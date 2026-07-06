Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh đã phân tích hình ảnh vệ tinh chụp trong khoảng từ ngày 6 đến 9/6 và cho biết ba tàu ngầm lớp Kilo tại căn cứ hải quân Novorossiysk đã được lắp các lồng bảo vệ bao phủ khu vực tháp chỉ huy.

Tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Ảnh: Creative Commons

Theo đánh giá của London, "gần như chắc chắn" chiếc tàu ngầm thứ tư tại căn cứ này cũng sẽ được trang bị thiết bị tương tự. Trong bản cập nhật tình báo thường kỳ về xung đột Nga - Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh nhận định việc triển khai các lồng bảo vệ "gần như chắc chắn là biện pháp phòng ngừa" trước năng lực ngày càng gia tăng của Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga và Đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa đưa ra bình luận về đánh giá này của phía Anh.

Novorossiysk đã trở thành trung tâm hoạt động của Hạm đội Biển Đen sau khi Nga rút phần lớn tàu chiến và nhiều khí tài khỏi căn cứ truyền thống tại Sevastopol trên bán đảo Crimea. Trong thời gian qua, Ukraine đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái và xuồng không người lái mang thuốc nổ nhằm vào căn cứ hải quân Novorossiysk. Để đối phó, Nga đã triển khai các rào chắn trên mặt nước và nay tiếp tục bổ sung các lồng chống máy bay không người lái nhằm tăng cường bảo vệ tàu ngầm.

Lồng bảo vệ là biện pháp khá phổ biến trên chiến trường hiện nay, thường được lắp trên xe tăng và xe bọc thép để giảm thiểu thiệt hại do máy bay không người lái cỡ nhỏ hoặc mảnh đạn gây ra. Tuy nhiên, việc áp dụng giải pháp này đối với tàu chiến, đặc biệt là tàu ngầm, được đánh giá là tương đối hiếm.

Ngoài phương tiện quân sự, lưới và lồng chống máy bay không người lái cũng được sử dụng để bảo vệ các tuyến hậu cần, cơ sở hạ tầng trọng yếu, nhà máy năng lượng và cơ sở sản xuất quốc phòng.

Đánh giá của Anh được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga. Chiến dịch của Ukraine chủ yếu tập trung vào các mục tiêu năng lượng và hạ tầng quân sự của Nga. Kiev cho biết trong tháng 6 đã tiến hành hơn một chục cuộc tấn công theo hình thức này.

Uy lực của tàu ngầm lớp Kilo

Tàu ngầm lớp Kilo, được phát triển từ những năm 1970 để phục vụ Hải quân Liên Xô, đến nay vẫn là một trong những dòng tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện thành công nhất của Nga. Dù đã có tuổi đời hàng chục năm, lớp tàu này vẫn giữ vai trò quan trọng trong biên chế Hải quân Nga.

Tàu ngầm Kilo có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với tàu ngầm hạt nhân, phù hợp với các nhiệm vụ tác chiến ven biển, săn ngầm và chống hạm tại những vùng biển nông như Biển Đen và Biển Baltic. Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, lớp tàu này còn được sử dụng để thu thập thông tin tình báo.

Một trong những đặc điểm nổi bật của tàu ngầm lớp Kilo là khả năng giảm độ ồn so với các tàu ngầm Liên Xô thế hệ trước. Nhờ đó, lớp tàu này được mệnh danh là "Hố đen" (Black Hole), rất khó bị phát hiện bằng sonar.

Theo HI Sutton, việc không được trang bị hệ thống động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP) khiến khả năng tàng hình tổng thể của Kilo bị hạn chế. Dù vậy, Nga vẫn có nhiều kinh nghiệm trong công nghệ giảm tiếng ồn, đặc biệt là việc sử dụng các lớp phủ hấp thụ sóng sonar nên tàu ngầm vẫn có thể qua mắt đối phương.

So với các thế hệ trước, tàu ngầm lớp Kilo được cải thiện đáng kể về điều kiện sinh hoạt cho thủy thủ đoàn, hệ thống sonar cũng như khả năng giảm tín hiệu âm thanh. Thân tàu được phủ các tấm cao su hấp thụ sóng sonar nhằm giảm phản xạ và tăng khả năng sống sót trên chiến trường.

Trong quá trình phát triển, tàu ngầm lớp Kilo liên tục được nâng cấp. Phiên bản đầu tiên mang định danh Dự án 877 được chế tạo cho Hải quân Liên Xô, trong khi các biến thể sau được xuất khẩu rộng rãi hoặc phục vụ Hải quân Nga.

Biến thể hiện đại nhất là tàu ngầm lớp Kilo thuộc Dự án 636.3, được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực và tích hợp tên lửa hành trình Kalibr. Nhờ đó, tàu không chỉ đảm nhiệm các nhiệm vụ chống hạm và chống ngầm mà còn có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền, mở rộng đáng kể vai trò tác chiến so với thiết kế ban đầu.

Một phiên bản đặc biệt của lớp Kilo là tàu B-871 Alrosa, chiếc tàu diesel-điện duy nhất của Nga được trang bị hệ thống đẩy phản lực thay cho chân vịt truyền thống.

Theo HI Sutton, đây là thiết kế khá khác thường đối với tàu ngầm thông thường, bởi hệ thống đẩy phản lực thường được tối ưu cho các tàu ngầm hạt nhân hoạt động ở tốc độ cao dưới nước. Các chuyên gia quân sự cho rằng Alrosa có thể được sử dụng như một nền tảng thử nghiệm công nghệ, tương tự hệ thống được lắp trên một số tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Nga. Sau đợt đại tu kéo dài, Alrosa vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống đẩy đặc biệt này và hiện là tàu ngầm diesel-điện duy nhất trên thế giới có hệ thống đẩy phản lực.