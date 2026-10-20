Đà Nẵng xác minh nơi nghi chôn cất nhiều liệt sĩ ở xã Phước Năng

Theo tin báo của ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến binh Sư đoàn 2, hiện trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, đây là nơi chôn cất nhiều bộ đội giải phóng.

Bộ đội sử dụng ra đa xuyên đất khảo sát vị trí nghi chôn cất tập thể khoảng 200 liệt sĩ

Ông Nhung cho biết, sau các trận đánh tại cứ điểm Ngok Tavak tháng 5/1968, ông được giao thu dọn chiến trường và trực tiếp tham gia chôn cất các thi thể trong hệ thống giao thông hào quanh cứ điểm. Ngoài ra, một số thi thể được chôn tại các hố cách trận địa khoảng 400–500m. Ông sẵn sàng trở lại hiện trường để hỗ trợ xác định vị trí.

Tiếp nhận nguồn tin, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban CHQS xã Phước Năng phối hợp khảo sát, đối chiếu sơ đồ nhân chứng cung cấp với tư liệu lịch sử và thông tin từ người dân. Chiều 19/10, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra thực địa, sử dụng ra đa xuyên đất tại khu vực giao thông hào phía sau Di tích lịch sử chiến thắng Ngok Tavak. Kết quả bước đầu ghi nhận một số dấu hiệu bất thường trong kết cấu đất, cần tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đang xác minh thông tin nơi nghi chôn mộ liệt sĩ

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban CHQS xã Phước Năng phối hợp với người dân, chủ rẫy keo thống nhất phương án tiếp cận hiện trường; chuẩn bị lực lượng, vật chất và hậu cần phục vụ nhiệm vụ khi được cấp có thẩm quyền quyết định.