Ukraine chế bộ kit dẫn đường cho bom, giúp UAV đánh chính xác mục tiêu

Firefly được thiết kế để tấn công các hầm trú ẩn, công sự dã chiến và những vị trí được bảo vệ chặt chẽ của đối phương, từ độ cao lên tới 800m, khiến UAV không cần phải trực tiếp bay lơ lửng phía trên mục tiêu để thả bom.

Ukraine thử nghiệm bột kit Firefly. Nguồn: Brave1

Theo Forbes, Firefly được cho là một bộ kit bổ sung có giá khoảng 240 USD, có thể lắp cho các loại bom nặng từ khoảng 0,9 đến 9 kg. Các nhà phát triển cho biết công suất sản xuất có thể đạt 10.000 bộ mỗi tháng. Với sai số va chạm được công bố ở mức 0,6-2,13 m, Firefly có thể mang lại cho các đơn vị UAV Ukraine một phương án tấn công chính xác với chi phí thấp hơn và khả năng sống sót cao hơn. Tuy nhiên, các dữ liệu chi tiết về quá trình thử nghiệm chưa được công bố.

Hình ảnh hiện có cho thấy Firefly là bộ kit sử dụng lực khí động học để điều chỉnh quỹ đạo thay vì động cơ tên lửa. Mẫu đạn được chụp ảnh có phần đầu hình nón cụt, thân trụ ở giữa cùng một số bề mặt điều khiển hoặc ổn định. Không thấy dấu hiệu của động cơ tên lửa hay bộ phận xả khí.

Cấu hình này cho phép quả bom tích hợp Firefly tận dụng trọng lực và lực nâng khí động học sau khi được thả, trong khi bộ điều khiển bay tích hợp điều chỉnh các bề mặt khí động học để giảm sai số ngắm bắn tích lũy.

Phạm vi tương thích từ 0,9 đến 9 kg cho thấy Firefly có thể không phải là một loại thiết bị có đầu đạn tiêu chuẩn duy nhất, mà là một cụm điều khiển và dẫn đường dạng mô-đun có thể tích hợp với nhiều loại thân bom hoặc khối nổ khác nhau.

Hoài nghi về hiệu quả của Firefly

Ukraine chưa công bố chi tiết về loại thuốc nổ, ngòi nổ, cơ chế xuyên phá hay các tùy chọn đầu đạn của Firefly. Đây là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả tác chiến.

Một đầu đạn phân mảnh có thể phù hợp để tấn công lực lượng đối phương trong các chiến hào hoặc vị trí tương đối lộ thiên. Trong khi đó, việc tấn công các công sự kín thường đòi hỏi khả năng đánh trúng trực tiếp, khối lượng thuốc nổ phù hợp và loại ngòi nổ có thể kích hoạt sau khi xuyên phá hoặc va chạm với mục tiêu. Cũng chưa có cơ sở để kết luận liệu bom tích hợp kit Firefly có thể xuyên thủng các kết cấu bê tông cốt thép dày nếu chưa có thông tin về bộ phận xuyên phá hoặc loại đầu đạn chuyên dụng.

Phương thức dẫn đường của Firefly cũng chưa được công bố đầy đủ. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quả bom có thể tự tính toán quỹ đạo sau khi được thả, điều chỉnh hướng bay về phía mục tiêu và duy trì độ chính xác ngay cả trong điều kiện bị tác chiến điện tử gây nhiễu.

Firefly có thể được trang bị máy tính điều khiển, cảm biến quán tính và các bề mặt điều khiển được kích hoạt trong quá trình bay. Tuy nhiên, chưa rõ hệ thống có sử dụng định vị vệ tinh, dẫn đường bằng laser, đối sánh hình ảnh hay kết hợp nhiều phương thức.

Sự khác biệt này có ý nghĩa quan trọng, bởi khả năng chống nhiễu vô tuyến không đồng nghĩa với việc hệ thống hoàn toàn độc lập với tín hiệu định vị vệ tinh.

Trong điều kiện bỏ qua lực cản không khí, thời gian rơi tự do ước tính khoảng 6,1 giây từ độ cao 182 m, 10 giây từ 487 m và 12,8 giây từ 800 m. Thời gian bay thực tế sẽ dài hơn do lực cản khí động học và khả năng quả bom thực hiện các thao tác lượn hoặc điều chỉnh quỹ đạo.

Ukraine chưa công bố khoảng cách tấn công theo phương ngang. Vì vậy, con số 800m hiện nên được hiểu là độ cao thả bom, thay vì tầm tấn công theo phương ngang.

Firefly được thiết kế cho các UAV đa cánh quạt hạng nặng đang được các đơn vị tấn công Ukraine sử dụng. Bộ Quốc phòng Ukraine xác định Vampire, Kazhan và Nemesis là những UAV ném bom có khả năng mang tải trọng khoảng 10 đến 40 kg.

Hiện nay, kíp điều khiển UAV ném bom hạng nặng phải tính toán điểm thả đối với bom không điều khiển dựa trên nhiều yếu tố như độ cao, tốc độ gió và chuyển động của UAV. Firefly chuyển một phần công việc tính toán này sang chính quả bom, qua đó giảm sự phụ thuộc vào việc kíp điều khiển phải xác định chính xác thời điểm thả bom.

Trong cuộc xung đột với Nga, giá trị của Firefly nằm ở khả năng cung cấp cho các UAV ném bom một loại bom chính xác với chi phí tương đối thấp. Hệ thống này có thể phù hợp để tấn công số lượng lớn các mục tiêu nhỏ, được gia cố nhưng không đủ giá trị để sử dụng các loại tên lửa đắt tiền, đồng thời lại khó bị vô hiệu hóa bằng bom không điều khiển.

Ukraine đã đưa vào biên chế 1.184 mẫu vũ khí và trang thiết bị trong nửa đầu năm 2026. Hơn 90% trong số đó được sản xuất trong nước, bao gồm hơn 200 loại đạn dược. Những con số này cho thấy quy mô ngày càng mở rộng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trong thời chiến.