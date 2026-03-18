Vùng 2 Hải quân tự hào viết tiếp truyền thống, vững vàng nơi đầu sóng

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Tiểu đoàn DK1 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, phóng viên VOV có cuộc trao đổi với Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (giữa) kiểm tra công tác ra quân huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2

PV: Thưa Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, hành trình 17 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Vùng 2 Hải quân đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đồng chí có thể cho biết những kết quả tiêu biểu của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc cũng như những kinh nghiệm làm nên những thành tích đó?

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán: Trong suốt 17 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.

Vùng đã tổ chức duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, trinh sát, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, đơn vị luôn làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công.

Một kinh nghiệm quan trọng làm nên những thành tích đó là luôn giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Huấn luyện súng bộ binh ở nhà giàn DK1.16

PV: Nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập (19/3/2009–19/3/2026) và Vùng 2 Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, xin đồng chí chia sẻ ý nghĩa và niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng trước dấu mốc đặc biệt này?

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán: Kỷ niệm 17 năm thành lập, Vùng 2 Hải quân và vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cống hiến và thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn Vùng tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với chúng tôi, phần thưởng cao quý này là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân càng ý thức sâu sắc hơn nhiệm vụ thiêng liêng là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; đồng thời là điểm tựa tin cậy để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới

PV: Cũng trong dịp này, Tiểu đoàn DK1 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Theo đồng chí, danh hiệu cao quý này có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1 – những “cột mốc chủ quyền” giữa trùng khơi?

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước phong tặng cho Tiểu đoàn DK1 là phần thưởng đặc biệt cao quý, ghi nhận những cống hiến và hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trụ trên các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Gần bốn thập niên trôi qua, trong điều kiện sóng gió khắc nghiệt, xa đất liền hàng trăm hải lý, cán bộ, chiến sĩ DK1 vẫn luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm canh gác, trực quan sát, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công. Mỗi nhà giàn không chỉ là một công trình giữa biển khơi, mà còn là một pháo đài giữ biển, nơi ý chí, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ Hải quân được tôi luyện và tỏa sáng.

Vì vậy, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, không chỉ là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, mà còn là sự khẳng định đối với ý chí kiên cường, tinh thần bám biển, giữ biển của Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung, Vùng 2 Hải quân nói riêng.

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1, danh hiệu cao quý này vừa là niềm tự hào, vừa là sự nhắc nhở về trách nhiệm thiêng liêng trong việc tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống anh hùng, kiên cường bám biển, giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Danh hiệu cao quý ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh để các đồng chí tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững những “cột mốc chủ quyền sống” giữa trùng khơi, góp phần bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lữ đoàn 167 Hải quân huấn luyện đội hình hành quân trên biển.

PV: Trong bối cảnh tình hình biển, đảo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, để tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, Vùng 2 Hải quân sẽ tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán: Trong thời gian tới, Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, kịp thời tham mưu, xử trí có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng, địa phương ven biển trong quản lý, bảo vệ chủ quyền; đẩy mạnh công tác dân vận, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên biển.

Với truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PV: Trân trọng cảm ơn Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán!

