Ukraine tăng tốc chiến tranh công nghệ: UAV trở thành “xương sống” chiến trường

Thứ Ba, 06:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ công cụ hỗ trợ, UAV đã trở thành “xương sống” trên chiến trường Ukraine, định hình lại cách thức chiến tranh hiện đại vận hành. Với chiến thuật linh hoạt và công nghệ tiên tiến, Kiev đang từng bước chuyển mình, tạo lợi thế trước Nga trong cuộc đối đầu ngày càng khốc liệt.

Từ những thiết bị bay nhỏ bé từng bị xem là đồ chơi công nghệ, UAV đã trở thành trụ cột trong học thuyết tác chiến hiện đại của Ukraine, làm thay đổi căn bản cách tiến hành chiến tranh. Giữa thành phố Kharkov vẫn còn in dấu vết của xung đột một chỉ huy của đơn vị đặc nhiệm Typhoon đã hé lộ những lát cắt chân thực về cuộc chiến UAV – nơi mà chiến trường không chỉ nằm trên mặt đất, mà còn trải dài trong phổ tần vô tuyến, trong những đường truyền dữ liệu và cả trong trí tuệ của con người.

ukraine tang toc chien tranh cong nghe uav tro thanh xuong song chien truong hinh anh 1
UAV trở thành xương sống của lực lượng Ukraine. Ảnh: Đơn vị UAV thuộc Lực lượng Taifun Ukraine

Từ “giải pháp tình thế” đến trụ cột chiến lược

Những ngày đầu của cuộc xung đột, UAV chỉ là giải pháp tạm thời. Khi lực lượng bộ binh thiếu hụt, pháo binh bị áp đảo và hệ thống phòng không chưa hoàn thiện, Ukraine buộc phải tận dụng mọi nguồn lực có thể. Những chiếc drone thương mại được mua bằng tiền quyên góp, cải tiến thủ công, rồi đưa ra chiến trường với kỳ vọng mong manh.

Nhưng xung đột, với tất cả sự khắc nghiệt của nó, cũng là chất xúc tác cho đổi mới. Từng bước, Ukraine biến những công cụ thô sơ thành hệ thống tác chiến hoàn chỉnh. UAV không còn chỉ là “mắt thần” trinh sát, mà trở thành “nắm đấm” tấn công, “lá chắn” phòng thủ và cả “bộ não” điều phối chiến trường.

Không còn là công cụ hỗ trợ, UAV giờ đây đã trở thành “xương sống” của lực lượng Ukraine. Từ việc phát hiện mục tiêu, chỉ điểm cho pháo binh, tấn công chính xác, đến gây nhiễu và đánh chặn, tất cả đều gắn liền với hệ sinh thái không người lái. Cuộc chiến không còn được định nghĩa bởi xe tăng hay pháo binh, mà bởi khả năng kiểm soát tầng không gian thấp và không gian điện tử.

Đơn vị Typhoon, được thành lập năm 2024 trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, là biểu tượng cho sự chuyển mình này. Hoạt động tại các điểm nóng trên chiến trường như Kharkov và Pokrovsk, đơn vị tập trung hoàn toàn vào tác chiến không người lái và chiến tranh điện tử, từ trinh sát, tấn công đến gây nhiễu và đánh chặn.

Một trong những chỉ huy chủ chốt của Typhoon là “Yuri” – bí danh của một trung tá xuất thân từ Crimea. Trước khi xung đột nổ ra, ông là giám đốc một công ty xây dựng. Nhưng kể từ năm 2022, ông tình nguyện ra chiến trường, từng tham chiến tại Irpin, Kharkov và Donetsk. Hiện nay, ông phụ trách mảng tác chiến điện tử – “bộ não vô hình” của đơn vị.

Theo ông Yuri, nhiệm vụ cốt lõi của Typhoon là bảo vệ lực lượng Ukraine khỏi UAV đối phương, đồng thời thu thập và xử lý thông tin tình báo. Đơn vị liên tục quét tín hiệu vô tuyến, lập bản đồ tần số, giải mã liên lạc và chuyển dữ liệu theo thời gian thực cho các đơn vị tác chiến. Từ đó, các mục tiêu được xác định, các đòn tấn công được dẫn đường chính xác hơn.

Chiến trường hiện đại, theo lời ông, là một “trò chơi liên tục” trong phổ tần số. Khi một kênh liên lạc bị đối phương gây nhiễu, họ lập tức chuyển sang kênh khác. Không có sự ổn định, chỉ có sự thích nghi không ngừng. GPS nhiều khi không còn đáng tin cậy, buộc các đơn vị phải dựa vào hệ thống tiếp sóng và các giải pháp sáng tạo để duy trì liên lạc.

Đáng chú ý, Ukraine đã xây dựng các “bản đồ gây nhiễu” chi tiết, xác định khu vực nào có mức độ can thiệp điện tử cao. Từ đó, các tổ UAV có thể lựa chọn độ cao, hướng bay phù hợp để tránh những “đám mây nhiễu”.

Chiến tranh phi đối xứng và lợi thế công nghệ

Tuy nhiên, tổn thất vẫn là điều không thể tránh khỏi. Trong khi Nga liên tục tăng số lượng hệ thống gây nhiễu, mục tiêu của Ukraine không còn là giảm thiểu hoàn toàn thiệt hại, mà là duy trì hiệu quả tác chiến trong điều kiện ngày càng khắc nghiệt. Theo ông Yuri, việc giữ được tỷ lệ thành công ổn định đã là một thành tựu đáng kể.

Một trong những lý do khiến Ukraine chuyển mạnh sang UAV là sự chênh lệch về nguồn lực. “Chúng tôi không thể chiến đấu đối xứng với Nga. Chúng tôi có ít người hơn, ít tài nguyên hơn. Vì vậy, chúng tôi phải linh hoạt hơn”, ông Yuri nói.

Từ những ngày đầu bị xem là “đồ chơi”, UAV nay đã trở thành vũ khí chủ lực. Các đơn vị như Typhoon sử dụng đa dạng chủng loại, từ UAV trinh sát đến UAV tấn công, với phạm vi hoạt động chia thành ba tầng: gần, trung và sâu. Mỗi nhiệm vụ đòi hỏi một cấu hình khác nhau, từ các thiết bị nhỏ gọn ở tiền tuyến đến UAV cánh cố định tầm xa mang tải trọng lớn.

Một xu hướng đáng chú ý là sự xuất hiện của UAV sử dụng cáp quang. Không bị ảnh hưởng bởi gây nhiễu vô tuyến, loại thiết bị này có độ ổn định cao, nhưng đổi lại là kích thước lớn hơn và tốc độ chậm hơn. Thậm chí, chúng còn có thể được sử dụng như “bẫy”, nằm chờ mục tiêu rồi kích hoạt tấn công.

Tuy nhiên, Nga hiện đang có lợi thế trong lĩnh vực này nhờ chuỗi hậu cần ngắn hơn và khả năng sản xuất nhanh hơn. Đây là minh chứng rõ ràng cho tính chất “leo thang công nghệ” của cuộc chiến, nơi mỗi bên liên tục học hỏi và sao chép lẫn nhau.

Khoảng 90% UAV mà Typhoon sử dụng là sản phẩm nội địa. Sự kết hợp giữa công nghiệp quốc phòng, khu vực tư nhân và các mạng lưới tình nguyện đã tạo nên một hệ sinh thái linh hoạt. Thậm chí, đơn vị còn có “phòng thí nghiệm” riêng để cải tiến và nâng cấp thiết bị ngay tại chiến trường.

Ukraine và chiến lược “bào mòn thông minh” 

Điều làm nên khác biệt của Typhoon không chỉ là công nghệ, mà còn là con người. Khoảng 90% nhân sự là tình nguyện viên, kỹ sư, chuyên gia IT, những người chưa từng là quân nhân chuyên nghiệp. Họ mang đến tư duy mới, tốc độ ra quyết định nhanh và khả năng thích ứng cao, những yếu tố mà chiến tranh hiện đại đòi hỏi.

Dù Nga vẫn giữ ưu thế về quân số, đặc biệt là bộ binh, Ukraine đang dần tạo ra lợi thế về công nghệ và chiến thuật. Sự đa dạng của UAV, khả năng phối hợp giữa các đơn vị và hệ thống thông tin cải thiện đã giúp Kiev giảm thiểu tổn thất và tăng hiệu quả tác chiến.

Chiến lược “giữ vững phòng tuyến, bào mòn đối phương” đang cho thấy hiệu quả. Thay vì các cuộc tấn công quy mô lớn, Ukraine tập trung vào những đòn đánh chính xác, tận dụng điểm yếu và khoảng trống của đối phương. Đây không phải là chiến thắng nhanh chóng, mà là một cuộc chiến tiêu hao, nơi thời gian và sự bền bỉ đóng vai trò quyết định.

Cuộc chiến UAV không chỉ định hình chiến trường, mà còn định hình tương lai của Ukraine. Một quốc gia từng phụ thuộc vào viện trợ quân sự đang dần trở thành trung tâm đổi mới công nghệ quốc phòng. Những kinh nghiệm tích lũy từ chiến trường có thể trở thành nền tảng cho một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại trong tương lai. 

Giữa những âm thanh đều đặn của UAV trên bầu trời, một thực tế đang dần rõ ràng: chiến tranh đã bước sang một kỷ nguyên mới. Ở đó, chiến thắng không chỉ thuộc về bên có nhiều vũ khí hơn, mà thuộc về bên hiểu rõ cách sử dụng trí tuệ, công nghệ và ý chí để thay đổi thế trận trên chiến trường.

Giải mã "chiến lược drone" của Ukraine trong xung đột ở Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, Ukraine nổi lên như một nhà cung cấp giải pháp phòng không giá rẻ đầy thực dụng, với các drone đánh chặn có thể thay đổi “phép toán chiến sự”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu Kiev có đang mạo hiểm chính an ninh của mình khi xuất khẩu công nghệ này?

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Ukraine Nga UAV Ukraine chiến thuật tác chiến không người lái của Ukraine
