中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thông tấn Kuwait: UAV Iran tấn công trụ sở các bộ, tập đoàn và nhà máy điện

Chủ Nhật, 10:15, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 5/4, hãng thông tấn nhà nước Kuwait đưa tin, UAV Iran đã tấn công trụ sở các bộ trong chính phủ Kuwait, trụ sở tập đoàn dầu khí nước này và các nhà máy điện và khử muối, gây thiệt hại đáng kể.

Cụ thể, Tập ​​đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) cho biết một vụ cháy đã xảy ra tại khu phức hợp ngành dầu khí Shuwaikh, nơi đặt trụ sở Bộ Dầu khí và trụ sở KPC, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

thong tan kuwait uav iran tan cong tru so cac bo, tap doan va nha may dien hinh anh 1
Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu Kuwait. Ảnh: Tawazon.

Truyền thông nhà nước Kuwait, dẫn lời Bộ Tài chính, cho biết một UAV của Iran đã tấn công một khu phức hợp văn phòng của các bộ chính phủ, gây thiệt hại vật chất đáng kể nhưng không có thương vong.

Hai tổ máy phát điện cũng bị ngừng hoạt động sau khi máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu vào hai nhà máy điện và khử muối nước, gây thiệt hại đáng kể, Bộ Điện lực và Nước Kuwait cho biết hôm 5/4.

Theo truyền thông nhà nước Kuwait, không có thương vong nào được báo cáo trong bất kỳ vụ tấn công nào.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, hiện đã bước sang tuần thứ 6, đang mở rộng, với việc Tehran tấn công Israel và các quốc gia Arab vùng Vịnh nơi đặt các cơ sở quân sự của Mỹ.

Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ Iran.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch  
Nguồn: Reuters
Tag: UAV Iran Kuwait tập kích trụ sở chính quyền trụ sở ngành dầu khí nhà máy điện
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ thu hồi thẻ xanh, tạm giữ người thân của cố tướng Iran Soleimani
Mỹ thu hồi thẻ xanh, tạm giữ người thân của cố tướng Iran Soleimani

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 4/4 cho biết, các đặc vụ liên bang Mỹ đã tạm giữ người thân của cố tướng Iran Qassem Soleimani sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quyết định thu hồi tư cách thường trú hợp pháp của họ.

Xung đột ở Iran: Thế giới được nghe nhiều nhưng thấy rất ít, điều gì đang diễn ra?
Xung đột ở Iran: Thế giới được nghe nhiều nhưng thấy rất ít, điều gì đang diễn ra?

VOV.VN - Dù hứng chịu các đòn tấn công dồn dập vào hạ tầng quân sự, kinh tế và cả tầng lớp lãnh đạo, Iran không những không sụp đổ mà còn cho thấy dấu hiệu của một chiến lược bám trụ có tính toán. Điều này đặt ra câu hỏi cốt lõi: điều gì khiến Iran sẵn sàng chịu tổn thất nặng nề nhưng vẫn kiên quyết không đầu hàng?

Kịch bản Mỹ đổ quân đánh chiếm đảo Kharg và sự đáp trả của Iran
Kịch bản Mỹ đổ quân đánh chiếm đảo Kharg và sự đáp trả của Iran

VOV.VN - Cựu sĩ quan lục quân Mỹ, Stanislav Krapivnik, cho rằng một cuộc tiến công trên bộ của Mỹ nhằm vào đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ của Iran trong vịnh Ba Tư - sẽ khiến lực lượng Mỹ hứng chịu tổn thất nặng nề và đối mặt ác mộng về hậu cần.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ