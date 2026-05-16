Vùng Cảnh sát biển 4: Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển Tây Nam

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền và đồng hành cùng bà con ngư dân, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đột phá. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quanh những nội dung này.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

PV: Thưa Chính ủy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đang tập trung vào những khâu đột phá nào?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng: Hiện nay, tình hình trên biển diễn biến rất nhanh chóng và khó lường, tác động trực tiếp đến vùng biển Tây Nam. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và không bị động trong mọi tình huống, chúng tôi xác định khâu đột phá then chốt là xây dựng con người, và nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và nâng cao khả năng thực thi pháp luật cũng rất quan trọng.

Trong xây dựng con người, thì mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về kiến thức pháp luật, có sức khỏe bền bỉ và làm chủ hoàn toàn các vũ khí, phương tiện hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bất kể điều kiện, hoàn cảnh bất ngờ hay khó khăn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực thi pháp luật để nâng cao hiệu quả các hoạt động trên biển.

PV: Cảnh sát biển Việt Nam luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Thiếu tướng có thể cho biết, chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" đã được triển khai cụ thể ra sao tại vùng biển Tây Nam, để chương trình thực sự trở thành điểm tựa cho bà con?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng: Đây là chương trình riêng có và đặc thù của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đã được ký kết phối hợp với 29 tỉnh thành trước đây, sau khi sắp xếp lại thì còn 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Tại vùng biển Tây Nam, chúng tôi triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực như: tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là quy định chống IUU cho ngư dân và cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở để nâng cao nhận thức về pháp luật. Bên cạnh đó, chúng tôi còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội: tặng quà cho học sinh, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Đặc biệt, công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố, thiên tai luôn được quan tâm. Bất kể khi nào bà con cần hỗ trợ về y tế hay nhu yếu phẩm trên biển, cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 luôn có mặt kịp thời để bà con yên tâm bám biển.

Chương trình cảnh sát biển Đồng hành với ngư dân được triển khai tại vùng biển Tây Nam đã gắn kết tình quân dân thêm chặt chẽ.

PV: Đâu là những nội dung quan trọng khác đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển triển khai trong chương trình và mang lại hiệu quả thay đổi nhận thức với người dân như thế như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng: Đã qua, chúng tôi tập đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mã QR và tích hợp tất cả các nội dung về chống IUU để ngư dân dễ dàng tra cứu pháp luật ngay trên tàu.

Đáng chú ý, vừa qua Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với Tòa án Quân sự Quân khu 9 tổ chức "Phiên tòa giả định" đầu tiên. Những chất liệu tạo nên phiên tòa là những tình huống vi phạm phổ biến của ngư dân, thuyền trưởng trên biển. Mỗi phiên tòa như vậy sẽ thu hút được khoảng 400 - 500 ngư dân, thuyền trưởng và chính quyền địa phương và mang lại hiệu quả trong tác động vào nhận thức rất mạnh mẽ.

Nhiều ngư dân thừa nhận rằng, trước đây họ vô tình vi phạm vì không nắm luật, những phiên tòa trực quan đã thay đổi hoàn toàn nhận thức. Chính niềm tin và sự hiểu biết pháp luật của bà con là nền tảng để xây dựng "thế trận lòng dân". Vùng Cảnh sát biển 4 luôn là điểm tựa vững chắc cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Tây Nam.

PV: Xin cảm ơn Thiếu tướng!