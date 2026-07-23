English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine đồng ý xuất khẩu UAV sang Mỹ cho chương trình của Lầu Năm Góc

Thứ Năm, 04:59, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine đã đồng ý xuất khẩu UAV sang Mỹ để tham gia chương trình Drone Dominance của Lầu Năm Góc, một nguồn tin nắm rõ vấn đề nói với Reuters ngày 22/7.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Kiev và Washington đang đàm phán một thỏa thuận UAV quy mô rộng hơn dành cho các phương tiện không người lái của Ukraine. Thành công của những loại UAV này trong cuộc xung đột với Nga đã thúc đẩy nhu cầu cao từ các quốc gia khác muốn học hỏi kinh nghiệm của Ukraine và mua các mẫu UAV để thử nghiệm.

ukraine dong y xuat khau uav sang my cho chuong trinh cua lau nam goc hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

Nguồn tin giấu tên cho biết 6 công ty Ukraine đã được cấp phép xuất khẩu khoảng 100 UAV mỗi công ty. Kiev và Washington chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Ukraine đã ký các thỏa thuận về UAV với một số quốc gia châu Âu và Trung Đông. Kiev cũng bắt đầu nới lỏng các hạn chế thời chiến đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí, mặc dù chính phủ vẫn kiểm soát chặt chẽ các loại vũ khí được đưa ra nước ngoài.

Drone Dominance là sáng kiến trị giá hàng tỷ USD do Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức, trong đó các UAV tấn công cỡ nhỏ của hàng chục nhà sản xuất tham gia những thử thách mô phỏng các điều kiện khắc nghiệt trên chiến trường.

Một mẫu UAV do tập đoàn UAV Ukraine Skyfall và công ty Anh Skycutter phối hợp sản xuất đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc thi.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Vùng tử thần” biến tiền tuyến thành hiểm địa, Ukraine đổi chiến thuật thâm nhập
“Vùng tử thần” biến tiền tuyến thành hiểm địa, Ukraine đổi chiến thuật thâm nhập

VOV.VN - “Vùng tử thần” do UAV tạo ra đang ngày càng mở rộng, biến tiền tuyến Ukraine thành khu vực đặc biệt nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, các đơn vị đặc nhiệm Ukraine buộc phải tăng cường những nhiệm vụ thâm nhập theo các nhóm nhỏ để thích nghi với chiến trường mới.

“Vùng tử thần” biến tiền tuyến thành hiểm địa, Ukraine đổi chiến thuật thâm nhập

“Vùng tử thần” biến tiền tuyến thành hiểm địa, Ukraine đổi chiến thuật thâm nhập

VOV.VN - “Vùng tử thần” do UAV tạo ra đang ngày càng mở rộng, biến tiền tuyến Ukraine thành khu vực đặc biệt nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, các đơn vị đặc nhiệm Ukraine buộc phải tăng cường những nhiệm vụ thâm nhập theo các nhóm nhỏ để thích nghi với chiến trường mới.

Thời sự quốc tế sáng 22/7: Biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho ông Zelensky
Thời sự quốc tế sáng 22/7: Biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho ông Zelensky

VOV.VN - Tình hình thế giới sáng 22/7 có những nội dung chính sau đây: Người biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho Tổng thống Zelensky; Giây phút "sát thần" Iskander-M Nga tập kích "tổ hợp tên lửa Thần biển" Ukraine; Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy quân sự của Iran…

Thời sự quốc tế sáng 22/7: Biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho ông Zelensky

Thời sự quốc tế sáng 22/7: Biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho ông Zelensky

VOV.VN - Tình hình thế giới sáng 22/7 có những nội dung chính sau đây: Người biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho Tổng thống Zelensky; Giây phút "sát thần" Iskander-M Nga tập kích "tổ hợp tên lửa Thần biển" Ukraine; Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy quân sự của Iran…

Ukraine bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới sau các bất đồng trong giới lãnh đạo
Ukraine bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới sau các bất đồng trong giới lãnh đạo

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21/7 bổ nhiệm Tướng Mykhailo Drapatyi làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là cuộc cải tổ lớn nhất trong giới lãnh đạo quân sự Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Ukraine bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới sau các bất đồng trong giới lãnh đạo

Ukraine bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới sau các bất đồng trong giới lãnh đạo

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21/7 bổ nhiệm Tướng Mykhailo Drapatyi làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là cuộc cải tổ lớn nhất trong giới lãnh đạo quân sự Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ