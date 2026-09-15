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Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Thứ Ba, 16:42, 15/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (15/9), tại phường Đắk Cấm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Ngày 15/9 tại phường Đắk Cấm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Theo báo cáo, từ tháng 7/2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập 7 chuyên án, đấu tranh thành công 6 chuyên án; bắt giữ 27 vụ với 45 đối tượng; thu giữ hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp; 1,1 kg ma túy các loại, 469 kg thuốc nổ cùng nhiều tang vật liên quan.

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Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nổi bật là Chuyên án QNg 226 đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ đưa vào khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi tiêu thụ. Sau hơn 2 tháng đấu tranh, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 469 kg vật liệu nổ.

Việc triệt phá đường dây này góp phần ngăn chặn nguồn vật liệu nổ xâm nhập khu vực biên giới biển, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng ngư dân và môi trường biển. Đây cũng là giải pháp góp phần ngăn chặn hành vi khai thác thủy sản trái phép, phục vụ mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

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H​​​​​​ai cá nhân có thành tích xuất sắc được trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước​​​​

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

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Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Hai cá nhân được trao tặng Huân chương gồm Đại tá Lê Quốc Việt, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, kiêm Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Thiếu tá Nguyễn Hà Phương, Phó Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

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Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng nền biên phòng toàn dân.

Đồng thời nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, kỷ luật, gần dân, hết lòng vì Nhân dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Các sở, ban, ngành, lực lượng và địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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