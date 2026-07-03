Nga mở đòn quyết định vào Konstantinovka, Ukraine bị chia cắt phòng tuyến

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 cho biết, các lực lượng nước này đang ở giai đoạn cuối của chiến dịch đẩy lùi các đơn vị Ukraine còn bám trụ tại Konstantinovka. Những tuần gần đây, giao tranh tại thành phố nằm ở phía tây bắc vùng Donetsk đã leo thang đáng kể. Nga cho biết, họ đã thực hiện các mũi tiến công áp sát Konstantinovka từ nhiều hướng, chia cắt khu vực và làm suy yếu hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine.

Nhiều khu vực tại Ukraine bị phá hủy do xung đột. Ảnh: AP

Konstantinovka là một mắt xích quan trọng trong cụm đô thị Slavyansk - Kramatorsk, tuyến phòng thủ được Ukraine xây dựng và củng cố trong nhiều năm tại phía bắc Donetsk. Thành phố này nằm cách Kramatorsk khoảng 15 km về phía đông nam, với Druzhkovka nằm giữa hai địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này "sắp hoàn tất việc đẩy lùi các lực lượng Ukraine ra khỏi thành phố". Một số nguồn tin gần đây cho thấy bộ chỉ huy Ukraine không còn khả năng tăng viện cho lực lượng đồn trú nhưng cũng không chấp thuận đề nghị rút quân.

Theo thống kê do phía Nga công bố, trong vòng 24 giờ qua Ukraine đã mất khoảng 80 binh sĩ, hơn 20 phương tiện bọc thép, 3 khẩu pháo và 25 phương tiện không người lái mặt đất. Moscow cũng tuyên bố đã phá hủy khoảng 27 sở chỉ huy và điểm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Kiev hiện chưa lên tiếng về tuyên bố này.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nhiều phương tiện không người lái mặt đất của Ukraine, được cho là dùng để tiếp tế cho lực lượng bị bao vây, đã bị UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga truy kích và phá hủy. Video cũng ghi lại cảnh một nhóm binh sĩ Ukraine ẩn náu trong một ngôi nhà dân trước khi khu vực này bị pháo kích.

Trong khi đó, chỉ huy Lữ đoàn quốc tế Pyatnashka, Akhra Avidzba (biệt danh "Abkhaz"), nói với hãng tin Vesti rằng Konstantinovka trên thực tế đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông Avidzba cho rằng cách truyền thông và giới chức Ukraine đề cập đến Konstantinovka đã thay đổi đáng kể.

"Trước đây, họ coi Konstantinovka là một phần của tuyến phòng thủ thống nhất trong cụm pháo đài Slavyansk - Kramatorsk. Nhưng giờ đây, họ lại nói rằng nếu mất Konstantinovka thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Chỉ riêng sự thay đổi trong cách diễn đạt đó cũng cho thấy họ đã gần như từ bỏ thành phố này", ông nhận định.