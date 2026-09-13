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Hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Thái Nguyên

Chủ Nhật, 15:40, 13/09/2026
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VOV.VN - Đến hết ngày 10/9, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành khai quật, kiểm tra, lấy mẫu ADN hài cốt 941 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 49 nghĩa trang trên địa bàn.

Công tác lấy mẫu giám định ADN tại các phần mộ liệt sĩ được tỉnh Thái Nguyên triển khai thí điểm từ giữa tháng 6 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Đổ, sau đó thực hiện đồng loạt tại các nghĩa trang trong kế hoạch.

Để rút ngắn thời gian, Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập thêm một tổ công tác gồm 11 cán bộ, nâng tổng số người tham gia các tổ chuyên môn lên 33. Mỗi xã, phường có một tổ 8 thành viên phụ trách an ninh và hậu cần.

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Thái Nguyên đã hoàn thành khai quật, kiểm tra, lấy mẫu ADN hài cốt 941 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 49 nghĩa trang trên địa bàn.

Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, mưa lớn. Ngoài ra, nhiều liệt sĩ hy sinh từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp nên hài cốt đã phân hủy nhiều theo thời gian, việc lựa chọn mẫu đạt yêu cầu giám định ADN không thuận lợi: Một số nghĩa trang từng được sửa chữa nhiều lần, kết cấu phần mộ không đồng nhất, khiến việc khai quật mất thêm thời gian.

Trước khi triển khai, toàn tỉnh Thái Nguyên rà soát được 941 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 49 nghĩa trang. Đến nay, lực lượng chức năng hoàn thành toàn bộ việc khai quật nhưng chỉ có 468 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu ADN.

Các mẫu thu được sẽ được giám định, đối sánh với dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ. Kết quả đối sánh là cơ sở để xác minh thông tin, giúp các gia đình có thêm cơ hội tìm lại tên và quê quán của người thân đã hy sinh.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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