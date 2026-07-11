The Flow of Evolution: Chương trình nghệ thuật đặc sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên

We are made of SUN: Khi công nghệ và nghệ thuật cùng chung “nhịp thở xanh”

VOV.VN - Với triển lãm nghệ thuật thị giác We are made of SUN, câu hỏi phát triển bền vững không còn là những con số khô khan hay những bảng biểu tượng kỹ thuật, mà được “tái định nghĩa” đầy dung dị tại Hà Nội thông qua một không gian nghệ thuật số đa giác quan, nơi công nghệ tạo sinh giao thoa cùng nghệ thuật.