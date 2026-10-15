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Quảng Ngãi: Tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék

Thứ Năm, 17:47, 15/10/2026
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VOV.VN - Tại xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ), lực lượng chức năng vừa tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ nằm gần nhau giữa núi rừng.

Từ ngày 12-15/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék và lực lượng Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại xóm Đăk Hoa, thôn Đăk Xanh, xã Đăk Pék. Các hài cốt nằm gần nhau, theo một hàng.

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Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy.

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật như vải dù, tấm tăng, màn tuyn dùng để bọc, gói hài cốt. Những di vật này là căn cứ phục vụ công tác xác minh thông tin về các liệt sĩ. 

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Việc cất bốc hài cốt liệt sĩ được thực hiện rất cẩn thận.

Quá trình tìm kiếm gặp khó khăn do địa hình đồi núi có nhiều giao thông hào, dấu tích trận địa và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Nhiều loại đầu đạn, trong đó có đầu đạn M79, cùng các loại mìn được phát hiện trong khu vực. Lực lượng công binh phải bám sát hiện trường, kiểm tra và bảo đảm an toàn trong quá trình đào tìm.

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Một hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék phối hợp với lực lượng công binh thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở thông tin do người dân cung cấp.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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