị giá hàng tỷ USD do Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức, trong đó các UAV tấn công cỡ nhỏ của hàng chục nhà sản xuất tham gia những thử thách mô phỏng các điều kiện khắc nghiệt trên chiến trường.

Một mẫu UAV do tập đoàn UAV Ukraine Skyfall và công ty Anh Skycutter phối hợp sản xuất đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc thi.