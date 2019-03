10 lợi ích sức khỏe của trái cây họ cam

Tăng cường sức khỏe não bộ: Chất flanovoid có trong trái cây họ cam giúp cải thiện sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson hay bệnh Alzheimer. Giảm nguy cơ sỏi thận: Sỏi thận hình thành do hàm lượng khoáng chất trong nước tiểu vượt quá mức bình thường. Một loại sỏi thận được gây ra do lượng citrate trong nước tiểu thấp. Các trái cây họ cam giúp tăng hàm lượng citrate trong nước tiểu, từ đó giảm nguy cơ mắc sỏi thận. Hỗ trợ giảm cân: Chất xơ có trong trái cây họ cam giúp ổn định đường huyết, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Đặc biệt khi kết hợp với các thực phẩm giàu protein và chất béo khỏe mạnh như sữa chua hoặc trứng. Bảo vệ tim mạch: Một số chất trong trái cây họ cam như flanovoid hay chất xơ hòa tan giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giúp giảm viêm, trong khi chất xơ giúp giảm hàm lượng cholesterol LDL. Phòng ngừa ung thư: Vitamin C, carotenoid và flanovoid có trong các trái cây họ cam có mối liên hệ đến việc giảm nguy cơ ung thư. Các trái cây họ cam thường giúp bảo vệ khỏi các bệnh ung thư ống tiêu hóa, bao gồm ung thư miệng, ung thư thực quản và ung thư đại trực tràng. Tăng khả năng hấp thụ sắt: Hàm lượng vitamin C cao trong các trái cây họ cam giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người ăn chay, vì cơ thể bạn khó hấp thu sắt non-heme trong thực vật hơn sắt heme có trong thịt và hải sản. Giúp cơ thể đủ nước: Dù bạn thường có thói quen uống nước khi thấy khát, nhưng bạn nên biết phải đến 1/4 lượng nước trong cơ thể đến từ các thực phẩm chúng ta ăn. Cam lại là một trái cây mọng nước, với lượng nước chiếm tới 90%. Tăng cường hệ miễn dịch: Cam giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các tác động của gốc tự do đến ADN. Cam không thể ngăn cơ thể bạn bị ốm, nhưng có thể giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của các cơn cảm lạnh. Ngăn ngừa nếp nhăn: Không chỉ việc sử dụng tinh chất vitamin C, mà cả việc bổ sung vitamin C trong chế độ ăn cũng giúp làm giảm các dấu hiệu lão hóa da, bởi vitamin C hỗ trợ quá trình sản sinh collagen, một loại protein giúp da mềm mịn và đàn hồi. Giảm đầy hơi: Nếu bạn cảm thấy cơ thể đang tích tụ nước, hãy ăn một trái cam hoặc một trái bưởi để đạt 1/10 hàm lượng chất điện giải kali cần thiết cho một ngày. Muối khiến cơ thể tích nước, còn kali giúp cân bằng nước để giảm triệu chứng tích nước, đầy hơi./.

Tăng cường sức khỏe não bộ: Chất flanovoid có trong trái cây họ cam giúp cải thiện sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson hay bệnh Alzheimer. Giảm nguy cơ sỏi thận: Sỏi thận hình thành do hàm lượng khoáng chất trong nước tiểu vượt quá mức bình thường. Một loại sỏi thận được gây ra do lượng citrate trong nước tiểu thấp. Các trái cây họ cam giúp tăng hàm lượng citrate trong nước tiểu, từ đó giảm nguy cơ mắc sỏi thận. Hỗ trợ giảm cân: Chất xơ có trong trái cây họ cam giúp ổn định đường huyết, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Đặc biệt khi kết hợp với các thực phẩm giàu protein và chất béo khỏe mạnh như sữa chua hoặc trứng. Bảo vệ tim mạch: Một số chất trong trái cây họ cam như flanovoid hay chất xơ hòa tan giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giúp giảm viêm, trong khi chất xơ giúp giảm hàm lượng cholesterol LDL. Phòng ngừa ung thư: Vitamin C, carotenoid và flanovoid có trong các trái cây họ cam có mối liên hệ đến việc giảm nguy cơ ung thư. Các trái cây họ cam thường giúp bảo vệ khỏi các bệnh ung thư ống tiêu hóa, bao gồm ung thư miệng, ung thư thực quản và ung thư đại trực tràng. Tăng khả năng hấp thụ sắt: Hàm lượng vitamin C cao trong các trái cây họ cam giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người ăn chay, vì cơ thể bạn khó hấp thu sắt non-heme trong thực vật hơn sắt heme có trong thịt và hải sản. Giúp cơ thể đủ nước: Dù bạn thường có thói quen uống nước khi thấy khát, nhưng bạn nên biết phải đến 1/4 lượng nước trong cơ thể đến từ các thực phẩm chúng ta ăn. Cam lại là một trái cây mọng nước, với lượng nước chiếm tới 90%. Tăng cường hệ miễn dịch: Cam giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các tác động của gốc tự do đến ADN. Cam không thể ngăn cơ thể bạn bị ốm, nhưng có thể giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của các cơn cảm lạnh. Ngăn ngừa nếp nhăn: Không chỉ việc sử dụng tinh chất vitamin C, mà cả việc bổ sung vitamin C trong chế độ ăn cũng giúp làm giảm các dấu hiệu lão hóa da, bởi vitamin C hỗ trợ quá trình sản sinh collagen, một loại protein giúp da mềm mịn và đàn hồi. Giảm đầy hơi: Nếu bạn cảm thấy cơ thể đang tích tụ nước, hãy ăn một trái cam hoặc một trái bưởi để đạt 1/10 hàm lượng chất điện giải kali cần thiết cho một ngày. Muối khiến cơ thể tích nước, còn kali giúp cân bằng nước để giảm triệu chứng tích nước, đầy hơi./.