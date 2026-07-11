Vì sao châu Âu săn đón hệ thống phòng không David's Sling?

Ông Moshe Patel, Giám đốc Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (Israel Missile Defense Organization), cho biết trong khoảng một năm qua đã có khoảng 12 quốc gia châu Âu bày tỏ quan tâm tới việc mua hệ thống David's Sling.

Hiện Phần Lan là quốc gia duy nhất ký đã hợp đồng mua hệ thống này. Tuy nhiên, ông Patel cho biết sẽ có thêm một quốc gia châu Âu ký kết thỏa thuận “trong thời gian rất sớm”. Ông cũng dự đoán sẽ còn nhiều hợp đồng khác được ký trong tương lai nhưng từ chối nêu cụ thể những nước đang đàm phán.

David's Sling là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems của Israel và tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ cùng phát triển. Ảnh: US Missile Defense Agency

Theo ông Patel, sự quan tâm ngày càng lớn đối với David's Sling phản ánh xu hướng chung tại châu Âu, khi nhiều quốc gia đang ưu tiên đầu tư vào các hệ thống phòng không hiện đại và tên lửa đánh chặn sau một thời gian dài năng lực trong lĩnh vực này bị suy giảm.

Các cuộc xung đột tại châu Âu và Trung Đông trong những năm gần đây đã cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của năng lực phòng không trong tác chiến hiện đại. Ông Patel cho rằng đây là một trong những động lực chính khiến nhiều quốc gia châu Âu đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống phòng thủ tên lửa và tên lửa đánh chặn.

Hiệu quả đã được chứng minh trên thực địa

David's Sling là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems của Israel và tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ cùng phát triển. Hệ thống chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017, được thiết kế để đánh chặn máy bay không người lái (UAV), rocket, tên lửa và máy bay ở cự ly tối đa khoảng 305 km bằng tên lửa đánh chặn Stunner có giá khoảng 1 triệu USD/quả.

Trong 3 năm qua, David's Sling đã được Israel sử dụng rộng rãi để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran, bao gồm phong trào Houthi ở Yemen và Hezbollah tại Lebanon.

Israel hiện vận hành mạng lưới phòng không nhiều tầng. Trong đó, David's Sling đảm nhiệm lớp phòng thủ tầm trung, trên hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) và dưới hệ thống Arrow - hệ thống có khả năng đánh chặn mục tiêu ngoài khí quyển.

Ông Patel cho rằng việc ngày càng có nhiều nước quan tâm tới David's Sling xuất phát từ việc hệ thống này đã chứng minh hiệu quả tác chiến trên thực địa. Israel đã nhận được đề nghị từ “rất nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước châu Âu”. Tuy nhiên, do David's Sling được Israel phát triển cùng với Mỹ nên mọi thương vụ xuất khẩu đều phải có sự phê chuẩn của Washington. Hiện các cuộc trao đổi liên quan vẫn đang được tiến hành.

David's Sling được đánh giá là “hệ thống hấp dẫn nhất” trong danh mục phòng thủ tên lửa của Israel xét trên phương diện thương mại, thậm chí vượt cả hệ thống Arrow mà Israel đã bán cho Đức. David's Sling có chi phí thấp hơn nhiều hệ thống phòng không khác, đồng thời sở hữu tính linh hoạt cao khi có thể đối phó nhiều loại mục tiêu khác nhau và bảo vệ khu vực có phạm vi rộng.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel cho biết xuất khẩu vũ khí là một trong những trụ cột trong chiến lược của nước này, nhằm hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường ảnh hưởng trong chính sách đối ngoại. Hoạt động này cũng là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho “một thập kỷ đầy thách thức về an ninh” phía trước, đồng thời giúp duy trì ưu thế quân sự của Israel.

Đồ họa sử dụng AI. Nguồn tham khảo: Rafael, Wikipedia

Lựa chọn tiềm năng thay thế Patriot

Sự quan tâm của châu Âu đối với David's Sling cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều nước đang tìm kiếm các phương án bổ sung hoặc thay thế cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Patriot hiện được Ukraine, Mỹ và nhiều quốc gia vùng Vịnh sử dụng để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot trên toàn cầu vốn đã chịu nhiều sức ép trong khi nhu cầu đối với loại vũ khí này tiếp tục ở mức rất cao, sau khi hiệu quả của Patriot được chứng minh trong các cuộc xung đột tại châu Âu và Trung Đông. Theo ông Patel, David's Sling thường được xem là hệ thống có năng lực tương đương Patriot và có thể trở thành lựa chọn thay thế đối với những quốc gia muốn mua Patriot nhưng đang phải chờ đợi do lượng đơn đặt hàng tồn đọng quá lớn.

Thụy Sĩ là một ví dụ. Quốc gia này đã gặp tình trạng chậm giao hàng đối với các đơn đặt Patriot do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine và hiện đang xem xét thêm nhiều lựa chọn khác, trong đó có các hệ thống do Israel cung cấp.

Trong nhiều năm, năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot không theo kịp nhu cầu ngày càng tăng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã phát tín hiệu sẽ đẩy mạnh sản xuất nhằm bổ sung kho dự trữ bị tiêu hao sau các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Ông Patel cho biết Israel cũng đang rút ra nhiều bài học từ các cuộc xung đột gần đây. Nước này nhận thấy cần đẩy nhanh việc mở rộng các dây chuyền sản xuất hệ thống phòng không, bao gồm cả tên lửa đánh chặn dành cho David's Sling.