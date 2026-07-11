The Flow of Evolution: Chương trình nghệ thuật đặc sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên

VOV.VN - Với triển lãm nghệ thuật thị giác We are made of SUN, câu hỏi phát triển bền vững không còn là những con số khô khan hay những bảng biểu tượng kỹ thuật, mà được “tái định nghĩa” đầy dung dị tại Hà Nội thông qua một không gian nghệ thuật số đa giác quan, nơi công nghệ tạo sinh giao thoa cùng nghệ thuật.
VOV.VN - Với triển lãm nghệ thuật thị giác We are made of SUN, câu hỏi phát triển bền vững không còn là những con số khô khan hay những bảng biểu tượng kỹ thuật, mà được “tái định nghĩa” đầy dung dị tại Hà Nội thông qua một không gian nghệ thuật số đa giác quan, nơi công nghệ tạo sinh giao thoa cùng nghệ thuật.
VOV.VN - Tối 2/7, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ tên Người" kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026)
VOV.VN - Tối 2/7, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ tên Người" kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026)
VOV.VN - Nhằm chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tối 30/5, tại Bảo tàng TP. Cần Thơ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tuổi thơ cùng di sản”.
VOV.VN - Nhằm chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tối 30/5, tại Bảo tàng TP. Cần Thơ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tuổi thơ cùng di sản”.
VOV.VN - Tối 18/5, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức công diễn Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
VOV.VN - Tối 18/5, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức công diễn Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
VOV.VN - “Muôn triệu trái tim nhớ Bác” là chương trình nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Chương trình do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
VOV.VN - “Muôn triệu trái tim nhớ Bác” là chương trình nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Chương trình do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức.