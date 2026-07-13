Nga tố Ukraine có kế hoạch dùng UAV phương Tây sản xuất tấn công vùng Viễn Đông

Theo thông báo của FSB, các UAV này được thả xuống khu vực Bryansk, giáp biên giới Ukraine, bằng các máy bay không người lái cánh cố định cỡ lớn và khí cầu. Sau đó, các đặc vụ Ukraine vận chuyển số UAV bằng xe kéo có thiết kế khoang chứa bí mật, ngụy trang dưới các thiết bị gia dụng, đưa tới tỉnh Chelyabinsk thuộc dãy Ural và tỉnh Amur ở vùng Viễn Đông.

FSB cho biết mục tiêu của kế hoạch là căn cứ không quân Shagol tại Chelyabinsk và căn cứ không quân Ukrainka ở tỉnh Amur. Cơ quan này khẳng định những người liên quan đã bị bắt giữ.

Binh sĩ Ukraine thử nghiệm máy bay không người lái đánh sử dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Reuters

Theo phía Nga, số UAV bị thu giữ được sản xuất tại Mỹ, Anh, Canada và Thụy Điển, mỗi chiếc mang theo hơn 1 kg thuốc nổ và sử dụng hệ thống dẫn đường tích hợp AI nhằm né tránh các biện pháp chế áp điện tử của Nga.

FSB nhận định kế hoạch này có nhiều điểm tương đồng với chiến dịch "Mạng Nhện" nhằm vào các căn cứ không quân Nga trong năm 2025. Theo phía Nga, khoảng 20 máy bay đã bị hư hại trong cuộc tấn công hồi năm 2025, trong đó căn cứ Ukrainka cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, với nhiều mục tiêu nằm cách xa khu vực biên giới hàng nghìn km. Theo các nguồn tin từ Nga, các đợt tập kích đã khiến một số nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tại nhiều khu vực.