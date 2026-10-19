English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng tìm thông tin về liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Thứ Hai, 11:11, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/10, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng kêu gọi nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn, phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

 

Trong Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn bộ binh 1 (R20), Mặt trận 4 Quảng Đà cùng các lực lượng tham gia tiến công vào thành phố Đà Nẵng. Một bộ phận vượt sông Cẩm Lệ, đánh vào Sở Chỉ huy Quân đoàn I – Quân khu I của đối phương, sau đó tiếp tục chiến đấu tại Hòa Cường. Đại bộ phận Tiểu đoàn chiến đấu ở khu vực Trung Lương – Cồn Dầu, thuộc Hòa Đa trước đây, nay là khu vực Hòa Xuân. Trước các đợt phản kích quyết liệt của địch, nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh.

Da nang tim thong tin ve liet si hy sinh trong tet mau than 1968 hinh anh 1
Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng gặp gỡ nhân chứng xác minh thông tin về liệt sĩ

Qua thời gian, địa hình thay đổi, việc xác định vị trí an táng ban đầu và quá trình di chuyển, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. 

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng mong các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, vị trí an táng ban đầu, nơi chôn cất tập thể hoặc việc cất bốc, di chuyển hài cốt tại các khu vực này. Những sơ đồ, hình ảnh, tài liệu liên quan và thông tin về người từng chứng kiến, tham gia chôn cất đều có thể góp phần mở thêm hướng tìm kiếm, đưa liệt sĩ về với đồng đội, quê hương.

Da nang tim thong tin ve liet si hy sinh trong tet mau than 1968 hinh anh 2
Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại Đà Nẵng

Thông tin xin liên hệ: Thiếu tá QNCN Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0963.053.252.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quân khu 5 tiếp nhận máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Quân khu 5 tiếp nhận máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Chiều nay (23/9), tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức tiếp nhận, bàn giao máy radar xuyên đất từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Quân khu 5 tiếp nhận máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quân khu 5 tiếp nhận máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Chiều nay (23/9), tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức tiếp nhận, bàn giao máy radar xuyên đất từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đội K76 quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ
Đội K76 quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Tính từ tháng 8/2026 đến nay, Đội K76 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai) đã tìm kiếm và quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Đội K76 quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ

Đội K76 quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Tính từ tháng 8/2026 đến nay, Đội K76 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai) đã tìm kiếm và quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

An Giang thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính
An Giang thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

VOV.VN - An Giang tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Riêng tại phường Tịnh Biên, gần 100 trường hợp được lấy mẫu, trong đó có 7 trường hợp được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ.

An Giang thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

An Giang thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

VOV.VN - An Giang tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Riêng tại phường Tịnh Biên, gần 100 trường hợp được lấy mẫu, trong đó có 7 trường hợp được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ.

Đã thu, lưu trữ hơn 276.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ
Đã thu, lưu trữ hơn 276.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Đến ngày 14/10/2026, các lực lượng đã thu, lưu trữ 276.853 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; trong đó 100.701 mẫu đã được phân tích.

Đã thu, lưu trữ hơn 276.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ

Đã thu, lưu trữ hơn 276.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Đến ngày 14/10/2026, các lực lượng đã thu, lưu trữ 276.853 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; trong đó 100.701 mẫu đã được phân tích.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục