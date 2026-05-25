Cần Thơ thi đua ứng dụng khoa học, công nghệ vào nhiệm vụ biên phòng

Phong trào phong trào thi đua của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Cần Thơ được phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy BĐBP thành phố Cần Thơ phát động thi đua.

Theo nội dung phát động, phong trào tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và hành động trong ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; đẩy mạnh cải cách hành chính, khai thác hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số; tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Quang cảnh buổi lễ.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị sẽ chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đầu tư đồng bộ hạ tầng số, nâng cao năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện hiệu quả các phong trào “BĐBP thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số” và “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy BĐBP thành phố Cần Thơ đã yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của phong trào; cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm tạo bước đột phá trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng BĐBP thành phố Cần Thơ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2027 tập trung tổ chức phát động, triển khai và sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; giai đoạn 2 từ năm 2028 đến năm 2030 tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, tổng kết và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.