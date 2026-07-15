Dấu ấn Việt Nam qua 3 lần cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela

VOV.VN - 3 lần cử lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ (2023), Myanmar (2025) và Venezuela (2026) đã khẳng định tinh thần nhân văn, trách nhiệm quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực và uy tín của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trên trường quốc tế.