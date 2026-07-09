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Ông Putin tuyên bố Ukraine thất bại trong mục tiêu làm rung chuyển nước Nga

Thứ Năm, 06:21, 09/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/7 cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sẽ không làm mất ổn định nền kinh tế cũng như không gây ra tâm lý hoảng loạn trong xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các quan chức chính phủ, ông Putin cho rằng Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, trạm nén khí, hạ tầng giao thông và các tuyến vận tải kết nối giữa lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea.

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Tổng thống Putin. Ảnh: AP

Theo phía Nga, các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn hoạt động hậu cần, ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu tại một số khu vực và gây thương vong cho dân thường.

"Rõ ràng đối phương đang tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng ta, nhưng trên hết là tạo ra tâm lý lo lắng trong xã hội. Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu đó sẽ không thể đạt được", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định hệ thống năng lượng của nước này có khả năng phục hồi cao, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp năng lượng để nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu nhiên liệu cục bộ nếu xảy ra.

Ông Putin cũng chỉ đạo sớm triển khai các biện pháp nhằm hạ giá nhiên liệu tại Crimea, nơi giá xăng và dầu diesel tăng mạnh trong thời gian gần đây. Theo phía Nga, tình trạng này xuất phát từ việc các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu đến bán đảo.

Ngoài ra, Moscow cáo buộc Kiev ngày càng mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các phương tiện dân sự, trong đó có ô tô cá nhân và xe buýt chở khách. 

Nga tiếp tục cáo buộc Ukraine tiến hành các "cuộc tấn công khủng bố" và tuyên bố sẽ đáp trả bằng các đợt không kích có hệ thống nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng phục vụ quốc phòng trên khắp Ukraine, bao gồm cả khu vực Kiev. Trong tuần này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở sản xuất, bảo dưỡng vũ khí, kho nhiên liệu và sân bay quân sự của Ukraine.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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