Mỹ phát triển “ngư lôi lướt” chống ngầm, săn mục tiêu dưới lòng biển

Hiện Hải quân Mỹ xem xét hai phương án cho chương trình ngư lôi Silent Anvil (SAA-LT), đều sử dụng công nghệ vũ khí lướt. Bộ Tư lệnh Hệ thống Hàng không Hải quân (NAVAIR) thuộc Bộ Hải quân Mỹ đã phát hành Yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) nhằm tìm kiếm các giải pháp triển khai từ xa cho hệ thống này.

SAA-LT được định hướng trở thành một hệ thống tác chiến chống ngầm thế hệ mới, có khả năng triển khai từ cả máy bay có người lái và máy bay không người lái do Hải quân Mỹ vận hành.

Ngư lôi có thể được thả bằng máy bay hoặc UAV. Ảnh: Interesting Engineering

Hai phương án thiết kế

Hải quân Mỹ đang xem xét hai phương án thiết kế cho SAA-LT. Phương án thứ nhất là một hệ thống vũ khí hoàn chỉnh, có khả năng thực hiện toàn bộ quá trình từ khi được thả khỏi máy bay, tiếp cận khu vực mục tiêu cho đến khi tấn công mục tiêu dưới nước.

Phương án thứ hai sử dụng một bộ cánh lướt (wing kit) không có động cơ đẩy, có nhiệm vụ mang một quả ngư lôi đến khu vực mục tiêu.

Vũ khí lướt sẽ được máy bay mang theo trong trạng thái sẵn sàng phóng và có thể được thả từ cả khoang vũ khí bên trong lẫn giá treo bên ngoài, sử dụng các hệ thống treo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bộ cánh lướt dự kiến gồm cánh, hệ thống liên lạc vô tuyến và hệ thống dẫn đường. Trong khi đó, phần ngư lôi sẽ đảm nhiệm các chức năng tác chiến dưới nước, bao gồm cảm biến âm thanh, đầu đạn, hệ thống điều khiển và động cơ đẩy.

Yêu cầu về kích thước và hiệu suất

Dù hiện mới ở giai đoạn thu thập thông tin từ các nhà thầu, Hải quân Mỹ đã đặt ra một số yêu cầu về kích thước và trọng lượng. Hệ thống được định hướng có kích thước tương đương bom đường kính nhỏ GBU-39 (SDB) để có thể tích hợp với nhiều nền tảng máy bay.

Theo quy định tổng trọng lượng của hệ thống hoàn chỉnh không được vượt quá 121,5 kg, chiều dài tối đa khoảng 1,78 m và đường kính khoảng 19 cm. Tốc độ thả dự kiến nằm trong khoảng Mach 0,25-0,85, ở độ cao tối đa khoảng 18,3 km. SAA-LT cũng cần tương thích với giá treo bom BRU-61/A và các hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ hiện được sử dụng trên máy bay Hải quân Mỹ.

Thiết kế được yêu cầu tối ưu hóa thời gian bay trên không, đồng thời hạn chế thời gian hoạt động dưới nước ở mức cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Hải quân Mỹ cũng yêu cầu các nhà thầu xác định tầm hoạt động tối đa khả thi của hệ thống.

Hướng tới chế tạo nguyên mẫu trong 18 tháng

Hải quân Mỹ đặt mục tiêu phát triển nguyên mẫu hoàn chỉnh của SAA-LT trong vòng 18 tháng kể từ khi ký thỏa thuận. Chương trình trình diễn kéo dài ba năm dự kiến bao gồm việc cung cấp 180 hệ thống vũ khí hoàn chỉnh (AUR).

Theo thông báo RFI, các nhà cung cấp có thể gửi phản hồi cho NAVAIR trước ngày 29/9. Hồ sơ phải nêu rõ mốc thời gian dự kiến có thể đạt đư/ợc và kế hoạch tổng thể để triển khai chương trình trình diễn toàn diện.

Các nhà thầu cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về Mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL) của toàn bộ hệ thống và các phân hệ quan trọng, qua đó giúp Hải quân Mỹ đánh giá mức độ thành công những giải pháp được đề xuất.

Nếu được phát triển thành công, SAA-LT có thể bổ sung một phương án mới cho năng lực chống ngầm của Hải quân Mỹ, đặc biệt trong các tình huống cần triển khai vũ khí từ khoảng cách tương đối an toàn. Việc kết hợp khả năng mang tải của máy bay với bộ cánh lướt cho phép tách phần tiếp cận mục tiêu khỏi nền tảng phóng, qua đó mở rộng các lựa chọn triển khai trên không.

Một điểm đáng chú ý của chương trình là khả năng tích hợp SAA-LT trên cả máy bay có người lái và không người lái. Điều này phù hợp với xu hướng Hải quân Mỹ ngày càng tăng cường sử dụng các nền tảng không người lái trong hoạt động trinh sát, giám sát và tác chiến trên biển. Nếu đáp ứng được các yêu cầu về kích thước, trọng lượng và khả năng tương thích, SAA-LT có thể được triển khai trên nhiều loại phương tiện mà không cần thay đổi đáng kể hệ thống mang tải hiện có.

Thách thức lớn đối với SAA-LT sẽ là bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định trong toàn bộ quá trình từ khi được thả khỏi máy bay, lướt đến khu vực mục tiêu, chuyển sang trạng thái hoạt động dưới nước và thực hiện nhiệm vụ. Việc đáp ứng đồng thời các yêu cầu về tầm hoạt động, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng thấp và khả năng tương thích với nhiều nền tảng sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định tính khả thi của chương trình.