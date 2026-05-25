  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cần Thơ phòng, chống đuối nước trẻ em từ phong trào học bơi cộng đồng

Thứ Hai, 11:38, 25/05/2026
VOV.VN - Hôm nay (25/5), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng UBND phường Phú Lợi tổ chức “Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2026”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của việc học bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Lễ phát động có sự tham gia của gần 700 học sinh, đại diện cho hơn 14.000 học sinh trên địa bàn phường Phú Lợi, thể hiện tinh thần hưởng ứng tích cực đối với phong trào tập luyện môn bơi, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước trong cộng đồng.

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phát biểu tại Lễ phát động

Bà Trần Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi cho biết, trong thời gian qua, địa phương đã phối hợp với các trường học, đoàn thể và các cơ sở dạy bơi triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc học bơi; vận động trẻ em, học sinh tham gia các lớp học bơi; tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước; lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong các hoạt động hè và các phong trào thanh thiếu nhi.

Bà Trần Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi phát biểu

Thông qua lễ phát động hôm nay, phường Phú Lợi mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và người dân về ý nghĩa, vai trò của việc học bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thân thể, xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong cộng đồng.

Với tinh thần “Học bơi để nâng cao sức khỏe - Học bơi để an toàn trong môi trường nước - Chung tay phòng, chống đuối nước trẻ em”, lãnh đạo phường Phú Lợi tin rằng phong trào tập luyện môn bơi trên địa bàn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Gần 700 học sinh tham gia lễ phát động

Theo ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, trong những năm qua, công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em luôn được các cấp, các ngành của thành phố đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trong dịp hè tại khu vực sông ngòi, ao hồ, kênh rạch. Xuất phát từ thực tế đó, việc phổ cập bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách.

Hướng dẫn trẻ em kỹ năng bơi sinh tồn dưới nước

Ông Lâm Thanh Dũng nhấn mạnh, học bơi không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn là kỹ năng sinh tồn quan trọng để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân tập luyện môn bơi; huy động sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn đuối nước.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Tag: phòng chống đuối nước trẻ em phong trào học bơi cộng đồng cần thơ tập luyện môn bơi
Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh
Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng nóng nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ đuối nước gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Tại Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang phối hợp với nhà trường, địa phương đưa kỹ năng an toàn đến học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

Trang bị kỹ năng cứu hộ cho trẻ em: Nguyên tắc cơ bản phòng chống đuối nước

VOV.VN - Đuối nước là một trong 5 nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với trẻ em từ 1-14 tuổi. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Dù Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp, nhưng mỗi năm chỉ giảm được khoảng 100 trẻ tử vong và mức độ giảm không đồng đều giữa các khu vực.

