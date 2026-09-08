Quảng Ngãi nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để cải thiện PCI

Tỉnh Quảng Ngãi phấn đang đấu đến năm 2030, chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thuộc nhóm khá; PCI nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Riêng PCI năm 2026, chất lượng điều hành được đặt mục tiêu thuộc nhóm trung bình, các năm tiếp theo phấn đấu đạt nhóm khá hoặc tốt.

Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Người đứng đầu phải chủ động đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường phối hợp, nhất là trong giải quyết thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai và các nguồn lực hợp pháp.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào ngày 12/8.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải được xử lý đúng hạn hoặc trước hạn; 95% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn; 75% hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình.

Các cơ quan phải thực hiện nguyên tắc “một lần hướng dẫn đầy đủ”, hạn chế tình trạng doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ nhiều lần. Tỉnh cũng yêu cầu thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần mỗi năm, trừ trường hợp thanh tra đột xuất hoặc có dấu hiệu vi phạm cụ thể.

Một nội dung đáng chú ý khác là tỉnh sẽ gắn kết quả cải thiện PCI với đánh giá người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị phụ trách từng chỉ số thành phần phải chịu trách nhiệm về kết quả cải thiện; trường hợp chỉ số không được cải thiện hoặc giảm điểm phải kiểm điểm trách nhiệm. Những trường hợp chậm trễ, gây phiền hà cho doanh nghiệp sẽ được kiểm tra, giám sát và xử lý.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu định kỳ hằng tháng công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Những cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ hồ sơ quá hạn từ 5% trở lên phải được tham mưu chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời, tỉnh tổ chức ít nhất 2 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp mỗi năm để tiếp nhận và giải quyết các khó khăn, vướng mắc.