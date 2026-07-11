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The Flow of Evolution: Chương trình nghệ thuật đặc sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Thứ Bảy, 22:23, 11/07/2026

VOV.VN - Những tiết mục âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác tại The Flow of Evolution: Buổi diễn Gió - Nước - Mặt Trời mở ra không gian nơi các loại hình nghệ thuật cùng giao thoa để kể một câu chuyện thống nhất về thiên nhiên, sự kết nối và những chuyển động hướng tới tương lai.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV The Flow of Evolution Gió - Nước - Mặt Trời Chương trình nghệ thuật đặc sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên
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Trang:
the flow of evolution chuong trinh nghe thuat dac sac lay cam hung tu thien nhien hinh anh 1
Âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác sẽ cùng hội tụ tại The Flow of Evolution: Buổi diễn Gió - Nước - Mặt Trời, tạo nên một trải nghiệm sân khấu lấy cảm hứng từ ba nguyên tố của tự nhiên.
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Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Cao Trung Hiếu và quy tụ dàn nghệ sĩ bao gồm: WEAN, marzuz, Last Fire Crew, Fustic. Studio, Bách Vũ, cùng hai nghệ sĩ khách mời Suboi và Hồng Nhung cùng vũ đoàn Arabesque Vietnam.
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Sự kết hợp giữa những cá tính sáng tạo ở nhiều lĩnh vực mang đến một hành trình nghệ thuật đa tầng, nơi âm nhạc, chuyển động và nghệ thuật thị giác cùng hòa quyện để kể một câu chuyện chung về thiên nhiên, sự kết nối và những chuyển động hướng tới tương lai.
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Buổi diễn nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Plug in to Evolution - Nhấn kết nối, Bật thay đổi” - một sáng kiến truyền thông chiến lược và ngoại giao công chúng của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.
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“Trong suốt một năm qua, chiến dịch đã phản ánh cam kết của liên minh châu Âu trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh. Thông qua chiến lược Gõ cửa toàn cầu, chúng tôi đầu tư vào năng lượng sạch, hạ tầng bền vững và những kỹ năng mà thế hệ trẻ Việt Nam cần cho tương lai”, ông Julien Guerier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh.
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Chiến dịch lựa chọn Gió, Nước, Mặt Trời - những yếu tố tự nhiên mang trong mình sức mạnh của sự chuyển động, khả năng thích nghi và năng lượng nuôi dưỡng sự sống - làm biểu tượng cho quá trình chuyển mình không ngừng của thiên nhiên và con người. 
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Nếu Gió gợi mở tinh thần đổi mới, sáng tạo và sự chuyển động, thì Nước đại diện cho khả năng thích nghi, bền bỉ và những kết nối bền chặt, và Mặt Trời mang ý nghĩa của sự khai mở, chuyển hoá tri thức và những giá trị lâu dài cho tương lai.
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Những ý niệm ấy đã được chuyển hóa qua ba hình thức nghệ thuật: Âm nhạc với sự đồng hành của hai nghệ sĩ trẻ WEAN và marzuz; vũ đạo được sáng tạo bởi Last Fire Crew; Nghệ thuật thị giác qua triển lãm “We are made of SUN” của Fustic. Studio và Bách Vũ.
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Từ các tác phẩm riêng lẻ, The Flow of Evolution đưa toàn bộ hành trình trở lại sân khấu trong một cấu trúc liền mạch hơn, nơi mỗi nghệ sĩ, mỗi chất liệu sáng tạo đều góp phần hoàn thiện câu chuyện chung về chuyển đổi xanh, phát triển kỹ năng và sức sáng tạo của thế hệ trẻ.
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WEAN & marzuz đồng hành trong chiến dịch “Plug in to Evolution - Nhấn kết nối, bật thay đổi” với tác phẩm âm nhạc “Gió”.
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Sự uyển chuyển qua từng vũ đạo của Last Fire Crew đã truyền tải rõ nét tinh thần của “Nước”.
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Fustic. Studio cùng Bách Vũ mang những ý tưởng sáng tạo của mình tái hình dung mối quan hệ giữa “Mặt Trời” và con người.
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Bên cạnh những nghệ sĩ đồng hành cùng chiến dịch, chương trình còn có sự góp mặt của hai nghệ sĩ Suboi và Hồng Nhung, cùng vũ đoàn Arabesque Vietnam dưới sự dẫn dắt của biên đạo Tấn Lộc, mở rộng thêm chiều sâu nghệ thuật cho The Flow of Evolution.
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Từ chiến dịch “I’ve Got the Power” về năng lượng bền vững từng đồng hành cùng Liên minh châu Âu, Suboi mang đến tinh thần tiên phong, độc lập và giàu năng lượng đổi mới.
the flow of evolution chuong trinh nghe thuat dac sac lay cam hung tu thien nhien hinh anh 15
Trong khi đó, diva Hồng Nhung góp thêm sự tinh tế, chiều sâu cảm xúc và tinh thần nhân văn trong cách truyền tải, giúp những thông điệp về thiên nhiên, con người và phát triển bền vững trở nên gần gũi hơn trên sân khấu.
the flow of evolution chuong trinh nghe thuat dac sac lay cam hung tu thien nhien hinh anh 16
Song hành cùng âm nhạc, những chuyển động đương đại của vũ đoàn Arabesque Vietnam sẽ trở thành ngôn ngữ thị giác kết nối các chương của đêm diễn, mang tới một sân khấu giàu lớp lang kể chuyện. 
the flow of evolution chuong trinh nghe thuat dac sac lay cam hung tu thien nhien hinh anh 17
Diva Hồng Nhung và rapper Suboi và vũ đoàn Arabesque Vietnam là những “mảnh ghép” hoàn thiện The Flow of Evolution.
the flow of evolution chuong trinh nghe thuat dac sac lay cam hung tu thien nhien hinh anh 18
Thông qua các tiết mục, những thông điệp về môi trường và phát triển bền vững đã được truyền tải theo một cách hoàn toàn mới, trẻ trung, độc đáo và khác biệt tới khán giả trẻ Thủ đô.
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Rất đông khán giả trẻ đã tới xem chương trình.

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