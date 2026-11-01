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10 lợi ích bất ngờ của quả su su đối với sức khỏe và sắc đẹp

Chủ Nhật, 09:27, 01/11/2026
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VOV.VN - Su su không chỉ dễ chế biến, có vị ngọt thanh mà còn giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Bổ sung loại quả này hợp lý vào thực đơn có thể hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tim mạch, kiểm soát cân nặng và chăm sóc làn da.

 

Bổ sung dinh dưỡng

Quả su su chứa nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin C, B9, B6 và K. Ngoài ra, loại quả này còn cung cấp chất xơ, protein, carbohydrate cùng một số khoáng chất như mangan, đồng, kẽm, kali và magie.

Đặc biệt, su su có hàm lượng calo và chất béo thấp, phù hợp với nhiều chế độ ăn khác nhau, từ ăn uống thông thường đến ăn chay hoặc kiểm soát cân nặng. Việc bổ sung su su vào thực đơn giúp đa dạng nguồn thực phẩm và tăng cường cung cấp các dưỡng chất cần thiết.

Bảo vệ hệ tim mạch

Bổ sung su su vào chế độ ăn có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi. Chất xơ giúp kiểm soát cholesterol trong máu, từ đó hỗ trợ giảm một số yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim mạch.

Ngoài ra, kali trong su su là khoáng chất cần thiết cho việc điều hòa huyết áp và duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp, hệ thần kinh. Chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, trong đó có su su, cũng góp phần cải thiện sức khỏe tuần hoàn khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

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Quả su su chứa nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin C, B9, B6 và K

Chống oxy hóa

Su su chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật như morin, quercetin, myricetin và kaempferol. Những chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời góp phần kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể.

Căng thẳng oxy hóa kéo dài có liên quan đến quá trình lão hóa và sự phát triển của một số bệnh mạn tính. Vì vậy, bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như su su vào khẩu phần ăn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ thai kỳ

Vitamin B9 (folate) đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai hoặc có kế hoạch sinh con, giúp hình thành và phát triển hệ thần kinh, nhất là não bộ và tủy sống của thai nhi trong những tuần đầu thai kỳ.

Su su chứa folate, có thể chế biến thành các món luộc, xào, nấu canh, salad hoặc súp để bổ sung vào thực đơn. Khi sử dụng, cần rửa sạch, tùy giống có thể gọt vỏ và ưu tiên ăn chín. Tuy nhiên, su su không thể thay thế viên bổ sung axit folic theo khuyến nghị của bác sĩ.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Một trong những ưu điểm của su su là hàm lượng carbohydrate tương đối thấp nhưng cung cấp chất xơ, trong đó có chất xơ hòa tan. Thành phần này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, qua đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

Bên cạnh đó, su su có lượng calo thấp, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường huyết. Người mắc bệnh tiểu đường có thể bổ sung loại quả này vào thực đơn, kết hợp với các nhóm thực phẩm khác để bảo đảm cân đối dinh dưỡng. Tuy nhiên, su su không có tác dụng thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát đường huyết theo chỉ định.

Phòng chống ung thư

Chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa. Su su chứa chất xơ và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận các hợp chất trong su su có thể tác động đến tế bào ung thư máu và ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định loại quả này có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Ngăn ngừa lão hóa

Su su giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào da trước tác động của gốc tự do. Vitamin C còn tham gia tổng hợp collagen, giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bước đầu ghi nhận tiềm năng bảo vệ tế bào da của các hợp chất trong su su trước tia cực tím. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu trên người để xác nhận hiệu quả này. Ăn su su không thể thay thế các biện pháp chống nắng và chăm sóc da.

Giảm cân

Su su ít calo, giàu chất xơ, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Một quả nặng khoảng 203 g chỉ cung cấp 39 kcal và 4 g chất xơ, giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều. Chất xơ còn có thể tác động tích cực đến các hormone điều hòa cảm giác đói và no. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và thói quen sinh hoạt.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Su su cung cấp chất xơ và các hợp chất thực vật như flavonoid, góp phần hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột, hạn chế táo bón và hỗ trợ duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Bổ sung su su cùng các loại rau củ, trái cây khác, kết hợp uống đủ nước và vận động thường xuyên giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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