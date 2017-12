10 hiệu ứng tâm lý thường xuất hiện sau khi giảm cân

Hiệu quả tích cực: Tăng mức độ tự tin của của một người sau khi giảm cân. Khi có được hình thể mong muốn, nó sẽ làm tăng mức độ tự tin của họ. Họ cảm thấy tự tin hơn khi mặc những bộ quần áo thời trang và cảm thấy tự do hơn trong giao tiếp. Nâng cao lòng tự trọng: Mức độ lòng tự trọng có thể tăng lên khi người ta giảm cân. Nó thường được nhận thấy khi một người giảm cân là do thay đổi lối sống, chứ không phải bằng các phương tiện nhân tạo như phẫu thuật hoặc thuốc. Trầm cảm có nhiều khả năng là hậu quả của thay đổi chế độ ăn kiêng khi người ta đang cố gắng giảm cân. Giảm cân quá mức cũng có xu hướng khiến người ta trầm cảm, họ tường xuyên cảm thấy mình béo hơn ngay cả khi không phải như vậy. Điều này dẫn đến trầm cảm nghiêm trọng và các vấn đề rối loạn ăn uống khác. Bạn không thích sự chú ý: Mọi người thường có khuynh hướng che giấu cân nặng của mình. Khi bạn có sự thay đổi mạnh mẽ về cân nặng, mọi người thường chú ý và khen ngợi bạn. Đôi khi bạn không thể làm quen với điều này một cách tích cực. Bạn cũng có thể nhận được sự chú ý nhiều hơn từ người khác giới và nó có thể trở thành vấn đề đối với bạn. Bạn có thể cảm thấy dễ bị tổn thương hơn: Mọi người thường tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần từ trọng lượng của mình và cảm thấy được bảo vệ. Một khi bạn đã giải phóng được lượng calo dư thừa, bạn cảm thấy mỏng hơn và dễ bị tổn thương hơn trước những nghịch cảnh. Tự kiêu: Mức độ tự tin tăng lên có thể là mặt tích cực của cảm xúc; nhưng khi bạn đi quá xa, bạn sẽ trở trên tự kiêu. Điều đó chắc chắn có hại trong thời gian dài. Những người giảm cân và rất tự hào về hình dạng mới của họ có xu hướng muốn được chú ý và thay đổi hành vi của họ. Mối quan hệ căng thẳng: Đôi khi, người yêu của bạn không hề mong muốn những thay đổi về hình dáng của bạn. Anh/cô ấy có thể cảm thấy không an tâm về hình ảnh mới này và lo lắng cho sức khoẻ của bạn. Nếu hai người không thấu hiểu nhau, điều này sẽ dẫn sự căng thẳng trong mối quan hệ. Sợ hãi và lo âu: Bạn sẽ luôn luôn sợ hãi và lo lắng về việc tăng cân trở lại. Bạn liên tục theo dõi những gì mình ăn và làm mọi cách để duy trì cân nặng, điều này sẽ gây lo lắng và căng thẳng kéo dài. Bạn có thể cảm thấy tức giận: Giảm cân có thể làm bạn tức giận, bạn đã có được nhiều sự chú ý hơn so với trước. Tuy nhiên, nếu bạn không thực sự sẵn sàng để có tất cả những sự chú ý và khen ngợi từ mọi người, bạn rất dễ tức giận. Rối loạn ăn uống: những người giảm cân thường lo lắng việc duy trì cân nặng và theo dõi chặt chẽ những gì họ ăn. Khi họ bị ám ảnh về cân nặng, họ có thể xuất hiện các rối loạn ăn uống khác nhau, cụ thể là, nôn mửa và chứng chán ăn. Những rối loạn này có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

