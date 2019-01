Súng trường tấn công Galil: “AK-47” của người Do Thái

PC_Article_AfterShare_1

Cuộc chiến tranh Sáu ngày 1967 giữa các quốc gia Arab và nhà nước Do Thái non trẻ đã giúp cho người Israel rút ra được nhiều bài học. Trong đó, việc nghiên cứu chế tạo một khẩu súng mới cho người Israel, do người Israel sản xuất trở nên cấp bách. Trước cuộc chiến này, binh sỹ Israel được trang bị phổ biến là súng trường bán tự động FN FAL do công ty FN và Vương Quốc Anh hợp tác sản xuất với cơ số đạn trong băng đạn là 20 viên cỡ đạn 7,62 x 51 NATO. Nhược điểm của nó là khá nặng và kích thước không thuận tiện cho việc tác chiến đô thị.



Trong thời điểm đó, Mỹ và Liên Xô đã có những vũ khí cá nhân nhỏ hơn, nhẹ hơn, sử dụng đạn cỡ trung. Trong khi Israel còn đang loay hoay tìm cho khẩu súng "kế thừa" phù hợp thì cuộc chiến 1967 diễn ra. Trong cuộc chiến chóng vánh này, quân đội Israel đã tịch thu được từ quân Arab rất nhiều súng AK-47. Dù khi đó, người Do Thái vẫn chưa có một ngành công nghiệp quốc phòng đủ lớn, nhưng Israel vẫn muốn tạo riêng một khẩu súng trường của riêng mình và họ đã thực hiện một lộ trình nghiên cứu và phát triển dựa trên nên tảng của AK-47.

Galil AR là phiên bản cơ sở của dòng súng này, có trọng lượng khoảng 3,9 kg với chiều dài tổng thể hơn 74 cm khi gập báng súng lại và 98 cm khi mở báng súng ra hoàn toàn (Ảnh Wikipedia)

Israel bắt tay vào việc phát triển súng trường cho riêng mình. Nguyên tắc hoạt động của Galil sử dụng phương thức nạp đạn bằng khí nén hay trích khí dài tương tự như AK-47, dòng khí thuốc trong nòng súng có tác dụng đẩy đầu đạn đi được trích một phần qua lỗ trích khí có tác dụng làm lùi bộ phận khóa nòng. Bộ phận này khi chuyển động ta sau sẽ kéo theo vỏ đạn. Vỏ đạn vướng vào mấu hất vỏ đạn sẽ rơi ra ngoài. Sau khi lùi hết cỡ về phía sau do bị hạn chế cuối hành trình, lò xo bị nén sẽ bung ra làm bệ khóa nòng tiến lên phía trước, đồng thời đẩy viên đạn tiếp theo vào buồng đạn. Nhờ nguyên lý này mà AK-47 và Galil có thể bắn liên tục hoặc phát một mà không cần dùng tay lên đạn.Tuy nhiên, có một số bộ phận cấu tạo nên súng Galil ít nhiều khác biệt so với nguyên bản AK-47 của Nga như tay kéo khóa nòng bẻ lên trên, lò xo búa riêng, báng gập kiểu riêng... Cùng với đó, phần đầu ngắm lùi về vị trí trích khí và thước ngắm lùi về sau nằm trên nắp hộp khóa nòng khiến cho nhiều ý kiến tranh luận cho rằng Galil là 1 biến thể dựa trên súng trường tấn công Valmet M62 của Phần Lan hơn là AK.

Biến thể súng bắn tỉa Galil (Ảnh Modernfirearms.net)

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

CTV Quang Huy/VOV.VN Theo The National Interest

Galil có khả năng bắn ở tốc độ bán tự động và tự động, về lý thuyết tốc độ bắn có thể đạt tới 650 viên/phút. Galil AR là phiên bản cơ sở của dòng súng này, có trọng lượng khoảng 3,9 kg với chiều dài tổng thể hơn 74 cm khi gập báng súng lại và 98 cm khi mở báng súng ra hoàn toàn. Nòng súng dài 46,9 cm có rãnh khương tuyến phù hợp với đạn M193 5,56 mm của Mỹ. Ngoài ra Galil có thước ngắm được chiếu sáng bằng tritium để bắn đêm hay trong điều kiện ánh sáng yếu. Hộp tiếp đạn của Galil chứa 35 viên đạn hơn 5 viên so với hộp của AK hay M16.Trong tay người Israel, các biến thể của Galil khá phong phú. Biến thể Galil ARM - phiên bản súng máy hạng nhẹ, với càng đỡ và tay cầm. Biến thể Carbine SAR có nòng súng ngắn 34,2 cm và có chiều dài tổng thể khoảng 60 cm khi gập báng. Biến thể Marksman là phiên bản súng trường được sản xuất cho cỡ đạn 5,56 x 45 mm (SS109) NATO. Biến thể súng trường Galil sử dụng đạn 7,62 mm là súng bắn tỉa tiêu chuẩn cho quân đội Israel. Nó sử dụng ống kính quang học 6x, bộ phận giảm giật, ...Một vấn đề với Galil là trọng lượng đặc biệt của nó . Một khẩu súng trường Galil AR nặng 3,9 kg hơn 0,9 kg so với Ak-47 và khoảng 0,7 kg so với M4 carbine. Việc sử dụng thép trong nhiều bộ phận của súng trường khiến trọng lượng của khẩu súng tăng thêm. Với khả năng của người Israel, họ hoàn toàn có thể sử dụng hợp kim nhôm thay vì thép để có một khẩu súng nhẹ hơn, nhưng dường như họ muốn dùng trọng lượng giảm độ giật khi xạ kích của khẩu súng.Kể từ khi được phê duyệt trang bị đại trà cho lực lượng vũ trang Israel từ năm 1972, Galil đã phục vụ khoảng 30 năm bên cạnh những người lính Do Thái. Không những vậy, nó khá thành công trong việc xuất khẩu. Việc nghiên cứu và phát triển Galil giúp cho Israel có nhiều kinh nghiệm quý giá trong việc phát triển vũ khí cá nhân./.