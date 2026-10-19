Đà Nẵng tìm thông tin về liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Trong Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn bộ binh 1 (R20), Mặt trận 4 Quảng Đà cùng các lực lượng tham gia tiến công vào thành phố Đà Nẵng. Một bộ phận vượt sông Cẩm Lệ, đánh vào Sở Chỉ huy Quân đoàn I – Quân khu I của đối phương, sau đó tiếp tục chiến đấu tại Hòa Cường. Đại bộ phận Tiểu đoàn chiến đấu ở khu vực Trung Lương – Cồn Dầu, thuộc Hòa Đa trước đây, nay là khu vực Hòa Xuân. Trước các đợt phản kích quyết liệt của địch, nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh.

Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng gặp gỡ nhân chứng xác minh thông tin về liệt sĩ

Qua thời gian, địa hình thay đổi, việc xác định vị trí an táng ban đầu và quá trình di chuyển, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn.

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng mong các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, vị trí an táng ban đầu, nơi chôn cất tập thể hoặc việc cất bốc, di chuyển hài cốt tại các khu vực này. Những sơ đồ, hình ảnh, tài liệu liên quan và thông tin về người từng chứng kiến, tham gia chôn cất đều có thể góp phần mở thêm hướng tìm kiếm, đưa liệt sĩ về với đồng đội, quê hương.

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại Đà Nẵng

Thông tin xin liên hệ: Thiếu tá QNCN Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0963.053.252.