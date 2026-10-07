English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đưa hơn 2.200 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Quảng Ngãi ra Hà Nội xét nghiệm ADN

Thứ Tư, 10:44, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 7/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN (đợt thứ 4) để xác định danh tính liệt sĩ.

Trước lúc chuyển giao mẫu hài cốt liệt sĩ, các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Dua hon 2.200 mau hai cot liet si tu quang ngai ra ha noi xet nghiem adn hinh anh 1
Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Ngay sau đó, hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt được đưa ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN. Tất cả các mẫu đều được kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, niêm phong và bảo quản cẩn thận, tuân thủ đúng quy trình: đảm bảo đúng mẫu, đúng giấy tờ, đúng niêm phong, đúng điều kiện giữ gìn và đúng bước chuyển giao.

Hơn 2 tháng qua, 12 đội lấy mẫu của tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật hơn 13.500 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, lấy hơn 9.000 mẫu đủ tiêu chuẩn xét nghiệm. Tính đến nay, Quảng Ngãi đã bàn giao hơn 6.800 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội để tiến hành phân tích và xác định danh tính các liệt sĩ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

 

Dua hon 2.200 mau hai cot liet si tu quang ngai ra ha noi xet nghiem adn hinh anh 2
Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Ngọc Đức)
Dua hon 2.200 mau hai cot liet si tu quang ngai ra ha noi xet nghiem adn hinh anh 3
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Ngọc Đức)
Dua hon 2.200 mau hai cot liet si tu quang ngai ra ha noi xet nghiem adn hinh anh 4
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Dua hon 2.200 mau hai cot liet si tu quang ngai ra ha noi xet nghiem adn hinh anh 5
Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa lên xe để vận chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ. (Ảnh: Ngọc Đức)
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cầu 79 tỷ đồng ở Quảng Ngãi chờ đường dẫn, nhà thầu chờ mặt bằng
Cầu 79 tỷ đồng ở Quảng Ngãi chờ đường dẫn, nhà thầu chờ mặt bằng

VOV.VN - Dự án cầu Sơn Mùa, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, nhưng tuyến đường dẫn phía xã Sơn Tây vẫn còn vướng mặt bằng của 13 hộ dân. Máy móc, nhân lực đã được nhà thầu tập kết song phần việc còn lại chưa thể triển khai đồng bộ.

Cầu 79 tỷ đồng ở Quảng Ngãi chờ đường dẫn, nhà thầu chờ mặt bằng

Cầu 79 tỷ đồng ở Quảng Ngãi chờ đường dẫn, nhà thầu chờ mặt bằng

VOV.VN - Dự án cầu Sơn Mùa, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, nhưng tuyến đường dẫn phía xã Sơn Tây vẫn còn vướng mặt bằng của 13 hộ dân. Máy móc, nhân lực đã được nhà thầu tập kết song phần việc còn lại chưa thể triển khai đồng bộ.

Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số thủ tục xuất nhập bến đối với tàu cá
Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số thủ tục xuất nhập bến đối với tàu cá

VOV.VN - Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường hướng dẫn ngư dân cài đặt, sử dụng sổ danh bạ thuyền viên điện tử trên ứng dụng eCDT. Ứng dụng chuyển đổi số giúp bớt thủ tục hành chính giúp quản lý phương tiện, thuyền viên chính xác, minh bạch, từng bước gỡ thẻ vàng IUU.

Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số thủ tục xuất nhập bến đối với tàu cá

Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số thủ tục xuất nhập bến đối với tàu cá

VOV.VN - Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường hướng dẫn ngư dân cài đặt, sử dụng sổ danh bạ thuyền viên điện tử trên ứng dụng eCDT. Ứng dụng chuyển đổi số giúp bớt thủ tục hành chính giúp quản lý phương tiện, thuyền viên chính xác, minh bạch, từng bước gỡ thẻ vàng IUU.

9 tháng, GRDP tỉnh Quảng Ngãi tăng 9,16% so với cùng kỳ
9 tháng, GRDP tỉnh Quảng Ngãi tăng 9,16% so với cùng kỳ

VOV.VN - GRDP tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng qua ước đạt gần 118 nghìn tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ. Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

9 tháng, GRDP tỉnh Quảng Ngãi tăng 9,16% so với cùng kỳ

9 tháng, GRDP tỉnh Quảng Ngãi tăng 9,16% so với cùng kỳ

VOV.VN - GRDP tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng qua ước đạt gần 118 nghìn tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ. Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục