Phát huy vai trò nhân dân trong bảo về chủ quyền an ninh biên giới

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo và phối hợp tốt với lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn và nhân dân vùng biên phát huy tốt vai trò nhân dân trong bảo về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo chuyển biến sâu rộng về nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó thể hiện tinh, thần trách nhiệm chung trong nhiệm vụ xây dựng quản lý và bảo vệ khu vực biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng sơn kiểm tra đường biên, cột mốc quốc giới -

Ảnh: Văn nghệ quân đội

Vùng biên giới, biển, đảo không chỉ là phên giậu, cửa ngõ của Tổ quốc, là nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, mà còn có ý nghĩa to lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước. Quản lý, giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, canh giữ biên cương của Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng mà là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị.



Quán triệt tinh thần này, năm 2019, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với 5 huyện biên giới chỉ đạo Đảng ủy các đồn biên phòng, Đảng ủy các xã, thị trấn biên giới thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; phát huy tốt vai trò của 86 tập thể và 946 hộ gia đình đăng ký tự quản hơn 229 km trong tổng số 231,740 km đường biên giới và 469 trong tổng số 474 cột mốc biên giới. Đồng thời tổ chức cho 268 dân quân và 556 người dân tham gia tuần tra biên giới, tu sửa, phát quang hơn 65,3 km đường thông tầm nhìn biên giới, qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia cùng lực lượng Bộ đội biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhân dân cung cấp cho Bộ đội biên phòng hơn 334 nguồn tin có giá trị liên quan đến biên giới quốc gia và an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới…

Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, cùng với tổ chức các hoạt động nhân “Ngày biên phòng toàn dân” đã xuất hiện nhiều mô hình, phong trào tiêu biểu của quần chúng tham gia bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc như: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”; “Công trình dân sinh thắm tình Đồn, xã”; “Cử đảng viên xuống tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn giáp biên và các thôn có an ninh trật tự phức tạp”; “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”, “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”….qua đó thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa đồn Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương trên địa bàn khu vực biên giới; huy động được sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện,

“Đồn biên phòng Tân Thanh cử 18 đảng viên tham dự sinh hoạt tại 18 chi bộ của các thôn, bản giáp biên, và các thôn bản phức tạp về an ninh chính trị, cử 28 đảng viên phụ trách trên 131 hộ gia đình, thông qua các hoạt động được nhân dân đánh giá và đồng tình ủng hộ cao về khi chúng tôi vận động để có hiệu quả và được quần chúng nhân dân cung cấp rất nhiều các tin về an ninh trật tự cũng như tin an ninh trật tự trên biên giới”- Thiếu tá Đào Công Ngọc chia sẻ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Sơn tuyên truyền, giới thiệu

đường biên, cột mốc cho học sinh. Ảnh: Báo Lạng Sơn



Theo Thượng tá Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về phát huy vai trò của quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nói chung, và bảo vệ biên giới của tỉnh Lạng Sơn nói riêng Đảng ủy, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn triển khai nhiều hoạt động.

Trong đó có 3 nhóm hoạt động gồm: tuyên truyền nâng cao ý thức chính trị và tinh thần tham gia bảo vệ an ninh biên giới cho mỗi người dân. Tổ chức các phong trào hành động quần chúng để người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Tham mưu và tham gia cấp ủy chính quyền địa phương với các hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội để nâng cao đời sống kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cũng như xây dựng nông thôn mới góp phần vào xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện để phát huy vai trò người dân trên mọi lĩnh vực trong đó có bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới:

“Thực hiện chủ trương này, chúng tôi cũng phát huy vai trò của người dân của Việt Nam cũng như phát huy vai trò của người dân bên kia biên giới bằng cách tham mưu chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân. Cụ thể thực hiện mô hình kết nghĩa bạn - bạn để gắn bó người dân 2 bên biên giới cùng chung tay, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội qua đó cùng củng cố bắt tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển, tăng thêm hoạt động giao lưu 2 bên biên giới trong công việc chung”- Thượng tá Vũ Quốc Ân chia sẻ thêm.