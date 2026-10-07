Đưa hơn 2.200 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Quảng Ngãi ra Hà Nội xét nghiệm ADN

Trước lúc chuyển giao mẫu hài cốt liệt sĩ, các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Ngay sau đó, hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt được đưa ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN. Tất cả các mẫu đều được kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, niêm phong và bảo quản cẩn thận, tuân thủ đúng quy trình: đảm bảo đúng mẫu, đúng giấy tờ, đúng niêm phong, đúng điều kiện giữ gìn và đúng bước chuyển giao.

Hơn 2 tháng qua, 12 đội lấy mẫu của tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật hơn 13.500 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, lấy hơn 9.000 mẫu đủ tiêu chuẩn xét nghiệm. Tính đến nay, Quảng Ngãi đã bàn giao hơn 6.800 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội để tiến hành phân tích và xác định danh tính các liệt sĩ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Ngọc Đức)

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Ngọc Đức)

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa lên xe để vận chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ. (Ảnh: Ngọc Đức)