English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao châu Âu săn đón hệ thống phòng không David's Sling?

Thứ Bảy, 06:15, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày càng nhiều quốc gia châu Âu quan tâm tới hệ thống phòng không David's Sling của Israel nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước nguy cơ xung đột. Đây được xem là một lựa chọn thay thế đáng chú ý cho hệ thống Patriot.

Ông Moshe Patel, Giám đốc Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (Israel Missile Defense Organization), cho biết trong khoảng một năm qua đã có khoảng 12 quốc gia châu Âu bày tỏ quan tâm tới việc mua hệ thống David's Sling.

Hiện Phần Lan là quốc gia duy nhất ký đã hợp đồng mua hệ thống này. Tuy nhiên, ông Patel cho biết sẽ có thêm một quốc gia châu Âu ký kết thỏa thuận “trong thời gian rất sớm”. Ông cũng dự đoán sẽ còn nhiều hợp đồng khác được ký trong tương lai nhưng từ chối nêu cụ thể những nước đang đàm phán.

vi sao chau Au san don he thong phong khong david s sling hinh anh 1
David's Sling là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems của Israel và tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ cùng phát triển. Ảnh: US Missile Defense Agency

Theo ông Patel, sự quan tâm ngày càng lớn đối với David's Sling phản ánh xu hướng chung tại châu Âu, khi nhiều quốc gia đang ưu tiên đầu tư vào các hệ thống phòng không hiện đại và tên lửa đánh chặn sau một thời gian dài năng lực trong lĩnh vực này bị suy giảm.

Các cuộc xung đột tại châu Âu và Trung Đông trong những năm gần đây đã cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của năng lực phòng không trong tác chiến hiện đại. Ông Patel cho rằng đây là một trong những động lực chính khiến nhiều quốc gia châu Âu đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống phòng thủ tên lửa và tên lửa đánh chặn.

Hiệu quả đã được chứng minh trên thực địa

David's Sling là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems của Israel và tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ cùng phát triển. Hệ thống chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017, được thiết kế để đánh chặn máy bay không người lái (UAV), rocket, tên lửa và máy bay ở cự ly tối đa khoảng 305 km bằng tên lửa đánh chặn Stunner có giá khoảng 1 triệu USD/quả.

Trong 3 năm qua, David's Sling đã được Israel sử dụng rộng rãi để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran, bao gồm phong trào Houthi ở Yemen và Hezbollah tại Lebanon.

Israel hiện vận hành mạng lưới phòng không nhiều tầng. Trong đó, David's Sling đảm nhiệm lớp phòng thủ tầm trung, trên hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) và dưới hệ thống Arrow - hệ thống có khả năng đánh chặn mục tiêu ngoài khí quyển.

Ông Patel cho rằng việc ngày càng có nhiều nước quan tâm tới David's Sling xuất phát từ việc hệ thống này đã chứng minh hiệu quả tác chiến trên thực địa. Israel đã nhận được đề nghị từ “rất nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước châu Âu”. Tuy nhiên, do David's Sling được Israel phát triển cùng với Mỹ nên mọi thương vụ xuất khẩu đều phải có sự phê chuẩn của Washington. Hiện các cuộc trao đổi liên quan vẫn đang được tiến hành.

David's Sling được đánh giá là “hệ thống hấp dẫn nhất” trong danh mục phòng thủ tên lửa của Israel xét trên phương diện thương mại, thậm chí vượt cả hệ thống Arrow mà Israel đã bán cho Đức. David's Sling có chi phí thấp hơn nhiều hệ thống phòng không khác, đồng thời sở hữu tính linh hoạt cao khi có thể đối phó nhiều loại mục tiêu khác nhau và bảo vệ khu vực có phạm vi rộng.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel cho biết xuất khẩu vũ khí là một trong những trụ cột trong chiến lược của nước này, nhằm hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường ảnh hưởng trong chính sách đối ngoại. Hoạt động này cũng là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho “một thập kỷ đầy thách thức về an ninh” phía trước, đồng thời giúp duy trì ưu thế quân sự của Israel.

vi sao chau Au san don he thong phong khong david s sling hinh anh 2
Đồ họa sử dụng AI. Nguồn tham khảo: Rafael, Wikipedia

Lựa chọn tiềm năng thay thế Patriot

Sự quan tâm của châu Âu đối với David's Sling cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều nước đang tìm kiếm các phương án bổ sung hoặc thay thế cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Patriot hiện được Ukraine, Mỹ và nhiều quốc gia vùng Vịnh sử dụng để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot trên toàn cầu vốn đã chịu nhiều sức ép trong khi nhu cầu đối với loại vũ khí này tiếp tục ở mức rất cao, sau khi hiệu quả của Patriot được chứng minh trong các cuộc xung đột tại châu Âu và Trung Đông. Theo ông Patel, David's Sling thường được xem là hệ thống có năng lực tương đương Patriot và có thể trở thành lựa chọn thay thế đối với những quốc gia muốn mua Patriot nhưng đang phải chờ đợi do lượng đơn đặt hàng tồn đọng quá lớn.

Thụy Sĩ là một ví dụ. Quốc gia này đã gặp tình trạng chậm giao hàng đối với các đơn đặt Patriot do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine và hiện đang xem xét thêm nhiều lựa chọn khác, trong đó có các hệ thống do Israel cung cấp.

Trong nhiều năm, năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot không theo kịp nhu cầu ngày càng tăng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã phát tín hiệu sẽ đẩy mạnh sản xuất nhằm bổ sung kho dự trữ bị tiêu hao sau các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Ông Patel cho biết Israel cũng đang rút ra nhiều bài học từ các cuộc xung đột gần đây. Nước này nhận thấy cần đẩy nhanh việc mở rộng các dây chuyền sản xuất hệ thống phòng không, bao gồm cả tên lửa đánh chặn dành cho David's Sling.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những vũ khí Iran có thể tung ra nếu Mỹ - Israel nối lại chiến dịch không kích
Những vũ khí Iran có thể tung ra nếu Mỹ - Israel nối lại chiến dịch không kích

VOV.VN - Dù Mỹ tuyên bố đã phá hủy phần lớn năng lực quân sự Iran, các đánh giá tình báo cho thấy Iran vẫn duy trì đáng kể kho tên lửa, UAV và khả năng tác chiến phi đối xứng, đủ sức kéo dài xung đột với Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Những vũ khí Iran có thể tung ra nếu Mỹ - Israel nối lại chiến dịch không kích

Những vũ khí Iran có thể tung ra nếu Mỹ - Israel nối lại chiến dịch không kích

VOV.VN - Dù Mỹ tuyên bố đã phá hủy phần lớn năng lực quân sự Iran, các đánh giá tình báo cho thấy Iran vẫn duy trì đáng kể kho tên lửa, UAV và khả năng tác chiến phi đối xứng, đủ sức kéo dài xung đột với Mỹ và đồng minh trong khu vực.

"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Hezbollah chống lại Israel ở mặt trận Lebanon
"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Hezbollah chống lại Israel ở mặt trận Lebanon

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ và Iran chưa thể đạt được tiếng nói chung về bảo vệ các tuyến giao thương biển, mặt trận Lebanon lại tiếp tục nóng lên. Sự leo thang của cuộc chiến UAV giữa Israel và Hezbollah không chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng Trung Đông mà còn khiến lộ trình hòa bình khu vực trở nên bất định.

"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Hezbollah chống lại Israel ở mặt trận Lebanon

"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Hezbollah chống lại Israel ở mặt trận Lebanon

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ và Iran chưa thể đạt được tiếng nói chung về bảo vệ các tuyến giao thương biển, mặt trận Lebanon lại tiếp tục nóng lên. Sự leo thang của cuộc chiến UAV giữa Israel và Hezbollah không chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng Trung Đông mà còn khiến lộ trình hòa bình khu vực trở nên bất định.

Israel cơ bản hoàn tất kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 và F-15IA mới từ Mỹ
Israel cơ bản hoàn tất kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 và F-15IA mới từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (3/5) cho biết, Bộ này đã phê duyệt các thủ tục cuối cùng về kế hoạch mua hai phi đội máy bay chiến đấu tiên tiến F-35 và F-15IA mới từ Mỹ trong một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD.

Israel cơ bản hoàn tất kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 và F-15IA mới từ Mỹ

Israel cơ bản hoàn tất kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 và F-15IA mới từ Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (3/5) cho biết, Bộ này đã phê duyệt các thủ tục cuối cùng về kế hoạch mua hai phi đội máy bay chiến đấu tiên tiến F-35 và F-15IA mới từ Mỹ trong một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích