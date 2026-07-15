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Thứ Tư, 16:18, 15/07/2026

Dấu ấn Việt Nam qua 3 lần cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela

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VOV.VN - 3 lần cử lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ (2023), Myanmar (2025) và Venezuela (2026) đã khẳng định tinh thần nhân văn, trách nhiệm quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực và uy tín của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trên trường quốc tế.
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 1
Lần đầu tiên, sau trận động đất 7,8 độ xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2/2023 khiến hơn 44.200 người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ, gần 6.000 người tử vong tại Syria (số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) đến ngày 24/2), Việt Nam đã cử 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu trợ, gồm 76 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và 24 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đoàn do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn làm Tổng Chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13 - 22/2/2023 tại tỉnh Hatay. (Trong ảnh: Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường khi giúp đỡ người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ động đất)​
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 2
76 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân tham gia cứu trợ gồm có 30 đồng chí thuộc Đội Quân y (Tổng cục Hậu cần), 30 đồng chí thuộc Đội Cứu sập (Binh chủng Công binh), 9 đồng chí huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ thuộc Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); còn lại là các cán bộ Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Đối ngoại, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. Trong thời gian làm nhiệm vụ, đoàn đã phối hợp tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện và bàn giao 15 vị trí có nạn nhân bị vùi lấp, trong đó có 2 vị trí còn dấu hiệu sự sống, đồng thời hỗ trợ đưa 28 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. (Trong ảnh: Cùng với các quân nhân, đội chó nghiệp vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ)
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 3
Trong số 24 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, có 6 đồng chí thuộc Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; 5 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội; 5 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh; 5 đồng chí thuộc trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và các đơn vị khác thuộc Bộ Công an. (Trong ảnh: Các chiến sĩ trong đoàn cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát và chiến sĩ trong đội đi lấy củi để về đốt lửa, sưởi ấm)
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 4
Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 5
Đến tháng 3/2025, sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar, Việt Nam tiếp tục triển khai lực lượng hỗ trợ khẩn cấp từ 30/3/2025 - 8/4/2025. Tổng cộng 106 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và chó nghiệp vụ được cử sang Myanmar, gồm 80 quân nhân và 26 cán bộ, chiến sĩ công an. Chính phủ Việt Nam đồng thời viện trợ khẩn cấp 300.000 USD và gần 60 tấn vật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cứu trợ. Hiện trường động đất tại Myanmar khác hẳn với trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các khu nhà thường đổ sập hoàn toàn không gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ, còn tại Myanmar các khu nhà thường chỉ sập tầng 1, kết cấu tòa nhà rất dễ sập thứ cấp, chỉ cần 1 rung chấn nhỏ có thể làm đổ sập hoàn toàn. (Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đang trinh sát hiện trường, chú chó nghiệp vụ tìm kiếm sự sống, xác định chính xác vị trí người mắc kẹt bị vùi lấp dưới lớp đất đá)
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 6
Đoàn công tác của quân đội đã kịp thời sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng dò tìm, phát hiện 32 vị trí có nạn nhân và trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, bàn giao cho bạn 12 vị trí. Phát hiện và đưa ra 21 thi thể; phối hợp với lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống được 1 nam thanh niên 26 tuổi và bàn giao cho gia đình nạn nhân trước sự trân trọng người dân địa phương và lực lượng cứu hộ của nước bạn. Đoàn cũng tìm và đưa ra nhiều tài sản, trang thiết bị có giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD để bàn giao cho gia đình nạn nhân và bệnh viện; tiến hành các hoạt động nhân đạo đối với nhân dân địa phương; bàn giao cho Bộ An sinh và Tái thiết Myanmar 50 tấn lương khô, 3.026 lều bạt, hơn 20 tấn trang bị, máy nổ, lương thực, thực phẩm, thuốc y tế và trang bị, vật dụng khác; thành viên đoàn đã quyên góp 5.000 USD hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân; tổ chức khám và phát thuốc cho hơn 200 người dân. (Trong ảnh: Chiều 2/4/2025, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã phối hợp giải cứu thành công một nạn nhân sau 5 ngày người này bị vùi lấp)
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 7
Đoàn của Bộ Công an đã độc lập giải cứu 7 nạn nhân và phối hợp với các đội cứu hộ Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore xác định vị trí và hỗ trợ giải cứu 7 nạn nhân khác. Ngoài ra, đoàn còn dựng 4 lều bạt làm nơi tạm trú cho nạn nhân tại các khu tập trung do mất nhà cửa và các bệnh nhân thuộc Bệnh viện dã chiến 1.000 giường. Tiến hành phun khử khuẩn, chống muỗi trên diện tích 5.000 mét vuông khu tập trung dân cư bị ảnh hưởng do động đất. Bộ Công an đã tiến hành viện trợ 2 đợt thuốc, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, vật dụng phục vụ lưu trú cho Myanmar với tổng khối lượng 11 tấn; hỗ trợ tài chính cho 7 gia đình nạn nhân thiệt mạng, tặng quà cho 185 bệnh nhân tại 2 bệnh viện dã chiến và ủng hộ người dân bị thiên tai thông qua cơ quan cứu trợ thiên tai Myanmar với tổng số tiền 20 triệu đồng tiền Myanmar; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 50 bệnh nhân; tổ chức 5 hoạt động cấp phát lương thực, nước uống cho người dân tại các khu tập trung và tại nơi Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ. (Trong ảnh: Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam phối hợp với các bạn tới từ Singapore, Indonesia, Philippines và Myanmar cách thức cứu nạn)
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 8
Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, trong đó có việc triển khai lực lượng ra nước ngoài tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn có ý nghĩa quan trọng đối phát triển kinh tế - xã hội và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế đất nước. Kết quả của Đoàn công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar đã đóng góp nhiều kinh nghiệm hay, bài học hữu ích đối với công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, thảm họa trong thời gian tới. (Trong ảnh: Khoảnh khắc bình dị với những bữa ăn ngay tại hiện trường của lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân)
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 9
Sau trận động đất ngày 24/6/2026 tại Venezuela gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Việt Nam lần thứ 3 cử lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Đoàn công tác gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) làm Trưởng đoàn; Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) làm Phó Trưởng đoàn. Trong đó, lực lượng quân đội có 82 cán bộ, chiến sĩ, mang theo khoảng 88 tấn trang thiết bị và hàng hóa, gồm 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt, 15 máy phát điện và 8 chó nghiệp vụ; lực lượng công an có 42 cán bộ, chiến sĩ, 2 chó nghiệp vụ cùng khoảng 20 tấn trang thiết bị chuyên dụng và hàng viện trợ. (Trong ảnh: Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia đoàn công tác)
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 10
Dù thời gian chuẩn bị gấp rút và điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt, đoàn công tác đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với lực lượng sở tại để tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và giúp đỡ người dân địa phương. Đoàn đã phối hợp tìm kiếm, đưa ra và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình cùng chính quyền Venezuela; xác định thêm 46 vị trí có nạn nhân để lực lượng địa phương tiếp tục xử lý. Ngoài ra, đoàn còn bàn giao 5,6 tấn hàng cứu trợ thiết yếu, đóng góp và ủng hộ 15.000 USD, đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 132 người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. (Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ Việt Nam bao gồm quân đội và công an nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát)
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 11
Trong suốt chuyến đi kéo dài 12 ngày đêm (29/6/2026 - 11/07/2026) tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela, 124 thành viên đoàn Việt Nam cùng đội chó nghiệp vụ làm việc không ngừng nghỉ với hy vọng tìm kiếm các nạn nhân trận động đất trong thời gian sớm nhất, giúp các gia đình bớt nỗi đau mất mát, chung tay cùng Chính phủ và người dân Venezuela khắc phục thiệt hại, vượt qua giai đoạn mất mát đau thương. (Trong ảnh: Đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an Việt Nam triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân)
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 12
Trước những nỗ lực cứu hộ không mệt mỏi của đoàn công tác Việt Nam tham gia cứu hộ cứu nạn trong động đất ở Venezuela, để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn, trong đêm 3/7/2026 (theo giờ địa phương), Thượng tướng Nayade Solovenly Lockiby Belmontes - Tổng tư lệnh Lực lượng dân quân Venezuela đã trực tiếp tới hiện trường thăm hỏi, động viên đoàn. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cũng đến tận nơi đoàn đóng quân để thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn. Đặc biệt, Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn. (Trong ảnh: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đến thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn Việt Nam)​
dau an viet nam qua 3 lan cuu tro tham hoa tai tho nhi ky, myanmar va venezuela hinh anh 13
Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Venezuela, Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế. 3 lần tham gia cứu trợ quốc tế không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái, tinh thần quốc tế trong sáng của Việt Nam mà còn khẳng định bản lĩnh, trình độ chuyên môn, khả năng hiệp đồng và năng lực triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. (Trong ảnh: Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể tại lễ tuyên dương)
PV/VOV.VN
Ảnh: Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cung cấp
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