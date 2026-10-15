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Gần nửa thế kỷ tìm con, người mẹ 95 tuổi đón tin vui nhờ giám định ADN

Thứ Năm, 14:54, 15/10/2026
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VOV.VN - Sau gần nửa thế kỷ mong ngóng, gia đình liệt sĩ Lê Bá Loan ở xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên, đã xác định chính xác phần mộ của ông tại Cao Bằng nhờ giám định ADN trong chiến dịch “500 ngày đêm”. Với người mẹ 95 tuổi, đây là niềm an ủi lớn sau bao năm tìm kiếm con.

Gần nửa thế kỷ mong ngóng tin con

Sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình liệt sĩ Lê Bá Loan đã xác định được phần mộ tại khu vực Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Anh Lê Bá Xuân, em trai liệt sĩ, ở xóm Văn Yên, xã Vạn Phú, cho biết, anh Loan nhập ngũ năm 1976 khi đang học cấp ba tại huyện Đại Từ (cũ).

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Anh Lê Bá Xuân, em trai liệt sĩ Lê Bá Loan

Khoảng năm 1977, anh Loan được về phép vài ngày. Đó cũng là lần cuối gia đình gặp anh. Anh Xuân nhớ người anh học giỏi, chữ viết đẹp và đã tình nguyện nhập ngũ dù vẫn có thể tiếp tục học tập.

“Những dấu ấn ấy tôi vẫn nhớ. Sau này, những lưu bút anh để lại cho thấy chữ viết rất đẹp. Thầy cô từng dạy anh cũng rất quý và tiếc khi anh xung phong đi bộ đội”, anh Lê Bá Xuân chia sẻ.

Bà Ngô Thị Mão, mẹ liệt sĩ Lê Bá Loan, năm nay 95 tuổi. Suốt hàng chục năm, bà luôn mong tìm được hài cốt con trai. Khi nhận tin con hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, gia đình đau đớn nhưng chưa biết chính xác nơi anh nằm lại.

Sau gần nửa thế kỷ, nhờ chiến dịch “500 ngày đêm” và kết quả giám định ADN, gia đình đã xác định được phần mộ của liệt sĩ. Với bà Mão, đây là niềm an ủi lớn sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi.

“Cháu đang học cấp ba, còn cả tương lai phía trước nhưng đã xung phong đi bộ đội rồi không may nằm lại chiến trường. Từ ngày nhận tin cháu hy sinh, gia đình luôn đau xót. Bố mẹ mất một đứa con là đau xót một đứa con”, bà Mão nghẹn ngào kể.

Anh Lê Bá Hồ, em trai liệt sĩ, cho biết gia đình đã nhiều năm tìm kiếm phần mộ người anh hy sinh tại biên giới phía Bắc. Khi nhận tin anh hy sinh, cả nhà suy sụp; người cha thường chiều chiều ra cổng ngóng con trở về.

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Bà Ngô Thị Mão, mẹ liệt sĩ Lê Bá Loan

Giám định ADN xác định chính xác phần mộ liệt sĩ

Qua nhiều nguồn tin, gia đình tìm kiếm phần mộ tại Cao Bằng và biết có một ngôi mộ mang tên Lê Bá Loan ở khu vực Trà Lĩnh. Tuy nhiên, tại nghĩa trang Hòa An cũng có phần mộ trùng họ tên, quê quán và ngày tháng năm sinh, khiến gia đình băn khoăn, đề nghị cơ quan chức năng xác minh.

Thông qua chiến dịch “500 ngày đêm”, tám anh chị em trong gia đình được lấy mẫu ADN. Kết quả xác định phần mộ tại Trà Lĩnh chính là nơi an nghỉ của liệt sĩ Lê Bá Loan.

Gia đình dự định đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang quê nhà trước cuối năm, để người mẹ già được nhìn thấy con trở về, đồng thời thuận tiện cho con cháu thăm viếng, thắp hương vào những dịp lễ, Tết.

Theo báo cáo của xã Vạn Phú, địa phương đang đẩy mạnh lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch “500 ngày đêm”. Xã đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính 11 liệt sĩ chưa rõ thông tin tại các nghĩa trang Vạn Phú và Vạn Thọ (cũ).

Ông Đặng Công Bằng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn Phú, cho biết thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, phối hợp với lực lượng Công an bổ sung dữ liệu vào kho dữ liệu ADN quốc gia.

Theo ông Bằng, việc xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ Lê Bá Loan mang lại niềm vui lớn cho gia đình và thắp lên hy vọng cho những thân nhân đang mong chờ kết quả tương tự. Địa phương sẽ tiếp tục vận động những gia đình chưa lấy mẫu, nhất là các trường hợp chưa biết thông tin hoặc đang làm ăn xa, để bổ sung dữ liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

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Anh Lê Bá Hồ (ảnh phải) em trai liệt sĩ Lê Bá Loan cùng gia đình lên kế hoạch đưa liệt sĩ Lê Bá Loan về quê nhà

Sau gần nửa thế kỷ chờ đợi, gia đình liệt sĩ Lê Bá Loan đã xác định được nơi người thân yên nghỉ. Với người mẹ 95 tuổi, niềm vui ấy còn là hy vọng được đón con trở về quê hương khi bà vẫn còn sống.

Trường hợp liệt sĩ Lê Bá Loan cho thấy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chiến dịch “500 ngày đêm”. Mỗi kết quả giám định ADN giúp trả lại danh tính, quê hương và nơi an nghỉ cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, góp phần xoa dịu nỗi đau, thực hiện mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Cao Thắng/VOV.VN
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