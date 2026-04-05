Thông tấn Kuwait: UAV Iran tấn công trụ sở các bộ, tập đoàn và nhà máy điện

Cụ thể, Tập ​​đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) cho biết một vụ cháy đã xảy ra tại khu phức hợp ngành dầu khí Shuwaikh, nơi đặt trụ sở Bộ Dầu khí và trụ sở KPC, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu Kuwait. Ảnh: Tawazon.

Truyền thông nhà nước Kuwait, dẫn lời Bộ Tài chính, cho biết một UAV của Iran đã tấn công một khu phức hợp văn phòng của các bộ chính phủ, gây thiệt hại vật chất đáng kể nhưng không có thương vong.

Hai tổ máy phát điện cũng bị ngừng hoạt động sau khi máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu vào hai nhà máy điện và khử muối nước, gây thiệt hại đáng kể, Bộ Điện lực và Nước Kuwait cho biết hôm 5/4.

Theo truyền thông nhà nước Kuwait, không có thương vong nào được báo cáo trong bất kỳ vụ tấn công nào.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, hiện đã bước sang tuần thứ 6, đang mở rộng, với việc Tehran tấn công Israel và các quốc gia Arab vùng Vịnh nơi đặt các cơ sở quân sự của Mỹ.

Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ Iran.