B-21 Raider - “sát thủ” tàng hình thế hệ mới của Mỹ

B-21 Raider được Northrop Grumman phát triển với thiết kế mang khả năng tàng hình kết hợp hệ thống tác chiến điện tử và kiến trúc máy tính mở. Không quân Mỹ dự kiến mua ít nhất 100 chiếc B-21, với chi phí ước tính khoảng 550 triệu USD/chiếc.

Điểm đáng chú ý của B-21 Raider không chỉ nằm ở khả năng giảm diện tích phản xạ radar. Khi bị các hệ thống cảm biến đối phương phát hiện hoặc theo dõi, máy bay được cho là có thể sử dụng các năng lực tác chiến điện tử để gây nhiễu, đánh lừa hoặc làm suy giảm hiệu quả của mạng lưới radar. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong trường hợp B-21 phải hoạt động trước một hệ thống phòng không nhiều tầng của đối phương.

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider của Northrop Grumman đến Căn cứ Không quân Edwards, California để tham gia các hoạt động thử nghiệm. Ảnh: Northrop Grumman.

B-21 Raider: Vũ khí vô hình của quân đội Mỹ

Trong nhiều thập kỷ, công nghệ tàng hình được xem là một trong những lời giải quan trọng để đối phó với hệ thống phòng không hiện đại. Về nguyên lý, nếu radar không thể phát hiện máy bay thì đối phương sẽ khó có thể theo dõi và đánh chặn mục tiêu.

B-2 Spirit từng chứng minh giá trị của cách tiếp cận này. Tuy nhiên, công nghệ phòng không hiện đại đã thay đổi đáng kể. Các hệ thống phòng không tích hợp có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến hoạt động ở những dải tần khác nhau, sau đó truyền thông tin về các trung tâm chỉ huy và các hệ thống đánh chặn.

Một mục tiêu có thể khó bị phát hiện bởi radar điều khiển hỏa lực ở băng tần X nhưng vẫn có khả năng tạo tín hiệu mà các radar hoạt động ở băng tần VHF hoặc UHF nhận biết được.

Đây là lý do B-21 Raider được thiết kế không chỉ với đặc tính tàng hình mà còn tích hợp các năng lực tác chiến điện tử. Về lý thuyết, tàng hình giúp giảm khả năng bị phát hiện, trong khi tác chiến điện tử có thể xử lý những mối đe dọa còn lại từ các hệ thống cảm biến đối phương.

Một đặc điểm đáng chú ý của B-21 Raider là kiến trúc máy tính mở. Thiết kế này cho phép Không quân Mỹ cập nhật phần mềm và các năng lực tác chiến điện tử nhanh hơn so với những nền tảng thế hệ cũ.

Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tác chiến điện tử, nơi cuộc cạnh tranh giữa radar và biện pháp đối phó liên tục thay đổi.

Một hệ thống radar có thể được nâng cấp để sử dụng phương thức phát sóng mới, thay đổi tần số hoặc tăng khả năng chống nhiễu. Vì vậy, khả năng cập nhật các thuật toán, dạng sóng và phương thức gây nhiễu có thể giúp B-21 Raider thích ứng với những thay đổi của hệ thống phòng không đối phương.

Để hiểu vai trò của B-21 Raider, cần nhìn vào hệ thống cảnh giới mà máy bay này có thể phải đối mặt.

Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới cảnh giới trên không và mặt đất nhiều tầng, trong đó có các radar cảnh giới tầm xa, radar ngoài đường chân trời và máy bay cảnh báo sớm.

Các radar hoạt động ở dải VHF và UHF được đặc biệt chú ý trong cuộc cạnh tranh với máy bay tàng hình. Những radar này có độ chính xác thấp hơn một số hệ thống radar tần số cao nhưng có khả năng hỗ trợ phát hiện các mục tiêu có đặc tính tàng hình.

Một số hệ thống radar cảnh giới tầm xa của Trung Quốc, trong đó có YLC-8B, có nhiệm vụ cung cấp thông tin cảnh báo ban đầu cho các hệ thống phòng không khác.

Trung Quốc cũng phát triển năng lực radar ngoài đường chân trời, sử dụng sự phản xạ của sóng vô tuyến trong tầng điện ly để phát hiện mục tiêu ở khoảng cách rất xa.

Bên cạnh đó là các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không như KJ-2000 và KJ-500. Do hoạt động trên không, những nền tảng này có thể thay đổi vị trí và mở rộng đáng kể phạm vi quan sát so với các radar đặt trên mặt đất.

Ba lớp cảm biến này tạo thành một phần quan trọng trong mạng lưới cảnh báo mà bất kỳ chiến dịch tấn công tầm xa nào của Mỹ cũng phải tính đến.

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler đảm nhiệm vai trò hỗ trợ gây nhiễu trong khi thực hiện nhiệm vụ với B-21 Raider. Ảnh: Reuters

Năng lực tác chiến điện tử của B-21 Raider

Theo phân tích của các chuyên gia, mục tiêu của B-21 Raider không nhất thiết là phá hủy toàn bộ radar đối phương. Thay vào đó, việc gây nhiễu hoặc đánh lừa các cảm biến có thể nhằm ngăn chúng cung cấp dữ liệu đủ chính xác cho chuỗi phản ứng phòng không.

Một phương thức được đề cập là gây nhiễu chủ động. Thay vì chờ radar đối phương phát hiện rồi mới phản ứng, máy bay có thể sử dụng các tín hiệu tác chiến điện tử nhằm làm suy giảm khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu.

Nếu hiệu quả, điều này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi tác chiến phòng không, từ phát hiện mục tiêu, xác định đường bay đến dẫn đường cho máy bay đánh chặn hoặc tên lửa phòng không.

B-21 cũng được cho là có khả năng tác chiến trên nhiều dải tần. Đây là yếu tố quan trọng khi đối phương sử dụng nhiều loại radar để tạo thành mạng lưới phát hiện chồng lấn.

Một số phân tích quốc phòng cho rằng B-21 Raider có thể được trang bị năng lực tác chiến điện tử thích ứng, thậm chí ứng dụng các phương pháp được gọi là "tác chiến điện tử nhận thức" (cognitive electronic warfare). Theo khái niệm này, thuật toán có thể phân tích tín hiệu radar theo thời gian thực, nhận diện dạng sóng và phương thức điều chế, sau đó tạo ra tín hiệu gây nhiễu phù hợp với từng nguồn phát.

Cách tiếp cận này khác với gây nhiễu dạng "tiếng ồn" truyền thống, vốn chủ yếu tìm cách áp đảo radar bằng năng lượng vô tuyến.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiều chi tiết cụ thể về hệ thống tác chiến điện tử của B-21 Raider vẫn được Mỹ giữ bí mật. Do đó, các năng lực như gây nhiễu nhận thức nên được xem là những đánh giá hoặc nhận định từ giới phân tích, thay vì các thông số đã được Không quân Mỹ công khai xác nhận đầy đủ.

Một kịch bản tác chiến được đề cập là B-21 Raider hoạt động như một bộ phận của hệ thống nhiều nền tảng, thay vì đơn độc thực hiện toàn bộ nhiệm vụ.

Trong mô hình này, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler có thể đảm nhiệm vai trò hỗ trợ gây nhiễu từ khoảng cách an toàn hơn. Trong khi đó, F-35 có thể thực hiện nhiệm vụ chế áp hoặc phá hủy các hệ thống phòng không được xác định là mối đe dọa.

B-21 Raider cũng có thể sử dụng các loại vũ khí tấn công tầm xa, cho phép máy bay phóng vũ khí từ khoảng cách đáng kể thay vì phải trực tiếp bay qua khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt.

Sự kết hợp giữa tàng hình, tác chiến điện tử, chế áp phòng không và vũ khí tầm xa được xem là một phương thức nhằm tạo ra hành lang cho lực lượng tấn công xuyên qua hệ thống phòng không nhiều tầng.

Chính vì thế mà chuyên gia phân tích quốc phòng tại Viện Hudson Bryan Clark đã từng nhấn mạnh rằng B-21 Raider không thể hoạt động đơn độc trong mọi kịch bản.

Không chỉ là một máy bay ném bom thông thường, B-21 Raider còn có khả năng tàng hình và thích ứng với nhiều môi trường tác chiến trong tương lai. Ảnh: Northrop Grumman.

Thách thức lớn nhất đối với B-21 Raider

Khả năng của B-21 Raider không đồng nghĩa với việc máy bay này có thể dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không Trung Quốc.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh rằng khả năng tàng hình không phải là tuyệt đối và các hệ thống radar hiện đại vẫn có thể phát hiện mục tiêu tàng hình trong những điều kiện nhất định.

Một trong những công nghệ thường được nhắc đến là radar lượng tử. Tuy nhiên, theo bài viết, năng lực radar lượng tử ở khoảng cách và điều kiện có ý nghĩa quân sự vẫn chưa được chứng minh đầy đủ.

Trong thực tế, những thách thức đáng chú ý hơn có thể đến từ radar mảng pha chủ động và các hệ thống cảm biến thụ động.

Radar mảng pha chủ động có thể thay đổi hướng chùm tia điện tử nhanh chóng, thay đổi tần số và kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến. Trong khi đó, hệ thống cảm biến thụ động không phát tín hiệu radar mà tìm kiếm bức xạ điện từ từ chính mục tiêu, khiến việc gây nhiễu theo phương thức truyền thống trở nên khó khăn hơn.

Có lẽ mối đe dọa đáng kể nhất đối với B-21 Raider không nằm ở một loại radar cụ thể mà ở khả năng kết nối toàn bộ mạng lưới. Các hệ thống phòng không hiện đại có thể hợp nhất dữ liệu từ nhiều cảm biến thông qua các trung tâm chỉ huy. Vì vậy, ngay cả khi một radar bị gây nhiễu, mạng lưới vẫn có thể tạo ra vệt bám mục tiêu tương đối hoàn chỉnh bằng cách đối chiếu dữ liệu từ những cảm biến khác để hình thành bức tranh về mục tiêu.

Do đó, cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa một máy bay và một radar, mà giữa toàn bộ hệ thống cảm biến, chỉ huy, liên lạc và tác chiến điện tử.

Cuộc cạnh tranh tác chiến điện tử Mỹ - Trung

B-21 Raider được xem là một trong những thành phần quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng ném bom chiến lược của Mỹ.

Khả năng tàng hình, tác chiến điện tử và sử dụng vũ khí tầm xa có thể giúp B-21 Raider thực hiện các nhiệm vụ tấn công ở khoảng cách lớn mà không nhất thiết phải trực tiếp xâm nhập sâu vào những khu vực được phòng thủ dày đặc.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của B-21 Raider trước mạng lưới phòng không Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có khả năng phát hiện mục tiêu, tác chiến điện tử, chất lượng dữ liệu tình báo, mức độ tích hợp giữa các nền tảng và năng lực thích ứng của cả hai bên.

Vì vậy, B-21 Raider không nên được nhìn nhận đơn thuần là một máy bay ném bom tàng hình. Giá trị chiến lược của nền tảng này nằm ở khả năng kết hợp tàng hình, cảm biến, tác chiến điện tử, kết nối dữ liệu và vũ khí tầm xa trong một hệ thống tác chiến thống nhất.

Cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung trong lĩnh vực này vì thế nhiều khả năng sẽ không chỉ là cuộc đua phát triển máy bay hay tên lửa, mà còn là cuộc đua giành lợi thế trong phát hiện, gây nhiễu, xử lý dữ liệu và duy trì khả năng hoạt động trong môi trường điện từ ngày càng khắc nghiệt.