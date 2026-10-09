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Phát hiện di vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ ở Đồng Nai

Thứ Sáu, 21:43, 09/10/2026
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VOV.VN - Tối 9/10, thông tin từ Đội K76 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ, đặc biệt trong đó có một phần mộ đi kèm di vật mang manh mối vô cùng quan trọng.

Cụ thể, trong ngày 9/10, tại khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, TP. Đồng Nai – trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (cách Suối Nhung khoảng 100m về hướng Tây Bắc), Đội K76 đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Do thời gian quá lâu, hài cốt đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh xương vụn nên không thể thu thập mẫu phẩm ADN.

phat hien di vat khac ten trong phan mo liet si o Dong nai hinh anh 1
Chiếc nắp "ăng-gô" nằm bên cạnh hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K76)

Bên cạnh hài cốt là một chiếc nắp "ăng-gô". Trên bề mặt di vật, có khắc ngày 22 (hoặc 23/2/1968); ở giữa, khắc tên "Hiến" hoặc "Hiệp"; dòng dưới cùng khắc ngày 23/4/1968.

Theo Đội K76, dù những dòng chữ khắc trên nắp ăng-gô chưa đủ để xác định chính xác danh tính, quê quán của liệt sĩ, nhưng đó là đầu mối quan trọng để sớm tìm ra thân nhân liệt sĩ.

phat hien di vat khac ten trong phan mo liet si o Dong nai hinh anh 2
Chiếc nắp "ăng-gô" có khắc chữ và số (ảnh: Đội K76)

Để sớm đưa liệt sĩ trở về với người thân, Đội K76 mong nhận được sự hỗ trợ, cung cấp thông tin từ các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân liệt sĩ cùng nhân dân trên cả nước.

Cũng trong ngày, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh (thuộc KP2, phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai- trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Như vậy, tính từ khi ra quân (tháng 8/2026) đến nay, Đội K76 đã quy tập được 46 hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn: Sân bay Lộc Ninh; ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Quang; ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi và ấp Hoa Lư, xã Lộc Thạnh.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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