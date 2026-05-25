Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Cần Thơ làm chủ mô hình rau sạch

Trong khuôn viên Đồn Biên phòng An Thạnh 3, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Cần Thơ, những giàn rau thủy canh xanh mướt được sắp xếp ngay ngắn trong nhà lưới trên diện tích khoảng 140m2. Từng hàng rau cải, xà lách phát triển đồng đều, tạo nên không gian xanh, sạch giữa đơn vị quân đội nơi tuyến biển.

Để đảm bảo nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, thời gian qua, Đồn biên phòng An Thạnh 3 đã chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng rau thủy canh theo hướng an toàn, tiết kiệm diện tích và phù hợp với điều kiện khí hậu vùng ven biển, nơi thường xuyên bị mặn xâm nhập và triều cường uy hiếp. Hệ thống được đầu tư bài bản với các máng trồng, bồn chứa dinh dưỡng và hệ thống tuần hoàn nước tự động.

Rau thủy canh phát triển xanh mướt tại Đồn biên phòng An Thạnh 3

Đại úy Võ Văn Hây, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng An Thạnh 3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, cho biết: “Do đặc thù xã Cù Lao Dung là khu vực biên giới giáp biển nên khí hậu, thời tiết rất khắc nghiệt, thường xuyên bị hạn hán và xâm nhập mặn. Vì thế, dù đơn vị có diện tích đất khá rộng nhưng do thổ nhưỡng bị xâm nhập mặn nên quá trình trồng rau gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, đơn vị xây dựng mô hình vườn rau thủy canh nhằm phục vụ tốt hơn đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng An Thạnh 3 chăm sóc rau thủy canh

Khác với phương pháp trồng truyền thống, rau thủy canh được trồng trong môi trường nước, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ dùng phân hữu cơ chuyên dụng cho mô hình thủy canh. Nhờ đó, rau luôn đảm bảo sạch, chất lượng và luôn xanh tốt.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Nghiêm, nhân viên cơ yếu Đồn Biên phòng An Thạnh 3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, là một trong những cán bộ được đơn vị giao phụ trách chăm sóc vườn rau thủy canh. Anh cho biết, sau giờ công tác chuyên môn hằng ngày, anh đều trực tiếp xuống kiểm tra, chăm sóc vườn rau. Ban đầu cũng gặp không ít khó khăn do phải nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, qua thời gian nghiên cứu, học hỏi, rút kinh nghiệm, anh từng bước làm chủ được quy trình sản xuất, tạo ra nguồn rau sạch, đảm bảo chất lượng phục vụ bữa ăn cho bộ đội tại đơn vị.

Cán bộ đơn vị thường xuyên kiểm tra sự phát triển của rau

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Nghiêm, chia sẻ thêm: “Trong rau thủy canh thì đơn vị thường xuyên thay đổi các loại rau theo từng đợt. Có đợt trồng cải xanh, cải thìa, xà lách; đợt sau chuyển sang rau muống… Nói chung là nhiều loại rau phù hợp với mô hình thủy canh của đơn vị. 1 đợt, mỗi giàn rau thu hoạch khoảng 20kg. Hiện đơn vị duy trì khoảng 10 giàn, cơ bản bảo đảm nguồn rau phục vụ cho bộ đội”.

Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, mô hình còn giúp đơn vị tiết kiệm đáng kể chi phí hậu cần. Trung bình mỗi tháng, lượng rau từ mô hình cung cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng của bếp ăn tập thể. Từ nguồn rau sạch này, Đồn Biên phòng An Thạnh 3 còn xây dựng gian hàng rau, củ, quả 0 đồng phía trước đơn vị để hỗ trợ bà con có nhu cầu sử dụng.

Những giàn rau thủy canh mới trồng đang sinh trưởng tốt

Đây cũng là một trong những mô hình tăng gia tiêu biểu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác hậu cần, xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ.

Đại úy Võ Văn Hây, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng An Thạnh 3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, cho biết thêm: “Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình vườn rau thủy canh để phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời nghiên cứu trồng thêm nhiều loại rau không chỉ là cải ngọt, mồng tơi, rau dền… mà đa dạng nguồn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Đơn vị cũng sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống vườn - ao - chuồng hiệu quả hơn trong công tác tăng gia sản xuất”.

Người dân đến nhận rau củ quả từ gian hàng 0 đồng do Đồn Biên phòng An Thạnh 3 sản xuất

Có thể thấy, từ những giàn rau thủy canh xanh tốt nơi tuyến biển, tinh thần chủ động, sáng tạo của người lính biên phòng Cần Thơ tiếp tục được lan tỏa. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Thạnh 3, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ còn tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống ổn định, góp phần tô đẹp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.