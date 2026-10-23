Thái Nguyên hoàn thành lấy mẫu 941 mộ liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch 110 ngày

Sáng 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương; Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tổng kết giai đoạn 1, chiến dịch 500 ngày đêm

Hoàn thành lấy mẫu 941 mộ liệt sĩ sớm 110 ngày

Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tích cực, nổi bật là hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa xác định đủ thông tin sớm hơn kế hoạch.

Toàn tỉnh hiện có 82 nghĩa trang liệt sĩ, công trình tưởng niệm có mộ liệt sĩ, với tổng số 5.684 mộ. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định 941 mộ chưa có đủ thông tin, cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN, thuộc 49 nghĩa trang tại 29 xã, phường.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp khảo sát, khai quật và lấy mẫu theo đúng quy trình. Đến ngày 10/9/2026, sau 87 ngày triển khai, tỉnh hoàn thành khảo sát, khai quật 941/941 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, đạt 100%, sớm hơn 110 ngày so với kế hoạch Bộ Quốc phòng giao.

Trong số này, có 468 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 49,73%. Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho Viện Pháp y, Bộ Y tế để phục vụ giám định ADN.

Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, toàn tỉnh đã thu nhận 3.919/4.007 mẫu theo kế hoạch, đạt 97,8%. Công tác rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh.

Qua khảo sát, xác minh 37 điểm mộ theo các nguồn tin cung cấp, cơ quan chức năng xác định được một điểm mộ liệt sĩ tại xã Thượng Minh để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xây dựng hơn 1.000 tin, bài, chuyên mục, phóng sự và phát 485.666 phiếu thu thập thông tin.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo

Tập trung xác minh thông tin, đẩy nhanh giám định ADN

Trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục rà soát, thu thập, xác minh và chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; ưu tiên khảo sát, tìm kiếm tại những khu vực có thông tin cụ thể, đủ căn cứ triển khai thực địa.

Tỉnh đồng thời tăng cường phối hợp với Viện Pháp y, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan trong giám định ADN, đối chiếu thông tin thân nhân, cập nhật kết quả giám định. Công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm thân nhân và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các ý kiến đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Nhấn mạnh tại hội nghị, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần được thực hiện với trách nhiệm chính trị cao nhất.

Ông Dương Văn Lượng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; kịp thời tiếp nhận, kiểm chứng, không bỏ sót những thông tin có giá trị; bám sát mục tiêu, tiến độ Chiến dịch, tăng cường phối hợp và lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả công việc.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong giai đoạn 1, chiến dịch 500 ngày đêm

Nhân dịp này, 10 tập thể và 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.