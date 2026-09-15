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Quảng Ngãi vừa phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm

Thứ Ba, 11:23, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Đến nay, địa phương này đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ, còn gọi là Bệnh xá Bác Mười.

Ngày 14/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập gồm cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm, Đại đội Công binh 1 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng địa phương và nhân chứng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm.

quang ngai vua phat hien them 3 hai cot liet si tai xa Dang thuy tram hinh anh 1
Những di vật được phát hiện quy tập tại thôn Đồng Răm, xã Đặng Thuỳ Trâm.

Lực lượng tìm kiếm đào mở rộng và phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật như võng nỉ, cúc áo và dây kéo áo khoác đã mục. Cả 3 bộ hài cốt và di vật được Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đặng Thùy Trâm quản lý, bảo quản.

Như vậy, đến nay lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này và đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn lại.

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Khu vực phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ tại tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi. 
quang ngai vua phat hien them 3 hai cot liet si tai xa Dang thuy tram hinh anh 3
Các hài cốt liệt sĩ được đưa về khu nhà chờ.
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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