Hệ thống có tính cơ động cao

Tập đoàn MBDA vừa giới thiệu mẫu xe chiến đấu chống UAV mới tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough 2026. Đây là hệ thống phòng không có tính cơ động cao, kết hợp tên lửa Counter Mass Interceptor (CMI) mới của hãng với tên lửa ASRAAM - đã được chứng minh hiệu quả trong chiến đấu, để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn.

Hệ thống này được giới thiệu giúp tăng cường khả năng sống sót trên chiến trường bằng cách cung cấp cho lực lượng cơ động và cơ sở hạ tầng trọng yếu một lớp phòng thủ có thể triển khai nhanh chóng để chống lại máy bay không người lái, trực thăng và tên lửa hành trình.

MBDA giới thiệu hệ thống vũ khí "khắc tinh" của UAV. Ảnh: Breaking Defense.

Hệ thống được gắn trên xe tải hạng nhẹ Supacat có tính cơ động cao, đồng thời kết hợp khả năng đánh chặn máy bay không người lái số lượng lớn với khả năng tầm xa và đa mục tiêu của ASRAAM, để cung cấp lớp bảo vệ linh hoạt trong môi trường xung đột biến đổi nhanh. Hệ thống mới này được cho là đáp ứng yêu cầu di chuyển ở quy mô rộng lớn hơn, hướng tới các giải pháp phòng không di động, giá cả phải chăng; được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công trên không ngày càng phức tạp và dày đặc.

Không giống như các hệ thống tên lửa đất đối không truyền thống được thiết kế chủ yếu để đánh bại các máy bay hiệu suất cao, tên lửa CMI được thiết kế đặc biệt để đối phó với UAV loại 1, loại 2 và loại 3, vốn đã trở thành một trong những mối đe dọa khó khăn và tốn kém nhất đối với các lực lượng vũ trang hiện đại. Những máy bay không người lái này có giá rẻ, phổ biến rộng rãi và ngày càng được sử dụng trong các cuộc tấn công bầy đàn nhằm áp đảo các hệ thống phòng không thông thường.

MBDA mô tả tên lửa CMI là một loại vũ khí có thể sản xuất hàng loạt, chi phí thấp, được thiết kế cho các cuộc tấn công "bắn và quên" ở cả tầm bắn và độ cao đáng kể. Tỷ lệ chi phí/hiệu quả đã trở thành một trong những thách thức then chốt trong phòng không hiện đại, nơi việc phòng thủ chống lại hàng trăm máy bay không người lái giá rẻ bằng các tên lửa đắt tiền là không bền vững về mặt hoạt động và kinh tế.

Tên lửa cung cấp khả năng hoạt động hoàn toàn tự động sau khi phóng nhờ đầu dò hồng ngoại (IR), cho phép người điều khiển tấn công nhiều mối đe dọa liên tiếp nhanh chóng mà không cần duy trì dẫn hướng liên tục. Khả năng "bắn và quên" này cải thiện đáng kể hiệu quả chiến trường bằng cách giảm khối lượng công việc của người điều khiển đồng thời tăng khả năng tấn công trong các cuộc tấn công ồ ạt.

Theo MBDA, CMI có thể tấn công các mục tiêu trên không ở tầm bắn vượt quá 6 km và ở độ cao trên 6 km, cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện chống lại máy bay không người lái hoạt động trên một phần rộng lớn của không phận thấp. Tên lửa này hỗ trợ hoạt động cả ngày lẫn đêm và cung cấp khả năng bao phủ 360 độ, cho phép phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa tiếp cận từ mọi hướng.

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Tên lửa đánh chặn sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn 122 mm để đẩy và mang đầu đạn nổ mảnh, được tối ưu hóa để phá hủy các mục tiêu trên không nhỏ bằng cách phân mảnh thay vì cần va chạm trực tiếp.

Việc xác định mục tiêu có thể thực hiện bằng camera quang điện tử hoặc radar, cho phép các chỉ huy điều chỉnh hệ thống cho các môi trường hoạt động khác nhau. MBDA cũng cung cấp chế độ hoạt động hoàn toàn thụ động, cho phép phương tiện tấn công các mối đe dọa mà không phát ra tín hiệu radar, do đó giảm nguy cơ bị phát hiện bởi các hệ thống giám sát điện tử hoặc vũ khí chống bức xạ của đối phương.

Tích hợp tên lửa ASRAAM, tiếp cận nhiều lớp

Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của hệ thống mới là sự tích hợp với SL-ASRAAM (Tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến phóng từ mặt đất). Trong khi hệ thống CMI nhắm đến số lượng lớn UAV tương đối rẻ tiền, SL-ASRAAM cung cấp khả năng đánh chặn các mối đe dọa khó khăn hơn, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay không người lái lớn hơn, trực thăng và tên lửa hành trình.

Cách tiếp cận nhiều lớp này cho phép các chỉ huy dành các tên lửa đánh chặn hiệu suất cao hơn cho các mục tiêu nguy hiểm nhất, đồng thời sử dụng CMI chi phí thấp hơn để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn.

Hệ thống phóng được lắp đặt trên xe tải chiến thuật hạng nhẹ Supacat thể hiện sự chú trọng của MBDA vào tính cơ động. Chiếc xe hạng nhẹ này cho phép triển khai nhanh chóng, khả năng di chuyển địa hình cao và khả năng di chuyển ngay lập tức sau khi phóng. Khả năng "bắn và di chuyển" này ngày càng trở nên quan trọng trong các cuộc xung đột hiện đại, nơi các radar chống pháo binh, đạn tuần kích và các cuộc tấn công chính xác tầm xa có thể nhanh chóng nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không cố định sau khi phóng tên lửa.

Ngoài cấu hình xe được trưng bày, MBDA đã thiết kế tên lửa Counter Mass Interceptor như một vũ khí không phụ thuộc vào bệ phóng, có khả năng tích hợp trên nhiều giải pháp phóng khác nhau.

Tên lửa có thể được lắp đặt trên các phương tiện mặt đất chiến thuật, gắn trên các tàu mặt nước không người lái (USV) cho các nhiệm vụ phòng không trên biển; hoặc được đóng gói trong các mô-đun phóng dạng container giúp tăng đáng kể không gian cho nhiệm vụ phòng thủ với mục tiêu cố định hoặc triển khai viễn chinh. Kiến trúc mô-đun này mang lại cho các nhà hoạch định quân sự sự linh hoạt đáng kể, đồng thời đơn giản hóa việc tích hợp trong tương lai vào các cấu trúc lực lượng hiện có.